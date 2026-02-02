Kolejne wloty balonów w polską przestrzeń powietrzną

"Obiekty o charakterze balonów" w polskiej przestrzeni Źródło: TVN24

Jak podaje Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, obiekty zostały wykryte przez polskie wojskowe systemy radiolokacyjne w nocy z 1 na 2 lutego.

"Skala incydentów hybrydowych strony białoruskiej była wyraźnie mniejsza w porównaniu z poprzednimi nocami" - przekazano we wpisie w serwisie X.

Jak zaznaczono w komunikacie, loty obiektów były monitorowane i nie stwarzały zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu lotniczego ani obywateli. "Siły Zbrojne RP pozostają w gotowości do zapewnienia bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej" - zapewniono.

W nocy z 1 na 2 lutego 2026 r. wojskowe systemy radiolokacyjne RP odnotowały wloty w polską przestrzeń powietrzną obiektów o charakterze balonów.



Balony nad polsko-białoruską granicą

To kolejna noc z rzędu, podczas której doszło do podobnego incydentu. Jak wcześniej informowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, podobne zdarzenia miały miejsce w nocy ze środy na czwartek, z piątku na sobotę oraz z soboty na niedzielę. Straż Graniczna przekazała, że prawdopodobnie były to balony przemytnicze.

