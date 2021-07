Dorn: być może PiS tą ustawą chce upiec dwie pieczenie na jednym ogniu

Jeśli ta ustawa przejdzie, a TVN-owi nie zostanie przedłużona koncesja, to będzie opcja atomowa - mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24 były polityk Prawa i Sprawiedliwości Ludwik Dorn. Odniósł się do złożonego przez posłów PiS projektu nowelizacji ustawy medialnej, który uderza w niezależność TVN. Stwierdził, że być może PiS, składając ten projekt, "chce upiec dwie pieczenie na jednym ogniu".

Grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości wniosła 7 lipca późnym wieczorem do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. "Wolą ustawodawcy jest, by spółki z siedzibą w Polsce nie mogły być kontrolowane przez podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego" - napisano w uzasadnieniu. W zgodnej opinii komentatorów zmiany wymierzone są w niezależność TVN. TVN24 wciąż czeka na przedłużenie koncesji przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Koncesja wygasa 26 września. Wniosek o jej przedłużenie został złożony w lutym 2020 roku.

Dorn: być może PiS chce upiec dwie pieczenie na jednym ogniu

Zdaniem Dorna dużo będzie zależeć od tego, czy i jakie ewentualnie poprawki zostaną zgłoszone do obecnego projektu ustawy. Jednocześnie dodał, że gdyby ustawa przeszła w obecnie zaproponowaym kształcie, to byłaby to "opcja atomowa".

"To by było sprzeczne także z interesem bezpieczeństwa narodowego USA"

- Żołnierze amerykańscy z Polski nie wyjdą, to by było sprzeczne także z interesem bezpieczeństwa narodowego USA - ocenił były polityk PiS.

- Natomiast jeśli patrzeć na historię różnych napięć, to Amerykanie są mistrzami dyplomatycznego i politycznego podkopywania rządów, które im się naraziły. W związku z tym nie sądzę, żeby doszło tu w kategoriach politycznych do wojny atomowej (...) nawet do wojny konwencjonalnej, ale (być może dojdzie - red.) do takiej cichej wojny partyzanckiej połączonej z elementami zimnej wojny amerykańsko-polskiej - stwierdził Ludwik Dorn.