Joanna Warczak laureatką "Okularów" ks. Kaczkowskiego

W piątek wieczorem na terenie Opory Leśnej odbyła się uroczysta gala 5. edycji Nagród "Okulary ks. Kaczkowskiego. Nie widzę przeszkód".

"Spośród 10 niezwykłych kandydatów Kapituła wyłoniła laureatkę – Joannę Warczak, która na co dzień z ogromnym sercem i zaangażowaniem wspiera osoby z niepełnosprawnościami w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Chojnicach" - przekazano na Facebooku.

W imieniu Joanny Warczak statuetkę i czek na 50 tysięcy złotych odebrali jej podopieczni. "Ten moment był kwintesencją tego, czym żył ks. Jan: bliskością, czułością i radością spotkania z drugim człowiekiem" - wskazano.

Wyróżnieniem OKOcelebryty uhonorowano aktorkę Annę Dereszowską. "Od lat wspiera działania społeczne z ogromnym sercem" - podkreślono.

"To był wieczór, w którym Janowe wartości: wiara, polędwica i miłość wybrzmiały po raz kolejny, przypominając, że każdy z nas może widzieć więcej, jeśli tylko spojrzy z miłością" - dodano.

Za nami wyjątkowy wieczór pełen emocji, wzruszeń i dobra! V edycja Nagrody “Okulary ks. Kaczkowskiego. Nie widzę... Posted by Fundacja im. Ks. Jana Kaczkowskiego on Friday, October 24, 2025 Rozwiń

Wśród nominowanych do Nagrody "Okulary ks. Kaczkowskiego. Nie widzę przeszkód" znaleźli się prezeska fundacji A.R.T. Agnieszka Tobota, współzałożycielka i prezeska Fundacji Chrześcijańskiej "Adullam" Elżbieta Ferenc, neurologopeda i autorka artykułów dotyczących problematyki komunikacji wspomagającej i książek Magdalena Grycman, Fundacja Dziecięca Fantazja, Instytut Dobrej Śmierci, prezeska Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci Beata Hernik-Janiszewska, prezeska Fundacji Daj Herbatę Katarzyna Nicewicz, autorka Centrum Opieki Zdrowotnej Sanitatis w Obornikach Alicja Bezmienow i prezeska Hospicjum Domowego Królowej Apostołów w Siśniowej Danuta Kowal.

