Kryzys na granicy, narada z prezydentem i premierem. "Pewna opcja cały czas jest na stole"

27-letnia kobieta trafiła do szpitala w Gdańsku, gdzie miała urodzić trojaczki. Test wykazał zakażenie koronawirusem. Po porodzie błyskawicznie pojawiły się objawy COVID-19. Stan kobiety pogorszył się do tego stopnia, że została oddzielona od dzieci i podłączona do respiratora. Jej powrót do zdrowia lekarze nazwali cudem. I po raz kolejny apelują do kobiet w ciąży, by te szczepiły się przeciwko COVID-19.