Nawrocki rozmawiał z Trumpem. Ujawniono szczegóły

Trump: wprowadziliśmy więcej pozytywnych zmian niż jakakolwiek inna administracja Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak czytamy w piątkowym wpisie kancelarii prezydenta w serwisie X, prezydenci Polski i Stanów Zjednoczonych złożyli sobie życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia.

"W dalszej części rozmowy Karol Nawrocki i Donald Trump podjęli temat stanu relacji transatlantyckich, bezpieczeństwa w regionie w związku z toczącą się wojną na Ukrainie wywołaną przez Federację Rosyjską - w szczególności dyskutowano o postępach uzgodnień pokojowych" - opisano.

Dzisiaj odbyła się kolejna rozmowa telefoniczna Prezydenta RP @NawrockiKn z @POTUS. Na początku Prezydenci złożyli sobie życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia.



W dalszej części rozmowy Karol Nawrocki i Donald Trump podjęli temat stanu relacji transatlantyckich,… pic.twitter.com/tNatNBVxlm — Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) December 26, 2025 Rozwiń

Prezydenci mieli również rozmawiać o udziale Polski w pracach Grupy G20, energetyce, oraz polsko-amerykańskiej współpracy gospodarczej. "Rozmowa odbyła się w ciepłej i serdecznej atmosferze" - zakończono komunikat.

OGLĄDAJ: TVN24 HD