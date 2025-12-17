Posłowie PiS poderwali się z ław, na sali krzyki. Poszło o Brauna

Konrad Frysztak do posłów PiS: czy Grzegorz Braun to jest wasz polityczny kolega? Źródło: TVN24

W środę, w trakcie sesji plenarnej Sejmu, poseł Koalicji Obywatelskiej Konrad Frysztak wywołał poruszenie wśród posłów Prawa i Sprawiedliwości. - No, jak grudzień, to Kaczyński śpi do południa - powiedział z mównicy, zwracając uwagę na nieobecność prezesa PiS w sejmowych ławach.

Dodał, że "jest też moment, w którym warto zapytać pana posła Kaczyńskiego o to, jak jego ludzie (...) ostatnio ciepło wypowiadają się o Grzegorzu Braunie". Wymienił przy tym Jacka Sasina, którego nazwał "człowiekiem demolką", oraz prezydenta Karola Nawrockiego, którego z kolei określił jako "snusiarza".

Słowa Frysztaka wzburzyły posłów opozycji, którzy poderwali się z ław. Niektórzy wstali i zaczęli podchodzić bliżej Frysztaka. Na sali rozległy się krzyki. - Hańba, skandal! - słychać na nagraniu z Sejmu.

Poseł KO: czy Grzegorz Braun jest waszym koalicjantem?

Pomimo krzyków, Frysztak kontynuował swoje wystąpienie, zadając serię pytań.

- To jest czas, abyście odpowiedzieli na pytanie: czy Grzegorz Braun to jest wasz polityczny kolega? (...) Czy Grzegorz Braun jest waszym koalicjantem już teraz? Czy jest człowiekiem Kaczyńskiego? - pytał poseł KO. - Czy jego antysemityzm i antyunijność jest czymś, co akceptuje Jarosław Kaczyński? - kontynuował.

- Mamy prawo wiedzieć, wszyscy Polacy mają prawo wiedzieć, do czego się posuniecie i z kim - mówił dalej. Wystąpienie przerwał jednak marszałek Sejmu, gdy czas na wypowiedź dobiegł końca i wyłączył mikrofon na mównicy.

- Dziękuje bardzo panie pośle - powiedział Włodzimierz Czarzasty.

