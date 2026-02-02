Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Kolejne wloty balonów w polską przestrzeń powietrzną

Polska Białoruś granica zapora mur straż graniczna 14.11.2025
"Obiekty o charakterze balonów" w polskiej przestrzeni
Źródło: TVN24
W nocy w polskiej przestrzeni powietrznej odnotowano wlot obiektów o charakterze balonów - poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Jak podaje Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, obiekty zostały wykryte przez polskie wojskowe systemy radiolokacyjne w nocy z 1 na 2 lutego.

"Skala incydentów hybrydowych strony białoruskiej była wyraźnie mniejsza w porównaniu z poprzednimi nocami" - przekazano we wpisie w serwisie X.

Jak zaznaczono w komunikacie, loty obiektów były monitorowane i nie stwarzały zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu lotniczego ani obywateli. "Siły Zbrojne RP pozostają w gotowości do zapewnienia bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej" - zapewniono.

Balony nad polsko-białoruską granicą

To kolejna noc z rzędu, podczas której doszło do podobnego incydentu. Jak wcześniej informowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, podobne zdarzenia miały miejsce w nocy ze środy na czwartek, z piątku na sobotę oraz z soboty na niedzielę. Straż Graniczna przekazała, że prawdopodobnie były to balony przemytnicze.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Obiekty o charakterze balonów" w polskiej przestrzeni. Białoruś "podjęła ponowną próbę"

"Obiekty o charakterze balonów" w polskiej przestrzeni. Białoruś "podjęła ponowną próbę"

Obiekty z Białorusi w polskiej przestrzeni. "Incydent o charakterze hybrydowym"

Obiekty z Białorusi w polskiej przestrzeni. "Incydent o charakterze hybrydowym"

OGLĄDAJ: Jeśli nie musisz, nie wychodź z domu. Ostrzeżenia przed silnym mrozem
OLSZTYN OGRZEWANY NAMIOT W CENTRUM MIASTA

Jeśli nie musisz, nie wychodź z domu. Ostrzeżenia przed silnym mrozem
WYDANIE SPECJALNE

OLSZTYN OGRZEWANY NAMIOT W CENTRUM MIASTA
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: ms//akw

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
bezpieczeństwoWojsko
Czytaj także:
Grzegorz Braun
Porównanie Polski do Auschwitz u Brauna. Żurek zapowiada ruch prokuratury
Zespół autorów
Patryk MichalskiMikołaj StępieńSebastian Zakrzewski
bitcoin pln shutterstock_785272210
Czarna seria trwa. Bitcoin najtańszy od 10 miesięcy
BIZNES
Dziewczynka walczy o życie
Jechał na sankach za quadem. Uderzył głową w słup
Lubuskie
imageTitle
Trener Interu pod wrażeniem Zielińskiego. "Doskonale rozumie, co chcemy grać"
Najnowsze
Utrudnieia na kolei w Warszawie
Mróz uderza w kolej. Opóźnione i odwołane pociągi
WARSZAWA
imageTitle
Wolta Cristiano Ronaldo. "Odmawia gry, jest niezadowolony"
EUROSPORT
Sal, Wyspy Zielonego Przylądka
Wrócili z wakacji, nie żyją. Rodziny podejmują kroki prawne
Świat
Wypadek w miejscowości Chyliny
Wiózł pacjentów na dializy. Uderzył w ciężarówkę. Trzy osoby nie żyją
WARSZAWA
Donald Trump i jego dzieci - Donald Trump Jr, Tiffany, Eric, Lara i ich partnerzy
"Szejk szpieg", chipy i kryptobiznes Trumpów. Kulisy wielomilionowej transakcji
Świat
W wypadku zginął 46-latek
Zjechał z drogi, uderzył w latarnię, potem w drzewo. I zginął
Wrocław
Jan i Zofia to najpopularniejsze imiona dla dzieci w Warszawie (zdj. ilustracyjne)
Najpopularniejsze imiona w Polsce. Nowy ranking
BIZNES
Cher podczas 68. ceremonii nagród Grammy
Wpadka podczas gali Grammy. Ogłoszony "zwycięzca" nie żyje od 20 lat
Maciej Wacławik
ABW
Wyrok za szpiegostwo przeciwko Polsce i USA
Białystok
komputer laptop smartfon telefon shutterstock_1481978639
Ponad 34 miliony złotych kary dla Orange Polska
BIZNES
Trwa usuwanie awarii trakcji tramwajowej
Awarie trakcji, sieci wodociągowej i koksowniki na ulicach
Łódź
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek
Żurek przeprasza. Policja: było wykroczenie, zgodził się przyjąć mandat
Sytuacja pogodowa w Europie
Mamy w Polsce "epokę lodowcową". Apogeum "jeszcze przed nami"
METEO
imageTitle
Kłopoty w podróży nie zatrzymały Spurs. Sochan wciąż poza kadrą
EUROSPORT
Pożar ciężarówki na trasie A2
Zderzenie ciężarówek i pożar na A2. Trasa na Warszawę zablokowana
Poznań
Do kwalifikacji wojskowej
Dziś rusza kwalifikacja wojskowa. Kto dostanie wezwanie?
Klasa lekcyjna (zdjęcie ilustracyjne)
Niektóre szkoły odwołują lekcje. Powodem silny mróz
WARSZAWA
faktury shutterstock_2205886299
100 tysięcy faktur pierwszego dnia. "Wielu się obawiało czy system wytrzyma"
BIZNES
imageTitle
Rybakina goni Świątek. Imponujący awans Linette
EUROSPORT
46 min
pc
Szokujące tezy ludzi Brauna. Żurek: zaraz po programie zwrócę się do prokuratora krajowego
News Michalskiego
Ropa, pole naftowe, Syria
Obawy o konflikt słabną, ceny ropy wyraźnie spadają
BIZNES
imageTitle
Gwiazdor Realu kontuzjowany. Wiadomo, ile ma pauzować
EUROSPORT
16-latek na podwójnej ciągłej wyprzedził nieoznakowany radiowóz (zdj. ilustracyjne)
Pędził na interwencję nieoznakowanym radiowozem. Policjanta zatrzymała drogówka
Kraków
Policja (zdj. ilustracyjne)
10-latek wjechał motocyklem w dwie osoby, są w ciężkim stanie
Kujawsko-Pomorskie
imageTitle
Duński geniusz z rekordem wszech czasów
EUROSPORT
Książę Andrzej
Kolejna kobieta oskarża byłego księcia
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica