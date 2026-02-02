Kolejne wloty balonów w polską przestrzeń powietrzną

Jak podaje Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, obiekty zostały wykryte przez polskie wojskowe systemy radiolokacyjne w nocy z 1 na 2 lutego.
"Skala incydentów hybrydowych strony białoruskiej była wyraźnie mniejsza w porównaniu z poprzednimi nocami" - przekazano we wpisie w serwisie X.
Jak zaznaczono w komunikacie, loty obiektów były monitorowane i nie stwarzały zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu lotniczego ani obywateli. "Siły Zbrojne RP pozostają w gotowości do zapewnienia bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej" - zapewniono.
Balony nad polsko-białoruską granicą
To kolejna noc z rzędu, podczas której doszło do podobnego incydentu. Jak wcześniej informowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, podobne zdarzenia miały miejsce w nocy ze środy na czwartek, z piątku na sobotę oraz z soboty na niedzielę. Straż Graniczna przekazała, że prawdopodobnie były to balony przemytnicze.
Autorka/Autor: ms//akw
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: TVN24