Nawrocki rozmawiał z Trumpem. Ujawniono szczegóły

Jak czytamy w piątkowym wpisie kancelarii prezydenta w serwisie X, prezydenci Polski i Stanów Zjednoczonych złożyli sobie życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia.
"W dalszej części rozmowy Karol Nawrocki i Donald Trump podjęli temat stanu relacji transatlantyckich, bezpieczeństwa w regionie w związku z toczącą się wojną na Ukrainie wywołaną przez Federację Rosyjską - w szczególności dyskutowano o postępach uzgodnień pokojowych" - opisano.
Prezydenci mieli również rozmawiać o udziale Polski w pracach Grupy G20, energetyce, oraz polsko-amerykańskiej współpracy gospodarczej. "Rozmowa odbyła się w ciepłej i serdecznej atmosferze" - zakończono komunikat.
Autorka/Autor: ms//akw
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Przemysław Keler/KPRP