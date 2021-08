Minister zdrowia o atakach antyszczepionkowców: Będziemy prowadzili monitoring w internecie. Nie jesteście anonimowi

Minister zdrowia Adam Niedzielski na konferencji został zapytany o kolejne incydenty związane z działaniem antyszczepionkowców i o pomysł na to, jak ukrócić tego typu ataki. - To powoli przekuwa się i tworzy pewną atmosferę do używania przemocy fizycznej - ocenił minister. Poinformował przy tym, że służby będą w tej sprawie prowadziły monitoring sieci.

- Rzeczywiście działalność środowiska antyszczepionkowego przechodzi taką ewolucję, która prowadzi w kierunku coraz częstszego używania już przemocy, już nie tylko wirtualnych haseł, gróźb i innego rodzaju inwektyw, bo to niestety z tym mamy do czynienia - przyznał.

Opisał, że "to powoli przekuwa się i tworzy pewną atmosferę do używania przemocy fizycznej, a to z czym mieliśmy do czynienia w poniedziałek, czyli próba podpalenia, w zasadzie podpalenie zarówno punktu szczepiennego, jak i ośrodka czy miejsca pracy sanepidu, to już naprawdę jest zjawisko, które inaczej niż terrorem antyszczepionkowym nie można nazwać".