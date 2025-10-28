Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Chodzi o polityczną zemstę". Jarosław Kaczyński o wniosku wobec Zbigniewa Ziobry

Jarosław Kaczyński, Zbigniew Ziobro
Kaczyński o zarzutach wobec Ziobry: brednie i bzdury
Źródło: TVN24
Decyzja prokuratury wobec Zbigniewa Ziobry jest skandaliczna - ocenił prezes PiS Jarosław Kaczyński. Śledczy zarzucają byłemu ministrowi sprawiedliwości między innymi kierowanie grupą przestępczą i zwrócili się do Sejmu o uchylenie mu immunitetu. Sam Ziobro ocenił zarzuty jako "karkołomne".

Rzeczniczka prokuratora generalnego prokurator Anna Adamiak poinformowała we wtorek, że minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek skierował do Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu i tymczasowe aresztowanie b. ministra sprawiedliwości, obecnie posła Prawa i Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Sprawa dotyczy Funduszu Sprawiedliwości.

Według prokuratury, istnieje uzasadnione podejrzenie, że Ziobro popełnił 26 przestępstw, w tym założył i kierował zorganizowaną grupą przestępczą w resorcie sprawiedliwości, która przywłaszczyła ponad 150 mln zł z Funduszu Sprawiedliwości.

"Założył i kierował zorganizowaną grupą przestępczą". Jest wniosek wobec Ziobry 
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Założył i kierował zorganizowaną grupą przestępczą". Jest wniosek wobec Ziobry 

Kaczyński o zarzutach wobec Ziobry: brednie i bzdury

Prezes PiS ocenił na wtorkowej konferencji prasowej, że decyzja prokuratury jest "skandaliczna". - I, jak można sądzić, ma całkowicie polityczne uzasadnienie - dodał Kaczyński.

Jarosław Kaczyński
Jarosław Kaczyński
Źródło: Radek Pietruszka/PAP

Jego zdaniem, obecna władza "kompletnie nie daje sobie rady z rządzeniem we wszystkich właściwie dziedzinach życia i w związku z tym podejmuje kolejną operację zmierzającą do tego, żeby przesunąć uwagę społeczną w stronę kwestii rzekomych zbrodni, przestępstw Prawa i Sprawiedliwości".

Kaczyński powiedział też, że Fundusz Sprawiedliwości przekazywał pieniądze różnym instytucjom, "do czego miał prawo". - I miał także prawo przesunąć pieniądze ze swojego rachunku bankowego na ten rachunek, z którego służby opłaciły zakup Pegasusa. Pegasus był absolutnie potrzebny do walki z przestępczością różnego rodzaju. I tu mamy, jak sądzę, ten dodatkowy powód tego, co się stało, mianowicie fakt, że chodzi tutaj o zemstę - powiedział.

"Zadziwiające nazwiska" na liście Pegasusa. Żurek: to była hakownia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Zadziwiające nazwiska" na liście Pegasusa. Żurek: to była hakownia

W opinii prezesa PiS "to wszystko, co jest zarzucone w tej chwili ministrowi Ziobrze, to musiałoby prowadzić do bardzo ciężkiego, wieloletniego wyroku". - Tyle tylko, że z punktu widzenia prawnego, to są to po prostu brednie i bzdury - ocenił.

Kaczyński: w Polsce prawo nie obowiązuje

Według Kaczyńskiego "dzisiaj w Polsce prawo nie obowiązuje", a obecna władza jest "grupą, która w czasie swoich pierwszych rządów dopuściła do tego, żeby polskie państwo straciło dziesiątki miliardów złotych ze względu na przestępstwa vatowskie".

Jak dodał, "trzeba rozważyć taką konstrukcję prawną, która pozwoli na to, żeby ci, którzy rządzili w tych latach, odpowiadali także własnymi majątkami".

Prezes PiS twierdził też, że "obecna władza coraz bardziej stacza się do rynsztoku, jeżeli chodzi o swoje słownictwo". - Jednocześnie stacza się do innego rynsztoku, to znaczy już czysto przestępczego działania, które - jestem o tym głęboko przekonany - skończy się kiedyś przed sądami, prawdziwymi sądami i na podstawie obecnie obowiązującego prawa - zaznaczył.

Śledczy chcą aresztować Ziobrę. Żurek: zakładam, że nie będzie tchórzył
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Śledczy chcą aresztować Ziobrę. Żurek: zakładam, że nie będzie tchórzył

Ziobro: całe życie walczyłem z przestępczością

Zbigniew Ziobro opublikował we wtorek na platformie X wideo, w którym oświadczył, że przez całe życie walczył z przestępczością. - To między innymi dzięki moim działaniom Polacy czują się bezpieczniej - ocenił. Wymienił między innymi, że "rozbiliśmy mafie VAT-owskie", a "setki milionów złotych trafiały z powrotem do budżetu państwa, zamiast do kieszeni przestępców".

- To między innymi z takich pieniędzy przeznaczaliśmy środki na straże pożarne, na szpitale, na Klinikę Budzik, na remont prokuratury, 14 milionów złotych, czy na CBA, 25 milionów złotych - wymienił Ziobro. Przeznaczenie pieniędzy na CBA z Funduszu Sprawiedliwości to jeden z zarzutów prokuratury.

- To dzięki tym środkom prokuratura mogła dzisiaj w pięknym budynku Prokuratury Krajowej zrobić konferencję prasową, a oni twierdzą, że ja te pieniądze przywłaszczyłem. To pokazuje karkołomność tych zarzutów, pokazuje determinację tej przestępczej szajki, która dzisiaj rządzi Polską - ocenił w nagraniu były minister sprawiedliwości i prokurator generalny. Ziobro zapowiedział też kolejne oświadczenie w tej sprawie.

Śledztwo w sprawie Funduszu Sprawiedliwości

Śledztwo dotyczące wydatkowania środków z Funduszu Sprawiedliwości prowadzi Prokuratura Krajowa. Postępowanie toczy się między innymi w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez ministra sprawiedliwości i urzędników resortu, do których należało zarządzanie, rozdysponowanie i rozliczenie środków finansowych z Funduszu Sprawiedliwości.

OGLĄDAJ: Jądro ciemności
pc

Jądro ciemności

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, określany jako Fundusz Sprawiedliwości, jest funduszem celowym, czyli jego środki muszą być wydatkowane wyłącznie na cele funduszu.

Fundusz powstał w 1997 roku, by pomagać ofiarom i świadkom przestępstw oraz osobom, które odbyły karę więzienia i wracają do uczciwego życia w społeczeństwie (to pomoc postpenitencjarna). Od 2017 roku fundusz ten otrzymał dodatkowy cel polegający na przeciwdziałaniu przestępczości.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: sz,fil/ft,akw

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Piotr Nowak/PAP

Udostępnij:
TAGI:
Jarosław KaczyńskiPrawo i SprawiedliwośćZbigniew ZiobroProkuraturaFundusz SprawiedliwościPegasusMinisterstwo Sprawiedliwości
Czytaj także:
imageTitle
Zabrzmiało jak żart. Chcą być gospodarzami Tour de France
EUROSPORT
Adam Szłapka
TVN24: szef CPK alarmował Horałę. Rzecznik rządu o "współudziale" byłego ministra PiS
Polska
Huragan Melissa
Huragan Melissa uderzył w Jamajkę. "Przyniesie katastrofalne zniszczenia"
METEO
imageTitle
Świątek poznała rywalki w WTA Finals. Nie będzie łatwo
EUROSPORT
Tbilisi
Skandal w Gruzji. Jedna partia złamała bojkot
Świat
imageTitle
"Mam nadzieję, że tak się połamała, że przez jakiś czas nikomu niczego nie odbierze"
EUROSPORT
Huta Miedzi Legnica
Resort finansów zapowiada obniżenie podatku. Zyska państwowy koncern
BIZNES
Izraelskie wojsko przy granicy Strefy Gazy
Rozkaz Netanjahu. "Natychmiastowe" ataki na Strefę Gazy
Świat
Autobus Yutong w Norwegii
W pełnej tajemnicy rozebrali chiński autobus. Oto, co wykryli
Maciej Wacławik
samobojstwo w polsce
Jak zapobiegać próbom samobójczym? Jak pomóc tym, którzy stracili bliskich? Debata w TVN24+
Polska
Tusk
Tusk o zmianach w Karcie Nauczyciela. "Działamy"
Polska
imageTitle
Okradła koleżankę z reprezentacji. Na jaw wychodzą kolejne informacje
EUROSPORT
Remont najmniejszej świątyni na Pradze
"Najmniejsza świątynia Pragi" przechodzi remont
WARSZAWA
Panele fotowoltaiczne na dachu kościoła na Grochowie
Krzyż z paneli fotowoltaicznych na dachu kościoła
WARSZAWA
Trafił już do zakładu karnego
Czerwona nota Interpolu i 16 lat ukrywania się. Wpadł, gdy wrócił w rodzinne strony
Rzeszów
Nowojorska giełda
Technologiczni giganci w górę. Przekroczyli psychologiczną granicę
BIZNES
Góra Pradziad, Jesioniki w Czechach - zdjęcie ilustracyjne
Miejscami prawie pół metra śniegu. Tak nie było od 16 lat
METEO
100 tysięcy złotych pożyczki dla górnika "na start" po ślubie?
Osłona dla górników przyjęta przez rząd
BIZNES
imageTitle
Wygwizdany tenisista tłumaczy się z tego, co zrobił. "Istnieje jakaś etykieta"
EUROSPORT
Konrad Berkowicz
Uczeń prezesa, IT i taniec. Kim jest Konrad Berkowicz?
Polska
W Warszawie nie powstanie Las Pamięci (zdjęcie ilustracyjne)
Bezpieczeństwo w czasie wizyt na cmentarzach. Na co zwrócić uwagę
WARSZAWA
JPII_Tymieniecka_razem_3
Karol Wojtyła otwarcie starał się zostać papieżem? "Te listy dały nam trop"
Polska
W pewnym momencie auto stanęło w płomieniach
Po kolizji uciekała dymiącym autem. Do czasu aż zaczęło płonąć
Poznań
Waldemar Żurek
Śledczy chcą aresztować Ziobrę. Żurek: zakładam, że nie będzie tchórzył
Polska
Wyrok sądu w sprawie brutalnego gwałtu (zdjęcie ilustracyjne)
Sąd zgodził się na list żelazny dla Henryka Kani. Jest jeden warunek
Katowice
Siedziba Komisji Europejskiej (KE)
Krótka piłka Brukseli: albo rosyjskie pieniądze, albo z waszych portfeli
BIZNES
Waldemar Żurek
"Minister Żurek ma rozmach". Wniosek prezydenta do trybunału i zawiadomienie prokuratury
Polska
Szpital psychiatryczny
MZ po rozmowach z rezydentami. Psychiatryczne dyżury do uporządkowania
Zdrowie
Hala Gwardii na wizualizacjach
Remont Hali Gwardii wreszcie ruszy? Ratusz podał ważną datę
WARSZAWA
Josep Martinez
Tragiczne zdarzenie z udziałem piłkarza. Nie żyje mężczyzna poruszający się na wózku
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica