"Kancelaria Sejmu bawi się w kotka i myszkę z opinią publiczną"

- Rozpętana przez Prawo i Sprawiedliwość afera z ukrywaniem list poparcia do nowej Krajowej Rady Sądownictwa trwa - powiedziała Kamila Gasiuk-Pihowicz z Koalicji Obywatelskiej. Centrum Informacyjne Sejmu opublikowało w poniedziałek statystyki dotyczące poparcia sędziów do KRS, jednak nie podało nazwisk. Tadeusz Cymański z klubu PiS przekonywał, że "nic nie jest ukrywane".

03.02 | Gdyby okazało się, że z listami poparcia kandydatów do nowej KRS "jest coś nie tak", nie będzie to miało znaczenia, "ponieważ otrzymali oni nominację sędziowską od prezydenta Rzeczypospolitej. Kropka" - powiedział w wywiadzie dla tygodnika "Wprost" prezydent Andrzej Duda. TVN24/Fakty w południe

Prezydent: gdyby okazało się, że z listami poparcia do nowej KRS jest coś nie tak, nie będzie miało to znaczenia

"Afera z ukrywaniem list poparcia do KRS trwa"

Dodała, że dopóki kancelaria nie opublikuje nazwisk z list poparcia, "opinia publiczna i dziennikarze nie będą mogli sprawdzić, czy mieliśmy do czynienia z rzeczywistym poparciem, czy mieliśmy do czynienia z handlem poparciem".

"Kancelaria bawi się w kotka i myszkę z opinią publiczną"

- Nie rozumiem, dlaczego kancelaria bawi się w kotka i myszkę z opinią publiczną zamiast wyłożyć karty na stół i pokazać pełne listy, by wszyscy mogli to ocenić - powiedział poseł KO Robert Kropiwnicki.

"Nie wolno w ten sposób traktować obywateli"

Cymański: nic nie jest ukrywane

Tadeusz Cymański z klubu PiS przekonywał, że "tu nic nie jest ukrywane". - (Jest - red.) jasne, czytelne. Ustawa jest czytelna. My w Sejmie zgodnie z ustawą, na mocy konstytucji dokonaliśmy zmian - powiedział. - Prawdą jest, że to parlamentarzyści - tak jak w wielu krajach europejskich - desygnowali do prezydenta pewnych ludzi i my się tego nie wypieramy - dodał.