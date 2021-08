Kiedy szczyt czwartej fali epidemii COVID-19? Rzecznik Ministerstwa Zdrowia odpowiada

Czwarta fala epidemii COVID-19 zaczyna się powoli rozpędzać - ocenił w rozmowie z TVN24 rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Przekazał, że według szacunków resortu jej szczyt nastąpi na przełomie września i października. - Jeżeli nie będziemy się szczepić, to musimy się liczyć z falą rzędu 15 tysięcy zakażeń dziennie w szczycie - ostrzegł.

Rzecznik ministerstwa zdrowia Wojciech Andrusiewicz ocenił w piątek w rozmowie z TVN24, że "czwarta fala (epidemii COVID-19 - red.) zaczyna się powoli rozpędzać". - Widzimy 20-pocentowe wzrosty (zakażeń - red.), ale w tym tygodniu zdarzył się też dzień, kiedy ten wzrost był 50-procentowy. To też jest świadectwo tego, że epidemia może nam przyspieszyć - powiedział.

Kiedy szczyt czwartej fali epidemii COVID-19?

- Przewidujemy, zgodnie ze wszystkimi prognozami, że szczyt czwartej fali może nastąpić we wrześniu, na przełomie września i października. Na pewno najbliższe tygodnie to nie będzie spowalnianie pandemii, ale raczej kolejne wzrosty - oświadczył.

Andrusiewicz o spodziewanej dziennej liczbie zakażeń w czwartej fali

- Jeżeli niestety zachowamy się nieodpowiedzialnie, nie będziemy się szczepić, to musimy się liczyć z falą rzędu 15 tysięcy (zakażeń dziennie - red.) w szczycie - mówił Andrusiewicz. - Jeżeli będziemy się szczepić, możemy myśleć optymistycznie o tysiącu do dwóch tysięcy zakażeń dziennie - dodał.

Wariant Lambda koronawirusa. Andrusiewicz: mamy potwierdzony jeden przypadek, nie jest aktywny

- Do niedawna mieliśmy dokładnie cztery przypadki, dzisiaj mamy jeden przypadek, ale nie jest to nic spektakularnego - powiedział Andrusiewicz. Jak mówił, "do tej pory zarejestrowane przypadki podlegały weryfikacji" i przyjęte zostały inne kryteria klasyfikacji mutacji.