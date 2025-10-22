Logo strona główna
Polska

Kardynał Dziwisz wiedział o listach. "Zadzwonił z oburzeniem"

Kardynał Dziwisz z papieżem
"Tajemnica korespondencji". Listy Jana Pawła II do Anny Teresy Tymienieckiej
Źródło: TVN24
Kardynał Stanisław Dziwisz wiedział o setkach listów wysłanych pomiędzy Karolem Wojtyłą, następnie papieżem Janem Pawłem II, i Anną Teresą Tymieniecką oraz uczestniczył w ich zakupie - ujawniają Marcin Gutowski i Szymon Żyśko. Dziennikarze TVN24 jako pierwsi uzyskali dostęp do treści tych listów.

"Tajemnica korespondencji" to cykl reportaży dziennikarza "Czarno na białym" Marcina Gutowskiego o wyjątkowym w skali świata archiwum - zbiorze kilkuset listów polskiej filozofki Anny Teresy Tymienieckiej i kardynała Karola Wojtyły, późniejszego papieża. Marcin Gutowski i Szymon Żyśko, jako pierwsi dziennikarze na świecie, poznali całość tego wyjątkowego zbioru. Setki listów to zapis trzech dekad niezwykłej relacji, który przedstawiony został w reportażach "Zakup za miliony", "Droga do Watykanu" i "Skandal w Bostonie".

Kardynał Dziwisz i zbiór listów

W 2008 roku ten zbiór trafił do Biblioteki Narodowej za pośrednictwem nowojorskiego domu aukcyjnego Sotheby's. Jak podkreślił dyrektor BN Tomasz Makowski w rozmowie z Marcinem Gutowskim, pojawił się wówczas pomysł, by Kościół "dołożył się do zakupu archiwum", skoro jest ono z nim związane.

Jak ujawnili reporterzy TVN24, zakup finalnie współfinansowała Fundacja Jana Pawła II, instytucja kościelna z siedzibą w Watykanie, która dołożyła cztery miliony złotych. Na jej czele stoi zwykle metropolita krakowski, a wówczas był nim kardynał Stanisław Dziwisz. Był on również osobistym sekretarzem papieża od początku pontyfikatu w 1978 roku aż do jego końca - 27 lat później.

Według relacji Makowskiego, kardynał Dziwisz kontaktował się z autorką listów. - Z tego, co pamiętam, zadzwonił do Anny Teresy Tymienieckiej z oburzeniem, że handluje przyjaźnią - mówi dyrektor BN w materiale "Czarno na białym".

Współfinansowanie zakupu cennych zbiorów

Dziwisz podjął zarazem kroki, by zbiór znalazł się w Polsce. Jak wynika z informacji uzyskanych przez autorów reportażu, istniały obawy, jaki wpływ mogłyby mieć te listy na toczący się wówczas proces beatyfikacyjny Jana Pawła II. Stanisław Dziwisz, pomagając w ich zakupie, postawił jeden warunek. - Jeśli będą potrzebne do procesu beatyfikacji lub kanonizacji (Jana Pawła II - red.), to zostaną udostępnione - opisuje ten warunek Makowski.

Jak wynika jednak z jego wypowiedzi, nikt przez lata nie miał do zakupionego zbioru dostępu. - Archiwum nigdy nie zostało udostępnione nikomu z Kościoła, ani polskiego, ani światowego. Żadnemu politykowi - podkreśla Makowski. Zapytany o to, czy ktoś zgłaszał się w tej sprawie, przyznaje, że "tak". Potwierdził również, że mimo próśb listy nie zostały udostępnione także kardynałowi Dziwiszowi.

- Nawet przed osobistym sekretarzem Jana Pawła II ukrył pan listy? - pyta Gutowski. - Czasownik "ukrywanie" czy "ukrywać" nie jest właściwy tutaj - stwierdza Makowski w odpowiedzi.

Cenna korespondencja w sejfie dyrektora

Choć od 16 lat unikatowy zbiór był w posiadaniu Biblioteki Narodowej w Warszawie, nie był dostępny dla opinii publicznej. Zapoznanie z korespondencją zajęło dziennikarzom TVN24 kilka miesięcy. Dotarli też do innych źródeł i świadków, by zweryfikować i lepiej zrozumieć treść tych listów. - Treść odsłania wyjątkową relację tych dwojga ludzi - mówią autorzy reportażu.

Autorka/Autor: zeb//mm

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStopy procentoweSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica