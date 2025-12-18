Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Simion dał ludzi od sociali". "Rumuński łącznik", tworzenie zasięgów i pytania o kampanię Nawrockiego

George Simion i Karol Nawrocki
George Simion i Karol Nawrocki na wiecu w Zabrzu
Źródło: TVN24
Rumuńscy eksperci pomagali w kampanii Karola Nawrockiego w mediach społecznościowych - twierdzi portal Frontstory. Jak pisze, najważniejszym "rumuńskim łącznikiem" PiS jest George Simion, lider radykalnie prawicowej partii AUR wspierany prawdopodobnie przez rosyjskie służby. Ma on zakaz wjazdu do Ukrainy i Mołdawii. Simion sam stwierdził latem, że jego partia "wspierała Karola Nawrockiego instrumentami online". Według dziennikarzy, w Państwowej Komisji Wyborczej nie ma jednak śladu współpracy komitetu Nawrockiego z rumuńskimi podmiotami, a to nakazuje zadać kolejne pytania.

George Simion, to lider rumuńskiej partii Sojusz na rzecz Jedności Rumunów (AUR), były kandydat na prezydenta Rumunii mający zakaz wstępu do Mołdawii i Ukrainy. Jest także jednym z liderów ruchu MEGA (skrót od "Make Europe Great Again"), skupiającego europejskich, antyunijnych trumpistów.

Były minister obrony Mołdawii Anatol Salaru twierdzi, że mołdawskie i ukraińskie służby mają dowody na spotkania Simiona z ludźmi związanymi z rosyjskimi służbami. Rumuński polityk temu zaprzecza. Pozwał Salaru za zniesławienie, na razie przegrał w dwóch instancjach - pisze Frontstory. Były mołdawski minister obrony w rozmowie z rumuńskim centrum dziennikarstwa śledczego Context.ro twierdzi, że "mołdawskie służby przekazały mu informacje o spotkaniu Simiona w 2011 r. z rezydentem FSB w Czernichowie".

Jak wskazuje Frontstory, Simion odwiedził Polskę już ponad 20 razy, a w samej kampanii prezydenckiej przynajmniej kilka. Z okazji zaprzysiężenia na prezydenta Karola Nawrockiego 6 sierpnia MEGA zorganizowała w warszawskim hotelu Bellotto imprezę, na której Simion mówił: "Jesteśmy dostępni dla wszystkich przyjaciół, którzy mają kampanie. Niedługo są kampanie w Mołdawii, Czechach, Holandii, na Węgrzech, Cyprze, w Słowenii. Moja partia jest bardzo dobra w internecie. Wspieraliśmy Karola Nawrockiego instrumentami online, które mamy, żeby młodzi ludzie poszli głosować. I to oni przesądzili o zwycięstwie. Niczego nie oczekiwaliśmy w zamian, bo nie jesteśmy politycznymi konsultantami. Jesteśmy konserwatywnymi braćmi".

Firma pracująca dla Simiona i Jakiego

Według dziennikarzy portalu, dla rumuńskiego AUR i Simiona pracuje firma Follow Digital Solutions zarejestrowana pod Bukaresztem, której współwłaścicielem jest Nicolae Capcelea - obywatel Mołdawii oraz członek AUR. Sojusz na rzecz Jedności Rumunów miał zapłacić spółce ponad dwa miliony euro za promocję w sieci w latach 2024-2025, czyli w czasie kampanii do parlamentu i dwóch kampanii prezydenckich, w tym jednej unieważnionej, w Rumunii.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Kibicuje Trumpowi, jest przeciwny pomaganiu Ukrainie

Kibicuje Trumpowi, jest przeciwny pomaganiu Ukrainie

Świat
Gość specjalny na wiecu Nawrockiego. Tusk: Rosja się cieszy

Gość specjalny na wiecu Nawrockiego. Tusk: Rosja się cieszy

Zgodnie z informacjami podanymi na stronie internetowej firmy, ta "pomaga politykom i ambitnym nowicjuszom w budowaniu grona potencjalnych wyborców oraz utrzymywaniu zaangażowania elektoratu poprzez tworzenie trwałych, opartych na emocjach osobistych relacji".

Chwali się też, że w ciągu ostatniego roku "zapewniła ponad 1,5 miliona nowych głosów w wyborach".

Follow Digital Solutions, jak wskazuje Frontstory, od 2023 roku świadczy też usługi dla europosła PiS (wcześniej Suwerennej Polski), współprzewodniczącego grupy ECR w europarlamencie, Patryka Jakiego.

Jak powiedział rozmówca portalu z Prawa i Sprawiedliwości, "Patryk ma armię obserwujących na FB, to w dużej mierze zasługa ludzi Simiona".

"Firma odpowiada za analizy i doradztwo w zakresie komunikacji, szczególnie w nowoczesnych mediach co do mojej aktywności jako posła PE. (…) Jest jedną z najlepszych w UE w swojej branży" - odpowiedział dziennikarzom mailowo Jaki na zadane w tej sprawie pytania. 

Fronstory.pl zauważa, że wśród administratorów konta europosła PiS na Facebooku kilkanaście kont pochodzi z Rumunii i dodaje, że rumuńscy administratorzy pojawiają się też na oficjalnych kontach na FB Suwerennej Polski, szefa partii EKR Mateusza Morawieckiego oraz Karola Nawrockiego.

Suwerenna Polska, kancelaria prezydenta ani były premier nie odpowiedzieli na pytania dziennikarzy o to, kim są Rumuni, którzy obsługują ich media społecznościowe. Kancelaria przekazała jednak, że "nie zlecała obsługi mediów społecznościowych KPRP oraz Prezydenta RP Karola Nawrockiego zewnętrznym podmiotom".

"Simion dał Nawrockiemu ludzi od sociali"

Za kampanię w sieci w sztabie Nawrockiego odpowiadał Adam Andruszkiewicz, ale według źródeł Fronstory w PiS, mediami społecznościowymi miał zajmować się też Jaki.

"Simion dał Nawrockiemu ludzi od sociali. Tych samych, którzy robili media społecznościowe Jakiemu. Niejaki Nicu znał się bardzo dobrze na fejsbuku" - wyjaśnił jeden z polityków PiS znający kulisy kampanii. Jak przypominają dziennikarze, imię Nicolae nosi założyciel firmy pracującej dla europosła PiS.

Tej wersji zaprzecza Jaki. "Moja współpraca z Follow Digital Solutions w Parlamencie Europejskim nie ma nic wspólnego z kampanią prezydencką" - oświadczył. Nicolae Capcelea na pytania dziennikarzy o to, czy był zaangażowany w kampanię Nawrockiego, nie odpowiedział. 

George Simion i Karol Nawrocki
George Simion i Karol Nawrocki
Źródło: PAP/Kasia Zaremba

Według jednego z rozmówców Fronstory, "rumuńscy spece pojawiają się w kampanii Nawrockiego w okolicach lutego 2025 r., około trzy miesiące przed pierwszą turą wyborów". "Mieli narzędzia do Facebooka, w tym taki automat: gdy ktoś zostawi reakcję pod postem, można było do niego bezpośrednio napisać, wejść w interakcję. Pomogli to skonfigurować" - mówi jeden z rozmówców z PiS.

Jak podają dziennikarze, jednym z narzędzi używanych przez rumuńskich ekspertów jest specjalna "wtyczka" Manychat wykorzystywana głównie w marketingu. Służy ona do powiększania bazy odbiorców i interakcji z nowymi użytkownikami.

Manychata założyli w 2015 roku dwaj młodzi Rosjanie w Dolinie Krzemowej. W 2017 roku jeden z nich, Mikael Yan, nazywany był już "Lordem botów z San Francisco". Manychat powstał na bazie Manybot, serwisu do tworzenia botów na Telegramie.

Śladów współpracy nie ma w PKW

Frontstory zauważa, że w Państwowej Komisji Wyborczej "nie ma śladu" współpracy komitetu Nawrockiego ani z Follow Digital Solutions, ani innymi rumuńskimi firmami. Pełnomocnik finansowy komitetu Nawrockiego Tomasz Bartczak twierdzi, że komitet "nie zlecał żadnych usług podmiotom z siedzibą w Rumunii".

Dziennikarze zwracają uwagę, że jeśli Simion i jego współpracownicy pomagali sztabowi Nawrockiego za darmo, zrobili to nielegalnie. Zgodnie z Kodeksem wyborczym zakazane jest "przyjmowanie korzyści majątkowych o charakterze niepieniężnym" przez komitety wyborcze poza kilkoma wyjątkami. To między innymi roznoszenie ulotek, pomoc w pracach biurowych, pożyczenie samochodu. Nielegalne jest też wsparcie od obcokrajowców. Za łamanie zakazu grozi od 1000 do 100 000 zł grzywny, zarówno przyjmującemu wsparcie, jak i udzielającemu.

Dziennikarze znaleźli w PKW kilka faktur za obsługę platformy Manychat. Agencja Grzegorza Izbickiego, radnego PiS z Suwałk związanego z Adamem Andruszkiewiczem z kancelarii prezydenta, wystawiła trzy faktury za obsługę konta Nawrockiego na Manychacie na 11 100 złotych. Izbicki zaprzeczył, by współpracował z obywatelami Rumunii.  

Krzysztof Pacuk, radny PiS z Suwałk i kolega Izbickiego, otrzymał od komitetu Nawrockiego - jak czytamy - niemal 1,4 miliona złotych za "reklamę internetową" i "opracowanie materiałów graficznych". Pacuk deklaruje, że nigdy nie korzystał z Manychata i nie współpracował z Rumunami.

Ekspert Fundacji Batorego Krzysztof Izdebski, odnosząc się do kwestii wsparcia Simiona, powiedział, że "prawdopodobnie mamy tu do czynienia z przyjęciem korzyści niepieniężnej, która nie ma jasnego odzwierciedlenia w dokumentach finansowych komitetu".

Jego zdaniem ewentualne wskazanie przez sztab Nawrockiego, że usługę wykonała polska firma, policja łatwo sprawdzi i znajdzie też ewentualnych podwykonawców.

Jak mówi Izdebski, sprawa wymaga "bardzo szerokiego i dogłębnego wyjaśnienia przez prokuraturę" - czytamy.

Dziennikarze Frontstory zapytali kancelarię prezydenta, na czym polegała pomoc, o której mówił w Warszawie Simion. Czy była odpłatna oraz o to, czy i jakie usługi Follow Digital Solutions świadczyło dla sztabu Karola Nawrockiego. Ta odpisała, że pytania "znajdują się poza jej kompetencją". Na pytania zadane członkom sztabu i pełnomocnikom komitetu Nawrockiego, a także Simionowi i Capcelei, dziennikarze odpowiedzi nie otrzymali. 

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Justyna Sochacka/adso

Źródło: frontstory.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Kasia Zaremba

Udostępnij:
TAGI:
Karol NawrockiRumuniaMedia społecznościoweRosjaUkrainaMołdawiaZjednoczona PrawicaPrawo i SprawiedliwośćPatryk Jaki
Czytaj także:
Karol Nawrocki
Prezydent "musiał powiedzieć 'nie'". "Cel tej nowelizacji jest oczywisty"
Polska
Groził ekspedientkom przez kilka miesięcy. Decyzja prokuratry (zdjęcie ilustracyjne)
Nawrocki wetuje podwyżkę akcyzy na alkohol
BIZNES
imageTitle
Igrzyska olimpijskie bez mistrza świata. "Boli bardziej, niż potrafię to opisać"
EUROSPORT
Karol Nawrocki
Kolejne weto prezydenta. Dotyczy edukacji
Polska
Ursula von der Leyen
Media: podpisanie umowy z Mercosurem opóźnione
BIZNES
Kierowca wjechał w ogrodzenie cmentarza i zginął na miejscu
Uderzył autem w ogrodzenie cmentarza. Zginął na miejscu
WARSZAWA
Czerwona Plaża w Iranie
"Krwista" woda pojawiła się przy plaży
METEO
imageTitle
Weterynarz bohaterem Kenii. "Sprawił jedną z największych sensacji w historii"
EUROSPORT
Prace nad malarską rekonstrukcją "Portretu Fryderyka Chopina"
Studentka rekonstruuje zniszczony w powstaniu portret Chopina
WARSZAWA
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Pełczyńska-Nałęcz: sytuacja dojrzała do tego, żebyśmy z Tuskiem porozmawiali
Polska
Mężczyzna ukrywał się na klatce schodowej
Spał na klatce schodowej, okazało się, że jest poszukiwany
WARSZAWA
Komar
"Tak wyglądają nasze poranki: porównujemy, kto wstał, a kto nie mógł"
METEO
imageTitle
Szalone dni zdobywcy Pucharu Świata. Wziął ślub, czasu na świętowanie brak
EUROSPORT
Kryptowaluty
Do Sejmu trafiła "bez zmienionego przecinka". Ustawa o krypto po raz kolejny uchwalona
BIZNES
prad energia elektryczna cena shutterstock_2195104701
Ceny prądu w 2026 roku. Minister energii: zapłacimy tyle samo, bez mrożenia
BIZNES
Marcin Przydacz
Wizyta Przydacza w USA przed G20. Motyka: poleciał się lansować
Polska
Prace archeologiczne na placu Żelaznej Bramy
Na tropie Żelaznej Bramy
Piotr Bakalarski
Protest zespołu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach
Radni przeciwko przejęciu teatru przez resort kultury. W tle awantura o dyrektora
Kielce
Marcin Bosacki
Rano go jeszcze nie było. Przedstawiciel MSZ na rozmowach Nawrocki-Zełenski potwierdzony
Polska
imageTitle
Najgłośniejsze rozstanie ostatnich lat. "Mam wątpliwości, czy to Alcaraz podjął decyzję"
EUROSPORT
Mgła, noc, zamglenia
Gęste mgły. Długa lista województw z ostrzeżeniami
METEO
imageTitle
Właściciel klubu ujawnił żądania Grosickiego. Ogromne pieniądze
EUROSPORT
Śmierć 54-letniej kobiety pod Węgrowem. Jedna osoba zatrzymana (zdjęcie ilustracyjne)
Tragedia na parkingu. Potrącona kobieta, za kierownicą jej córka
Lubuskie
shutterstock_2515380993
Czyste Powietrze. Lista sprawdzonych wykonawców coraz bliżej
BIZNES
Radna Gdańska Sylwia C. usłyszała zarzuty
Kazała taksówkarzowi wracać do "swojego kraju". Radna KO z zarzutami
Trójmiasto
Wołodymyr Zełenski wylądował w Warszawie
Wołodymyr Zełenski już w Polsce
Polska
Strażacy na stacji metra Centrum
Zadymienie w metrze, trzy stacje były wyłączone z ruchu
WARSZAWA
pap_20250610_079
Partia apeluje. Rzecznik PiS o szkodach z "wpisów i publicznych wypowiedzi"
Polska
Dmitrij Kozak. Zdjęcie z września 2019 roku
Putin wydał mu polecenie. Odmówił i powiedział, że ten może go rozstrzelać
Mgła, noc
Noc z mrozem i niską widzialnością
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica