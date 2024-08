"Kampania na sterydach". Miliony na promocję PiS

Państwowa Komisja Wyborcza nie podjęła w ubiegłą środę (31 lipca) decyzji w sprawie sprawozdania finansowego komitetu wyborczego PiS z wyborów parlamentarnych w 2023 roku. Komisja odroczyła posiedzenie w tej kwestii do 29 sierpnia. Uzasadniano, że po otrzymaniu obszernej dokumentacji między innymi z KPRM, PKW zwróciła się do dwóch państwowych instytucji: Rządowego Centrum Legislacyjnego (RCL) oraz Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK), by wyjaśnić wątpliwości wynikające z pism, które wpłynęły w ostatnim czasie. RCL i NASK mają czas na odpowiedź do 9 sierpnia.

Pikniki 800 plus czy promocja wyborcza PiS?

Pikniki wojskowe. "Mundur był wykorzystywany do promocji partyjnej"

Na jednym z takich pikników Jarosław Kaczyński zachęcał do pójścia do urn i oddania głosu na Zjednoczoną Prawicę i na Prawo i Sprawiedliwość. - Jakoś się tak dziwnie składa, że jak my rządzimy, to pieniądze są. Jak oni, to pieniędzy nie ma. A dlaczego? Czy dlatego, że my jesteśmy cudotwórcami? Że mamy gdzieś ukryty jakiś skarb, z którego te pieniądze dajemy? Nie, my nie pozwalamy kraść. W Polsce jest partia złodziejstwa i partia uczciwości - mówił prezes PiS.