Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Rządowy projekt w sprawie 800 plus? Pełczyńska-Nałęcz: jeszcze go nie widzieliśmy

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Pełczyńska-Nałęcz: rządowego projektu w sprawie 800+ dla cudzoziemców jako ministrowie jeszcze nie widzieliśmy
Źródło: TVN24
Ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz powiedziała w "Rozmowie Piaseckiego", że sprawa rządowego projektu uzależniającego wypłatę 800 plus dla obcokrajowców od podjęcia w Polsce pracy, nie zostanie poruszona na wtorkowym posiedzeniu rządu. Wskazała też, że ministrowie nie zapoznali się jeszcze z tym projektem.

Ministra Pełczyńska-Nałęcz (Polska 2050) w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 odniosła się do weta prezydenta Karola Nawrockiego wobec nowelizacji ustawy o pomocy Ukraińcom i rządowych planów po zablokowaniu noweli.

Wyjawiła, że ministrowie nie mieli jeszcze okazji zapoznać się z rządowym projektem, który będzie zakładać powiązanie wypłaty świadczenia 800 plus tylko na dzieci tych obcokrajowców pracujących w Polsce. - Rządowego projektu my jako ministrowie jeszcze nie widzieliśmy. Tego drugiego, po moim zdaniem fatalnym wecie pana prezydenta. W związku z tym nie mam możliwości (jego) zaakceptowania, ale też nie mam pretensji, bo to chwilę musi potrwać - mówiła ministra.

Miliardy złotych. Jak Ukraińcy zasilają polski budżet
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Miliardy złotych. Jak Ukraińcy zasilają polski budżet

Michał Istel

Pełczyńska-Nałęcz: nie ma w wykazie rządu projektu w sprawie 800 plus

Powiedziała też, że na dzisiejszym posiedzeniu rządu ten projekt nie będzie rozpatrywany. - Nie widziałam go w wykazie - dodała.

Pełczyńska-Nałęcz podkreśliła, że jeżeli uchodźcom z Ukrainy wygaśnie legalny pobyt, to przykładowe "dziecko ukraińskie w szpitalu, które uciekło od rosyjskich mordów, straci możliwość leczenia, jeżeli coś z tym za moment prawnie nie zrobimy".

- Ta ustawa nie była o 800 plus. Ta ustawa była o legalizacji pobytu uchodźców, którzy uciekli od rosyjskich mordów. (...) Jej zawetowanie wyrzuca cały ten ład w powietrze i trzeba znaleźć inne rozwiązanie - podkreśliła ministra.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w "Rozmowie Piaseckiego"
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w "Rozmowie Piaseckiego"
Źródło: TVN24

Zaznaczyła też, że Polska 2050 w "nie ma zwyczaju się wahać i raz mówić to, raz tamto" oraz iż w sprawie świadczenia od początku stała na stanowisku, że "ten system musi zostać uszczelniony". - Na takiej zasadzie, że jeżeli ktoś nie jest uchodźcą, nie mieszka w Polsce, albo tych dzieci w ogóle nie ma w Polsce, albo wokół tego jest jakieś cwaniactwo, to należy to uszczelnić i 800 plus absolutnie nie dawać - mówiła

Na drugiej szali Pełczyńska-Nałęcz postawiła przykład uchodźczyni z trójką dzieci, którymi się opiekuje i nie ma możliwości podjęcia pracy. Podkreśliła, że "to jest niezgodne z jej wartościami", jeżeli w tej sytuacji "nagle zabieramy tym dzieciom możliwość leczenia i bycia tutaj".

"Czego brakuje" w koalicji?

Ministra Pełczyńska-Nałęcz została też zapytana o to, czy trudno jest odbudować zaufanie w koalicji po spotkaniach marszałka Sejmu i lidera Polski 2050 Szymona Hołowni z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim i sugestiach, że był namawiany do "zamachu stanu" przy okazji zaprzysiężenia prezydenta.

- Ja nie wiem, czy jest mało zaufania i sympatii. Mam bardzo dobrą współpracę z wieloma ministrami, opartą na zaufaniu i sympatii - odpowiedziała ministra. Zaznaczyła też, że marszałek Hołownia "ma prawo spotykać się z kim uważa". - Bardzo jasno powiedział, i zresztą praktyka tego dowiodła, że nic nie było (w trakcie rozmów z PiS - red.) o podważaniu współpracy koalicyjnej - dodała.

Powiedziała też, na czym jej zdaniem "buduje się zaufanie w koalicji" i "czego brakuje, przydałoby się więcej". - Powinno być więcej rozmów koalicyjno-politycznych wokół planów (…) i szacunek wzajemny do planów i wizji poszczególnych ugrupowań koalicyjnych, mniej siłowego spychania na margines, zaskakiwania - stwierdziła ministra.

Pełczyńska-Nałęcz: powinno być więcej rozmów koalicyjnych wokół planów na przyszłość
Źródło: TVN24

- Polska 2050 ma wizję, co byśmy chcieli długookresowo w rządzie i dla Polski robić. Chcemy więcej przestrzeni w tym rządzie, żeby o tym rozmawiać i wspólnie komunikować o wizji i strategii. Nie tylko z dnia na dzień, co stanie na posiedzeniu rządu. My uważamy, że potrzeba naprawdę dużo myślenia o odważnym rozwoju - oświadczyła Pełczyńska-Nałęcz. Wśród takich wymieniła Krajowy Plan Odbudowy i inwestycje publiczne, wsparcie przedsiębiorczości czy rozwoju nowych technologii oraz obłożenie większymi podatkami wielkiego biznesu.

OGLĄDAJ: Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
pc

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: sz/ads

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Katarzyna Pełczyńska-NałęczUkraińcyuchodźcy800 plusRządRząd Donalda TuskaKoalicja 15 październikaPolska 2050
Czytaj także:
Karol Nawrocki w Wieluniu
Prezydent leci bez przedstawiciela MSZ. Bogucki: rząd nie ma relacji z USA
Polska
Klub ustalił tożsamość agresywnego pseudokibica
Pobił nastolatka, bo miał inną koszulkę. Pseudokibic namierzony
Wrocław
Nowy prezydent. Stary spór
"Widać, że iskrzy", ale "dobrze, że obie strony mają swoje kanały"
Polska
imageTitle
Rywalka o klęsce ze Świątek: nigdy mi się to nie przydarzyło
EUROSPORT
sejm budynek
Nowy sondaż partyjny
Polska
wladyslawowo morze baltyk wakcje S shutterstock_1633007269
Koniec problemów z wodą w nadmorskim kurorcie. "Może być używana bez ograniczeń"
Trójmiasto
Potrącenie dwóch mężczyzn w miejscowości Błonie-Wieś
Tragiczny wypadek pod Warszawą. We dwóch na jednej hulajnodze
WARSZAWA
imageTitle
Kadra "dalej głodna zwyciężania". Teraz sprawdzian arcytrudny
EUROSPORT
Piorun
Może spaść grad. Ostrzeżenia IMGW
METEO
imageTitle
Osaka wdzięczna Wiktorowskiemu po niesamowitym zwycięstwie
EUROSPORT
Autokar na przejściu granicznym
Chcieli wjechać do Polski, deklarowali, że pojadą dalej. Dwa razy usłyszeli "nie"
Rzeszów
imageTitle
Stalowe nerwy i zwycięstwo polskiego 14-latka w gronie zawodowców
EUROSPORT
Zorza nad Polską, Rzucewo (Pomorskie)
Zorza polarna. Wasze zdjęcia
METEO
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Pełczyńska-Nałęcz: dwa rodzaje nieprawidłowości w dotacjach z KPO
BIZNES
Pożar w sortowni odpadów w Bełżycach pod Lublinem
Pożar sortowni. Strażacy rotują siły
Polska
Sudan. Kryzys humanitarny w związku z wojną domową
Wielkie osuwisko, które miała przeżyć tylko jedna osoba
METEO
Andrij Parubij
Dzisiaj pogrzeb Parubija. Pochowają go na zabytkowym cmentarzu
Świat
restauracja rynek wlochy shutterstock_2425226251
Mogą wynosić śmieci tylko w nocy. "Ani minuty wcześniej, ani minuty później"
BIZNES
Podejrzani o oszustwa zostali zatrzymani
Oszukiwali "na legendę". Seniorzy stracili ćwierć miliona
WARSZAWA
Rekordowo niski poziom wody w Wiśle
Wisła nie przestaje bić rekordów. Poziom wody coraz niższy
WARSZAWA
uprawa truskawek truskawki usa shutterstock_2599517487
"Wiele plonów zostało zmarnowanych". Efekt wyjazdu imigrantów
BIZNES
Nicolas Maduro
Maduro odpowiada na ruch USA. "Nigdy nie ulegniemy szantażowi"
Świat
Tusk, Nawrocki
"To jaskiniowcy ujawnili. Cywilizowany człowiek by tego nie zrobił"
Polska
Radosław Sikorski i Marco Rubio
Jutro Nawrocki, dzisiaj Sikorski. Szef MSZ z wizytą w USA
Polska
imageTitle
Świątek wie, z kim zagra. Koszmar w głowie rywalki
EUROSPORT
Jeden z nowych niszczycieli rakietowych indyjskiej marynarki wojennej INS Impahl
Think tank ostrzega: tak rozpocznie się potencjalny konflikt
Świat
Władimir Putin
Putin gra "odwrotnie do tego, co deklarował". Ze strony USA "wszystkie opcje na stole"
Świat
Rudy Giuliani
Dostanie najwyższe odznaczenie. Zapowiedź tuż po poważnym wypadku
Świat
Wołodymyr Zełenski
Kolejne spotkanie koalicji chętnych. Zełenski o "głównym elemencie gwarancji"
Świat
Andrej Babis
Były premier zaatakowany na wiecu. Został ranny
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica