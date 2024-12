"Za twarzą miłego starszego pana kryje się pogarda i agresja"

- Wstyd dla Jarosława Kaczyńskiego. Powinien zrzec się tego immunitetu - mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24 europoseł KO Krzysztof Brejza. - Za twarzą miłego starszego pana kryje się tak naprawdę pogarda dla człowieka, pogarda dla prawa i agresja - stwierdził. - Nie powinno być wątpliwości, że pan Jarosław Kaczyński winien się przed sądem z tej sprawy wytłumaczyć - powiedziała posłanka PSL Urszula Pasławska.

Sejmowa komisja regulaminowa opowiedziała się za pociągnięciem do odpowiedzialności posłów PiS, w tym Jarosława Kaczyńskiego, za m.in. zniszczenie wieńca podczas obchodów miesięcznicy katastrofy smoleńskiej. Komisja poparła także uchylenie immunitetu prezesowi PiS w związku z oskarżeniem go o pobicie aktywisty.

"Wstyd dla Jarosława Kaczyńskiego. Powinien zrzec się tego immunitetu"

- Myślę, że gdyby taka sytuacja zdarzyła się jeszcze za czasów PiS-u i takiego zniszczenia dokonałby po prostu obywatel, to zostałby pociągnięty bardzo szybko do odpowiedzialności - skomentowała w "Faktach po faktach" Urszula Pasławska, wiceprezes PSL. - My nie jesteśmy sądem, my nie oceniamy. My po prostu decydujemy o tym, kto będzie musiał się z tego wytłumaczyć. Tutaj nie powinno być wątpliwości, że pan Jarosław Kaczyński winien się przed sądem z tej sprawy wytłumaczyć - stwierdziła.

Dodała, cytując słowa Zbigniewa Ziobry, że "nie ma świętych krów". - Immunitet (Kaczyńskiego - red.) powinien zostać uchylony, powinien odpowiadać za to wykroczenie - zaznaczyła.

Brejza: za twarzą miłego starszego pana kryje się pogarda dla człowieka

- Czy czasem Jarosław Kaczyński nie deklarował, że należy znieść immunitety? Rok temu, dwa lata temu? Przecież to on był przeciwnikiem immunitetów - przypomniał Krzysztof Brejza.

- Wstyd dla Jarosława Kaczyńskiego. Powinien zrzec się tego immunitetu - powiedział. Według niego Jarosław Kaczyński to "człowiek, który ma w sobie agresję". - Za twarzą miłego starszego pana kryje się tak naprawdę pogarda dla człowieka, pogarda dla prawa i agresja - stwierdził.

Goście "Faktów po Faktach" rozmawiali także o raporcie dotyczącym związków Karola Nawrockiego, kandydata PiS na prezydenta, ze środowiskiem przestępczym i neonazistowskim.

Według Pasławskiej "najciekawszym wątkiem jest, kto przygotował ten raport". Sugerowała, że mogli to być ludzie z PiS. - Kto na tym zyska? Ten, kto być może podmieni kandydaturę pana Nawrockiego - stwierdziła. W jej ocenie "jest to ewidentnie gra w ramach Prawa i Sprawiedliwości".

- Paskudne historie ciągną się za panem Nawrockim. To jest dopiero pierwszy etap odsłaniania tej historii, jego powiązań w Gdańsku z różnymi ludźmi, środowiskami przestępczymi - powiedział Brejza. W jego opinii mowa o "koszmarnym balu karnawałowym, gdzie mamy do czynienia z przebierańcem". - Rzekoma obywatelskość, suflowanie temu człowiekowi, oddawanie infrastruktury partyjnej PiS-u po to tylko, żeby zrobić z niego kogoś, kim nie jest - mówił europoseł KO.

- Te maski bardzo szybko pospadają z tych twarzy. Jako pierwsza maska spadnie z twarzy pana Nawrockiego - dodał.

Pasławska o "unikach" Ziobry. Brejza: takich wezwań będzie więcej

Sejmowa komisja regulaminowa opowiedziała się we wtorek za wnioskiem o wyrażenie zgody na zatrzymanie i doprowadzenie byłego ministra sprawiedliwości, posła PiS Zbigniewa Ziobry przed komisję śledczą ds. Pegasusa. Teraz wniosek trafi pod obrady Sejmu.

- Oczywiście, że on (Ziobro - red.) trafi przed komisję Pegasusa - zapewnił Krzysztof Brejza. - Jeżeli pan Ziobro tak się zachowuje (unika stawiennictwa przed komisją - red.), to dlatego, że wie, co zrobił w sprawie Pegasusa - stwierdził europoseł.

Według niego Ziobro "budował, sygnował i kontrolował układ mafijny". - Złodziejstwo na złodziejstwie. Chodziło tylko i wyłącznie o to, żeby okradać, szerzyć korupcję. Prokuratura Ziobry miała być parasolem ochronnym i teraz pan Ziobro musi się stawić i o tym wszystkim opowiedzieć. Akurat w wątku Pegasusa, ale takich wezwań będzie więcej, bo przywróciliśmy jako koalicja pojęcia prawo i sprawiedliwość - zaznaczył Brejza.

- To są uniki, przynajmniej w tym ostatnim czasie, kiedy pojawiła się ekspertyza dotycząca stanu zdrowia pana Zbigniewa Ziobry - oceniła Pasławska. - Myślę, że ostatecznie dojdzie do przesłuchania go jako świadka - dodała.

