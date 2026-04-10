Polska "Wyraził żal". Markiewicz o kulisach rozmowy z prezesem TK

Ceremonia ślubowania szóstki sędziów Trybunału Konstytucyjnego w Sejmie Źródło: TVN24

Prezydent Karol Nawrocki w zeszłym tygodniu odebrał ślubowanie jedynie od dwojga z sześciu nowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, Magdaleny Bentkowskiej i Dariusza Szostka. W czwartek wszyscy sędziowie Trybunału Konstytucyjnego wybrani w marcu złożyli ślubowanie w Sejmie. Nawrocki, mimo zaproszenia, nie przyszedł, ale sędziowie podczas ślubowania zwracali się do prezydenta.

W piątek gościem "Jeden na jeden" w TVN24 był Krystian Markiewicz - jeden z nowych sędziów TK. Był pytany, czy to, co wydarzyło w Sejmie, przybliża nas do naprawy Trybunału Konstytucyjnego. - Bez dwóch zdań. Myślę, że wczorajszy dzień był dniem symbolicznym. To jest pewna taka klamra - odparł.

Komentował także słowa prezesa TK Bogdana Święczkowskiego, który mówił, że dalej nie ma informacji z Pałacu Prezydenckiego, że ślubowanie zostało przed prezydentem złożone.

- Jest rzeczą dla mnie oczywiście zaskakującą to, że osoba, która sprawuje tak istotną funkcję, jak prezes Trybunału Konstytucyjnego, przecież to jest organ niezależny (...) opowiada, że czeka na to, co powie pan prezydent - oznajmił.

Markiewicz był też pytany o przebieg rozmowy, jaką odbył dzień wcześniej z prezesem TK. - Pan sędzia Święczkowski wyraził żal, że stała się taka sytuacja - mówił dodając, że prezes Trybunału pogratulował mu także wyboru przez Sejm.

