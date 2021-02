4326 - o 1823 więcej niż wczoraj - nowych przypadków koronawirusa potwierdzono we wtorek. Zmarły 253 osoby chore na COVID-19. Nowe infekcje potwierdzono we wszystkich województwach w kraju. Najwięcej było ich na Mazowszu - 586 zachorowań, na Kujawach i Pomorzu - 449, na Warmii i Mazurach - 377, na Śląsku - 343, w Wielkopolsce - 336, na Pomorzu - 326, w Zachodniopomorskiem - 272, na Lubelszczyźnie - 256. Szczegółowe dane dotyczące zachorowań i zgonów w poszczególnych województwach prezentujemy w tabelce poniżej.

"Raport szczepień przeciwko COVID-19" opublikowany na rządowej stronie pokazuje, że do wtorkowego przedpołudnia wykonano 1 231 716 szczepień. Liczba szczepień pierwszą dawką to 998 587, zaś liczba szczepień drugą dawką - 233 129. Ostatniej doby - jak informuje rządowa strona internetowa - szczepień było 53 476.

Koronawirus w Polsce. Mapa zakażeń

Koronawirus w Polsce - ile zakażeń?

Koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce pierwszy raz potwierdzono 4 marca 2020 roku. Po 215 dniach, czyli siedmiu miesiącach - dokładnie 4 października - liczba zachorowań przekroczyła 100 tysięcy. Kolejne 100 tysięcy zakażeń było potwierdzonych po 17 dniach - 21 października. Trzecie 100 tysięcy nowych infekcji potwierdzono po ośmiu dniach (trwało to od 22 do 29 października). Kolejne 100 tysięcy infekcji potwierdzono w ciągu pięciu dni (od 30 października do 3 listopada). Do poziomu ponad 500 tysięcy doszliśmy w cztery dni (od 4 do 7 listopada). 600 tysięcy zakażeń przekroczyliśmy w kolejne cztery dni (11 listopada). 700 tysięcy przekroczyliśmy 15 listopada, również po czterech dniach. Kolejne 100 tysięcy zakażeń potwierdzono po pięciu dniach – 20 listopada liczba zakażeń przekroczyła 800 tysięcy. 24 listopada - po dodaniu brakujących 22 954 przypadków - liczba ta przekroczyła 900 tysięcy. Pułap miliona potwierdzonych infekcji został przekroczony 2 grudnia, po kolejnych ośmiu dniach. Następne 100 tysięcy przypadków przekroczyliśmy 10 grudnia, a kolejne po następnych dziesięciu dniach (20 grudnia).