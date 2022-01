Wiceminister zdrowia podał najnowsze dane epidemiczne

Jak dodał Kraska, porównując tydzień do tygodnia, to jest kolejny dzień, kiedy widać wzrost liczby nowych przypadków. - Dzisiaj to jest prawie 18 procent więcej niż tydzień wcześniej - powiedział. Dodał, że wykonano ponad 104 tysiące testów na COVID-19 ostatniej doby.

Większość zmarłych to osoby niezaszczepione

433 osoby przegrały walkę z koronawirusem - poinformował wiceszef MZ. - Z tego ponad 320 osób to są osoby niezaszczepione. Celowo to powtarzam, bo ile osób zmarło, a nie były zaszczepione, to jest liczba porażająca. To są osoby, które mogły w ogóle nie trafić do szpitala - podkreślił Kraska.