"Trzeba stworzyć system zarządzania epidemią. Chodzi o to, żeby nie wirus panował nad nami, ale my nad nim"

Za bardzo skupiliśmy się na strategii defensywnej. Musimy stworzyć strukturę do walki z koronawirusem - ocenił w "Rozmowie Piaseckiego" poseł Porozumienia Andrzej Sośnierz. - Od tygodni do tego namawiam, ze słabym efektem. A to jest możliwe do zrobienia - dodał.

Szef Porozumienia Jarosław Gowin przedstawił we wtorek tak zwany plan Sośnierza, w którym zawarte są propozycje mające pomóc w walce z epidemią. Zakłada on między innymi testowanie na szerszą niż dotąd skalę, kontrolę kontaktów Polaków, sieć izolatoriów zróżnicowanych ze względu na stan pacjentów oraz izolowanie grup szczególnego ryzyka. Gowin zaznaczył, że plan ten "nie jest konkurencyjny wobec działań rządu, tylko pogłębia, precyzuje i przyspiesza pewne działania".

Sośnierz: trzeba stworzyć system panowania nad epidemią

Poseł Porozumienia, były szef Narodowego Funduszu Zdrowia Andrzej Sośnierz, który jest współautorem tego projektu, był w czwartek gościem "Rozmowy Piaseckiego" w TVN24.

- Żeby bezpiecznie wyjść z epidemii i uwolnić naród, to trzeba się napracować, stworzyć cały system panowania, zarządzania epidemią. Ona będzie trwała, nie ma co mieć złudzeń, że zniknie. Ale chodzi o to, żeby nie wirus panował nad nami, ale my nad nim - stwierdził.

Zdaniem Sośnierza "trzeba stworzyć całą strukturę, która spowoduje, że jak tylko pojawi się wirus, to my go chwytamy w zarodku i my go więzimy, a nie on nas". - Na razie cały czas się bronimy, chowamy się, wkładamy maseczki. To oczywiście jest potrzebne, ale żebyśmy ten problem zaatakowali, musimy stworzyć strukturę do walki - podkreślił gość TVN24.

"Za bardzo skupiliśmy się na strategii defensywnej"

Sośnierz tłumaczył, że "trzeba wyłapać wszystkich zakażonych, nie tylko tych, którzy mają objawy, i osoby, które miały z nimi kontakt". - Następnie trzeba ich izolować od społeczeństwa. Trzeba oczywiście testować w celu wykrycia, który z podejrzanych jest zakażony, a który nie - mówił.

W jego ocenie "za bardzo skupiliśmy się na strategii defensywnej". - Bronimy się, słusznie, ale żeby przejść do strategii ofensywnej, trzeba się przygotować. Od tygodni do tego namawiam, ze słabym efektem. A to jest możliwe do zrobienia - stwierdził poseł.

