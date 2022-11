PiS traci władzę na Śląsku. "Ucieczka z tonącego statku"

czytaj dalej

PiS bardzo się boi porażki w wyborach samorządowych - oceniła w "Kropce nad i" Barbara Nowacka (KO) komentując podpisanie przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawy wydłużającej kadencję władz samorządowych. Krzysztof Śmiszek (Lewica) uznał, że "ktoś, kto kombinuje przy ordynacji wyborczej czy przy terminach wyborów na rok czy półtora przed tymi wyborami, po prostu jest tchórzem". Konstytucjonalista profesor Wojciech Sadurski wskazywał w "Faktach po Faktach", że doszło też do innej zmiany związanej z wyborami. To kwestia tak zwanego centralnego rejestru wyborców, którego stworzenie sprawi, że "wszystkie dane, w tym także dane wrażliwe wyborców, przechodzą z rąk organów lokalnych, gmin, do administracji państwowej i to do trzech ministrów".