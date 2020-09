Zbigniew Ziobro przy Nowogrodzkiej

W najbliższym czasie ma zostać podjęta decyzja Zjednoczonej Prawicy co do kształtu rządu po rekonstrukcji. Szef komitetu wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski przekazał w Radiu Plus, że jest plan, aby nowa umowa koalicyjna Zjednoczonej Prawicy "stała się faktem" do końca tygodnia. Według informacji uzyskanych przez Polską Agencję Prasową podpisanie nowej umowy koalicyjnej Zjednoczonej Prawicy ma nastąpić w sobotę w południe.