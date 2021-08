Szczepienia dzieci a nowy rok szkolny. "Powinniśmy zrobić wszystko, żeby uniknąć zamknięcia szkół"

O przygotowaniach szkół do czwartej fali pandemii COVID-19 i szczepieniach dzieci rozmawiali goście wtorkowego wydania programu "Tak jest". Dyrektor XXX Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Warszawie Marcin Konrad Jaroszewski mówił, że "powinniśmy zrobić wszystko, żeby uniknąć zamknięcia szkół i nauczania zdalnego". Prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych Michał Sutkowski stwierdził, że "szczepienie dzieci jest bardzo ważne nie tylko ze względu na dorosłych i odporność populacyjną, ale dla nich samych".

164 nowe przypadki zakażenia koronawirusem potwierdzono we wtorek. Jak przekazał resort zdrowia, minionej doby zmarły cztery osoby chore na COVID-19. Do poniedziałku w Polsce podano 34 497 906 dawek różnych szczepionek przeciw COVID-19. Pierwszą dawką wykonano 18 374 314 szczepień. W pełni zaszczepionych jest 17 522 279 osób - to zaszczepieni jednodawkowym preparatem Johnson & Johnson lub drugą dawką szczepionek firm AstraZeneca, Moderna lub Pfizer/BioNTech.

Dyrektor szkoły: trzeba zaszczepić jak najwięcej nauczycieli, pracowników szkół i uczniów

O przygotowaniach szkół do czwartej fali pandemii mówił Marcin Konrad Jaroszewski, dyrektor XXX Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Warszawie.

Zwracał uwagę, że "Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego przy Uniwersytecie Warszawskim pokazało analizę, iż czwarta fala się zbliża i wrzesień-październik to jest przewidywany termin". - Wiemy, że z Ministerstwa Edukacji Narodowej poszły komunikaty o podjęciu działań przygotowujących szkoły do nowego roku szkolnego. Dobrze, że to jest 2 sierpnia, a nie tak jak zeszłego roku do samego końca nie wiedzieliśmy, co się będzie działo - podkreślał.

- Otwarcie szkół we wrześniu (2020 roku - red.) to był duży błąd, wiemy, czym to się skończyło. Teraz trochę sytuacja jest inna, bo mamy część społeczeństwa wyszczepioną - dodał.

Jak mówił, "z danych ministerstwa wynika, że 70 procent nauczycieli jest już zaszczepionych, co biorąc pod uwagę, że jest to grupa wykształcona, nie jest dużo". - Powinniśmy zrobić wszystko, żeby uniknąć zamknięcia szkół i nauczania zdalnego. To wszystko sprowadza się do tego, żeby zaszczepić jak najwięcej nauczycieli, pracowników szkół i uczniów - powiedział Jaroszewski.

Jego zdaniem "szczepienia powinny być obowiązkowe dla wszystkich".

Sutkowski: histeria wokół szczepień dzieci jest nieuzasadniona

Prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych Michał Sutkowski (Uczelnia Łazarskiego) odniósł się do kwestii szczepień dzieci przeciw COVID-19.

Jak ocenił, histeria wokół tego tematu "jest nieuzasadniona". - Trwają badania dotyczące szczepień dzieci. Wiemy na pewno, że możemy szczepić dzieci powyżej 12. roku życia, natomiast wszystkie pozostałe badania naukowe są oparte o komisje bioetyczne i pewne zasady - mówił lekarz.

- Tutaj nie należy tworzyć żadnej narracji, która by hamowała ten proces, tym bardziej że dzieci chorują i przenoszą koronawirusa - dodał.

Sutkowski zwrócił uwagę, że "szczepienie dzieci jest bardzo ważne nie tylko ze względu na dorosłych i odporność populacyjną, ale dla nich samych".

Autor:pp//rzw

Źródło: TVN24