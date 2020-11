Blisko 25 tysięcy nowych zakażeń. Zmarło 236 osób

Znaczny spadek liczby osób objętych kwarantanną

- 31 250 łóżek jest przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19 ( +354 w stosunku do dnia poprzedniego), - z tego 20 214 łóżek dla pacjentów z COVID-19 jest zajętych ( -35 ), - 2 459 respiratorów jest przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19 ( +102 ), - z tego 1 841 respiratorów jest wykorzystywanych ( +28 ), - 407 579 osób jest objętych kwarantanną ( -34 253 ), - 42 921 osób objętych jest nadzorem epidemiologicznym ( -9 734 ), - 209 363 osoby wyzdrowiały ( +8 853 ).

Nowe obostrzenia od soboty

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił w środę listę nowych obostrzeń, które zaczęły od soboty (część od poniedziałku) obowiązywać w Polsce. Klasy 1-3 w szkołach podstawowych przejdą na nauczanie zdalne, zamknięte są teatry, kina i muzea, limity osób przebywających w kościołach i sklepach zostały zaostrzone - to część nowych obostrzeń.

Poza tym Morawiecki mówił również o ewentualnym wprowadzeniu w Polsce "całkowitego lockdownu" . Stwierdził, że byłby to "kolejny stopień obostrzeń po podejmowanych obecnie". Zapowiedział, że jeżeli średnia dzienna liczba nowych przypadków z 7 dni przekroczy 70-75 przypadków na 100 tysięcy mieszkańców, "będziemy musieli wprowadzić zasady narodowej kwarantanny, bardzo zasadnicze zakazy przemieszczania się".

Jak blisko jesteśmy lockdownu?

Biorąc dane o liczbie zakażeń w ostatnich siedmiu dniach (2 listopada - 8 listopada) - według nich średnio dziennie było 23 737 nowych przypadków (najmniej prawie 15,6 tys., najwięcej - niecałe 27,9 tys.). Jest to więc poniżej podanej przez rzecznika liczby, która oznaczałaby wprowadzenie narodowej kwarantanny.

Jeśli przeliczyć, jaka była średnia dzienna liczba nowych przypadków z 7 dni na 100 tys. mieszkańców, to biorąc pod uwagę dane Głównego Urzędu Statystycznego w sierpniu w Polsce żyło 38,352 mln osób, co oznacza, że 22 701 przypadków zakażeń przeliczone na 100 tys. mieszkańców daje 59,19 zakażeń. To również oznacza, że nie przekroczyliśmy jeszcze progu lockdownu.