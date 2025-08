Będzie prezydenckim kapelanem Karola Nawrockiego. "Nieprzypadkowa osoba"

Bertold Kittel o księdzu Jarosławie Wąsowiczu Źródło: TVN24

Karol Nawrocki poinformował w sobotę, że jego prezydenckim kapelanem będzie ksiądz Jarosław Wąsowicz. Prezydent elekt nazwał go "człowiekiem odważnym, oddanym panu Bogu patriotą, antykomunistą".

Ksiądz Jarosław Wąsowicz

W sobotę dziennikarz "Superwizjera" Bertold Kittel opublikował na platformie X zdjęcia, na których widać ks. Wąsowicza, jak napisał, "podczas zakrapianego spotkania w objęciach neonazisty i kryminalisty Grzegorza H. ps. Śledziu, oskarżonego w związku z działaniem zorganizowanej grupy w agencji towarzyskiej Rozi".

W poniedziałek na antenie TVN24 Kittel wyjaśnił, że "Śledziu" jest "jednym z najbardziej niebezpiecznych polskich neonazistów i zarazem bandytów, który jest obecnie oskarżony w dużej sprawie sutenerskiej".

Mówiąc o ks. Wąsowiczu Kittel podkreślił, że "to jest osoba, która zajmuje bardzo istotną rolę w kręgu kibiców Lechii (Gdańsk - red.), z którym związany jest pan Nawrocki". - Wspólnie z panem Nawrockim budują kult jednego z kibiców, który został w przeszłości skazany za zabójstwo. Opublikowali razem książkę pod tytułem "Wielka Lechia moich marzeń" i piszą o tym fanatycznym przywódcy kiboli Lechii z przełomu lat 80. i 90. Są bardzo blisko ze sobą związani - dodał. Wspomniana książka pochodzi z 2015 roku, a kibic to "Dufo", czyli nieżyjący już Tadeusz Duffek.

- To jest postać niezwykle ciekawa jeśli chodzi o to, skąd wywodzi się pan Nawrocki, jakie jest jego środowisko. To, które u początku jego kariery odegrało kluczową rolę w "eksporcie" go na najwyższe stanowiska w państwie - powiedział o ks. Wąsowiczu Kittel.

Dziennikarz "Superwizjera" podkreślił, że jego zdaniem nominacja Wąsowicza na kapelana jest "absolutnie logiczna", a Nawrocki "chciał w jakiś sposób zaakcentować to, że ludzie z jego najbliższego otoczenia, którzy odegrali tak istotną rolę w napędzeniu jego kariery, że mają tam swojego człowieka, rzecznika".

Mówiąc o tym, jaką rolę Wąsowicz może odegrać w prezydenckiej kancelarii, stwierdził, że na przykład "można sobie wyobrazić, że pan Grzegorz H., pseudonim Śledziu, będzie goszczony w Kancelarii Prezydenta". - (Jarosław Wąsowicz) to jest nieprzypadkowa osoba w tym kręgu i moim zdaniem jest duże prawdopodobieństwo, że będzie odgrywał kluczową rolę w Kancelarii Prezydenta, ale to zależy, w jaki sposób prezydent Nawrocki będzie współpracował z ludźmi, którzy objęli stanowiska ministerialne w Kancelarii - powiedział Kittel.

Kim jest Jarosław Wąsowicz?

Jarosław Wąsowicz ma 52 lata, pochodzi z Gdańska i z wykształcenia jest historykiem. W 2011 roku obronił doktorat na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Był członkiem Federacji Młodzieży Walczącej, podziemnej organizacji z czasów PRL. W latach 2018-2024 był członkiem Rady Muzeum II Wojny Światowej. Obecnie jest dyrektorem Archiwum Salezjańskiej Inspektorii Pilskiej.

Ks. Wąsowicz organizuje coroczne ogólnopolskie pielgrzymki kibiców na Jasną Górę, które odbywają się od 2009 roku. W tegorocznej pielgrzymce kibiców uczestniczył, jako kandydat na prezydenta, Karol Nawrocki.

W 2017 roku życzył na święta czytelnikom "Gazety Polskiej": "Zmartwychwstania naszej ukochanej Ojczyzny, bez KOD-ów, fałszywych autorytetów, płatnych zdrajców. Zmartwychwstania chrześcijaństwa w Europie, która idzie ku samozagładzie. Europy bez multi-kulti, islamistów, lewaków i poprawności politycznej".

W 2015 roku prezydent Andrzej Duda odznaczył ks. Wąsowicza Krzyżem Wolności i Solidarności.

