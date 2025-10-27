Logo strona główna
Polska

Kolejny krok w sprawie immunitetu Małgorzaty Manowskiej

Małgorzata Manowska
Prokuratura Krajowa ponownie kieruje wniosek o uchylenie immunitetu Małgorzacie Manowskiej
Źródło: TVN24
Zastępca przewodniczącej Trybunału Stanu Piotr Andrzejewski zarządził zwrot wniosku Prokuratury Krajowej w sprawie uchylenia immunitetu I prezes Sądu Najwyższego Małgorzacie Manowskiej. Wskazał, że brakuje na nim podpisu "kontynuującego sprawowanie" stanowiska Prokuratora Krajowego Dariusza Barskiego. Funkcję tę pełni jednak obecnie Dariusz Korneluk, czego nie uznaje ani Barski, ani politycy opozycji.

Prokuratura skierowała ponowny wniosek o pociągnięcie Małgorzaty Manowskiej do odpowiedzialności karnej pod koniec września tego roku. Postępowanie w sprawie pierwszego wniosku zostało umorzone 18 września na niejawnym posiedzeniu w trzyosobowym składzie Trybunału Stanu. Brali w nim udział przewodniczący składu i zastępca przewodniczącego TS Piotr Andrzejewski, Piotr Sak oraz Józef Zych.

Wówczas Prokuratura Krajowa uznała, że postanowienie to było "całkowicie niezasadne", "pozbawione realnych podstaw prawnych" oraz "stanowiące niedopuszczalną formę" procedowania skierowanego przez prokuraturę wniosku. Zdanie to wyrazili także niektórzy członkowie trybunału.

Kolejny krok prokuratury w sprawie immunitetu Manowskiej
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Kolejny krok prokuratury w sprawie immunitetu Manowskiej

Zarządzenie Andrzejewskiego i zwrot wniosku ws. Manowskiej

W poniedziałek na stronie TS opublikowano zarządzenie zastępcy przewodniczącej Trybunału Piotra Andrzejewskiego, które jest datowane na miniony czwartek. W piśmie zarządził on zwrot wniosku w sprawie immunitetu Manowskiej naczelnikowi Wydziału Spraw Wewnętrznych PK Dariuszowi Makowskiemu celem "uzupełnienia jego autorstwa (...) przez podpis kontynuującego sprawowanie stanowiska i funkcji Prokuratora Krajowego - prokuratora Dariusza Barskiego bądź umocowanych przez niego zastępców".

"Do czasu uzyskania decyzji Prezydenta RP w przedmiocie zgody na odwołanie Prokuratora Krajowego Dariusza Barskiego ze stanowiska Prokuratora Krajowego lub upoważnionych przez niego w tym zakresie jego zastępców, wszelkie wnioski i nominacje funkcyjne dokonywane w imieniu Prokuratury Krajowej będą w przedmiotowym zakresie dla wywołania postulowanych środków prawnych formalnych i merytorycznych - wymagały ich akceptacji" - stwierdził.

ZOBACZ CAŁĄ TREŚĆ ZARZĄDZENIA >>

Spór wokół funkcji Prokuratora Krajowego

W styczniu 2024 roku ówczesny szef MS, Prokurator Generalny Adam Bodnar stwierdził, że przywrócenie ze stanu spoczynku i powołanie Dariusza Barskiego na Prokuratora Krajowego w 2022 roku przez poprzedniego PG Zbigniewa Ziobrę "zostało dokonane z naruszeniem obowiązujących przepisów".

W marcu 2024 roku premier Donald Tusk powołał na nowego Prokuratora Krajowego prokuratora Dariusza Korneluka. Prokurator Barski i część prawników oraz politycy opozycji uznają, że do zmiany na stanowisku PK doszło z naruszeniem prawa i była ona nieskuteczna.

"Sprawny prokurator", "szara eminencja", "zaufany człowiek Ziobry". Kim jest Dariusz Barski
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Sprawny prokurator", "szara eminencja", "zaufany człowiek Ziobry". Kim jest Dariusz Barski

Zgodnie z art. 200 Konstytucji, by pociągnąć członka Trybunału Stanu do odpowiedzialności karnej, konieczna jest zgoda TS. Trybunał wyraża taką zgodę w drodze uchwały - z wyłączeniem członka, którego wniosek dotyczy. Uchwała zapada bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków TS.

pc

Autorka/Autor: kgr/lulu

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Radek Pietruszka/PAP

Małgorzata ManowskaTrybunał StanuProkuratura KrajowaDariusz Korneluk
Michał Istel

