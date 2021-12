Dodatkowe obostrzenia. Lekarz komentuje: to jest jedna wielka kapitulacja

Zapowiedź dodatkowych obostrzeń komentował w TVN24 profesor Krzysztof J. Filipiak, kardiolog, rektor Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie. Mówił, że nie widzi tam "żadnych restrykcji". Wprowadzenie nauki zdalnej w czasie, kiedy w większości i tak jest wolne od zajęć, a także wprowadzenie obowiązkowych szczepień wiele miesięcy po zaleceniach Rady Medycznej określił jako "paranoję". - Jest to wszystko niepoważne, jest to - tak traktuję tę wczorajszą konferencję - jedną wielką kapitulacją rządu - powiedział.

Filipiak: żadnych restrykcji w tym pakiecie nie widzę

- Widzę kolejne zmniejszenie limitów, za chwilę zmniejszymy do pół osoby na metr kwadratowy. Tylko jakie to ma znaczenie, skoro nadal nie mamy podstawy ustawowej, żadnej podstawy prawnej do tego, żeby zweryfikować paszporty covidowe? - zwrócił uwagę lekarz. Dodał, że "to jest jakaś próba działań pozorowanych, przerzucenia tego na przedsiębiorców".

Dziewięć miesięcy po zaleceniach Rady Medycznej. "Mocno przenoszona ciąża"

- Jest to wszystko niepoważne, jest to - tak traktuję tę wczorajszą konferencję - jedną wielką kapitulacją i przyznaniem się: "kto miał umrzeć to umrze, że nic już nie poradzimy na czwartą falę", że może te restrykcje, (...), to jest jakaś budowa koncepcji fali piątej i szóstej. Bo chyba tylko o to rządzącym chodzi, to nie ma kompletnie znaczenia dla aktualnej sytuacji epidemicznej - mówił.