Brejza chce "konfrontacji" z Ziobrą. Złożył wniosek

Europoseł Krzysztof Brejza poinformował na platformie X, że złożył wniosek do komisji śledczej ds. Pegasusa o konfrontację ze Zbigniewem Ziobrą.

"Wnoszę do komisji śledczej o konfrontację (w trybie Kpk) ze Zbigniewem Ziobrą, by patrząc mu w oczy zmiażdżyć wszystkie kłamstwa, manipulacje i oszczerstwa, do których się dziś posunął." - napisał.

"Wnoszę też o ujawnienie wszystkich dokumentów - jeśli tylko nie są obarczone klauzulami i komisja może to uczynić. Panie Ziobro. Stańmy na ubitym polu i przy kamerach w sejmowej sali udowodnię Panu nikczemność praktyk, do których jako minister sprawiedliwości Pan się posuwał" - oświadczył Brejza. Pismo skierował do szefowej komisji ds. Pegasusa Magdaleny Sroki.

Krzysztof Brejza wielokrotnie mówił o tym, że za czasów rządów PiS telewizja rządowa oczerniała go w trakcie kampanii wyborczej w 2019 roku. Miała do tego użyć smsów, które najpierw zostały wykradzione z jego telefonu za pomocą systemu Pegasus, a następnie zmanipulowane. Brejza wygrał proces przeciwko telewizji w 2023 roku.

Ziobro: może było inne źródło przecieku

O informacje pozyskane z telefonu Brejzy Ziobro był pytany podczas poniedziałkowego przesłuchania przed sejmową komisją do spraw Pegasusa. Zdaniem byłego ministra sprawiedliwości nie można wykluczyć, że wyciek smsów Brejzy pochodził z innego źrodła.

- Wedle mojej wiedzy zostało wszczęte postępowanie, które miało na celu wyjaśnić, czy był to przeciek informacji pozyskanych poprzez urządzenie, o którym pan mówi, czy też może było inne źródło tego przecieku. A jeśli był to taki przeciek, to rozumiem, że służby, które państwu podlegają już od dwóch lat po nielegalnym przeniesieniu prokuratury krajowej, mogły zrobić wszystko, aby tę sprawę dokładnie wyjaśnić - powiedział Ziobro.

