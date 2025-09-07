Logo strona główna
Polska

Kolejne zagraniczne podróże Nawrockiego. Te kraje odwiedzi prezydent

nawrocki
Nawrocki zapowiada: tak będzie wyglądać kolejnych pięć lat
Źródło: TVN24
Kolejnym krajem, który planuje odwiedzić prezydent Karol Nawrocki jest Litwa. W poniedziałek spotka się z prezydentem Gitanasem Nausedą. Następnie uda się do Helsinek na spotkanie z prezydentem Alexandrem Stubbem.
Kluczowe fakty:
  • Prezydent Karol Nawrocki w kolejne podróże zagraniczne uda się na Litwę oraz do Finlandii.
  • Litwę jako jeden z pierwszych kierunków swoich zagranicznych podróży Nawrocki wskazywał jeszcze na etapie kampanii.
  • W obu krajach w planach ma między innymi spotkania z prezydentami.

Prezydent Karol Nawrocki od czasu objęcia urzędu 6 sierpnia do tej pory odwiedził już USA, gdzie spotkał się z prezydentem Donaldem Trumpem i Rzym, gdzie spotkał m.in. z papieżem Leonem XIV i premier Giorgią Meloni.

Wizyta na Litwie

Litwę jako jeden z pierwszych kierunków swoich zagranicznych podróży Nawrocki wskazywał jeszcze na etapie kampanii wyborczej. Prezydent Gitanas Nauseda to także najprawdopodobniej pierwszy zagraniczny przywódca, z którym rozmawiał po zwycięstwie w drugiej turze wyborów prezydenckich w czerwcu – po ogłoszeniu wyników połączył się przebywającym wtedy na Litwie swoim poprzednikiem Andrzejem Dudą i prezydentem Nausedą.

Prezydent rozpocznie swoją wizytę w Wilnie w poniedziałek rano, w litewskim pałacu prezydenckim, gdzie spotka się z prezydentem Nausedą – najpierw w ramach rozmów w wąskim gronie, potem na plenarnym spotkaniu delegacji. Po spotkaniu planowana jest wspólna konferencja prasowa prezydentów.

Nawrocki spotkał się z Meloni
Nawrocki spotkał się z Meloni
Źródło: Kancelaria Prezydenta RP

Po południu Nawrocki i Nauseda odwiedzą Ostrą Bramę, a następnie polski prezydent odwiedzi dwie historyczne wileńskie nekropolie – cmentarz na Antokolu, gdzie złoży kwiaty przy Memoriale Poległych za Niepodległość Litwy, który upamiętnia m.in. ofiary starć z radzieckimi żołnierzami w styczniu 1991 roku, a także przy kwaterze polskich żołnierzy zlokalizowanej na tym cmentarzu.

Nawrocki odwiedzi też cmentarz na Rossie, gdzie znajdują się groby wielu ważnych dla polskiej historii postaci; złoży wieńce przy Mauzoleum Matki i Serca Syna, gdzie pochowana jest matka Józefa Piłsudskiego Maria Piłsudska oraz jego serce, a także w Kaplicy Powstańców Styczniowych, gdzie pochowani są m.in. Konstanty Kalinowski i Zygmunt Sierakowski.

Prezydent spotka się w Wilnie także z przewodniczącym litewskiego Seimasu Sauliusem Skvernelisem, a także z przedstawicielami polskiej mniejszości na Litwie w na uroczystości w wileńskiej ambasadzie RP.

Co Przydacz robił u Klicha? "Dla Trumpa to nie Bogdan, tylko Boogie"

Co Przydacz robił u Klicha? "Dla Trumpa to nie Bogdan, tylko Boogie"

Nawrocki na dożynkach. Dziękował wsi za wygrane wybory

Nawrocki na dożynkach. Dziękował wsi za wygrane wybory

Podróż do Helsinek

Wieczorem w poniedziałek prezydent uda się do Helsinek, gdzie we wtorek rano spotka się z prezydentem Stubbem. Także podczas tego spotkania zaplanowano najpierw spotkania w wąskim gronie, a następnie spotkania delegacji oraz konferencja prasowa prezydentów. Potem Nawrocki spotka się także z przewodniczącym Eduskunty – fińskiego parlamentu – Jussim Halla-aho.

Po południu Nawrocki oraz Stubb na helsińskim cmentarzu Hietaniemi złoży wieńce pod Krzyżem Bohaterów oraz na grobie marszałka Carla Gustafa Mannerheima, fińskiego przywódcy i bohatera narodowego, który m.in. odegrał kluczową rolę dla odzyskania przez Finlandię niepodległości w 1918 roku, a następnie m.in. dowodził obroną kraju przed ZSRS podczas wojny zimowej.

W ramach wizyty w Helsinkach Nawrocki odwiedzi także schron obrony cywilnej w dzielnicy Merihaka – czyli wielkiej podziemnej przestrzeni, gdzie na co dzień funkcjonują np. obiekty sportowe czy edukacyjne, a w razie kryzysu może zostać wykorzystana jako bezpieczny schron dla setek mieszkańców.

Autorka/Autor: mart/tok

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: x.com/prezydentpl

