Strajk kobiet przed siedzibą Solidarnej Polski w Kielcach. "Zbigniew Ziobro powinien się wstydzić"

Jak wskazała Małgorzata Marenin, koordynatorka Ogólnopolskiego Strajku Kobiet w Kielcach powodów do protestu przed siedzibą Solidarnej Polski jest co najmniej kilka. - Nie chcemy by Solidarna Polska zabierała się za ustawodawstwo w zakresie wolności w internecie. Za mną jest ściana wstydu. Będziemy do niej przyczepiać hasła, których Zbigniew Ziobro powinien się wstydzić. Poseł Ziobro startował [w wyborach parlamentarnych- red.] z naszego okręgu. Rzadko się tu pojawia. Mówimy, że jest to biuro widmo - mówiła podczas protestu Marenin.