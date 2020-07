267 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, zmarło 12 osób

Ministerstwo Zdrowia poinformowało we wtorek o 267 nowych, potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 oraz o śmierci kolejnych 12 osób. Łącznie w Polsce potwierdzono zakażenie u 38 457 osób, spośród których 1588 zmarło. Liczba nowych infekcji jest niższa niż w poniedziałek, gdy odnotowano 299 zakażeń.

W niedzielę informowano o 370 nowych przypadkach.

Najwięcej nowych zakażeń na Śląsku

Najwięcej infekcji, o których Ministerstwo Zdrowia poinformowało we wtorek, dotyczy województwa śląskiego , gdzie odnotowano 72 nowe przypadki. Pozostałe zakażenia dotyczą województw: wielkopolskiego (52), małopolskiego (44), mazowieckiego (28), łódzkiego (19), lubelskiego (12), podkarpackiego (12), dolnośląskiego (osiem), kujawsko-pomorskiego (sześć), lubuskiego (sześć), opolskiego (dwie), pomorskiego (dwie), świętokrzyskiego (dwie), podlaskiego (jedna) i zachodniopomorskiego (jedna).

We wtorek resort przekazał też informację o śmierci 12 osób zakażonych koronawirusem, w wieku od 60 do 94 lat. Według komunikatu Ministerstwa Zdrowia większość z nich miała choroby współistniejące.

Ile osób wyzdrowiało? Ile jest objętych kwarantanną?

Wcześniej we wtorek Ministerstwo Zdrowia przekazało najnowsze dane w codziennym "raporcie o koronawirusie". Wynika z niego, że: - 86 747 osób jest objętych kwarantanną (+1137 w stosunku do dnia poprzedniego), - 9 473 osoby są objęte nadzorem epidemiologicznym (+335), - 1 581 "łóżek COVID-19" w szpitalach jest zajętych (-59), - 74 respiratory są wykorzystywane (+5), - 27 756 osób wyzdrowiało (+241).

Koniec codziennych spotkań z dziennikarzami

- Udało się przeprowadzić wszystkie te procesy w czasie epidemii, które były niezwykle ważne, żeby ochronić Polaków przed nadmiernym rozprzestrzenieniem się tego wirusa. To się udało w dużej mierze też dzięki państwu - powiedział do dziennikarzy.

Szumowski zwrócił uwagę na poniedziałkowy raport, który wskazał 299 nowych zakażeń. - To nie jest pięćset i sześćset, to nie są tysiące nowych zakażeń, jak to ma miejsce w innych krajach - zauważył. - Wiemy, że będą ogniska, wiemy, że te ogniska musimy szybko wyłapywać, robić badania, przesiewy i ta liczba będzie pewnie wahała się między dwieście, trzysta chorych, raz więcej, a raz mniej - mówił szef resortu zdrowia. Zaznaczył, że "chorych jest coraz mniej, a dane są coraz lepsze".