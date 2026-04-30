Polska Janusz Kowalski opuszcza PiS. Tusk komentuje

Tusk: pani minister będzie dalej zarządzała swoim ministerstwem niezależnie od waszych intryg Źródło: TVN24

Informację o odejściu Janusza Kowalskiego z klubu parlamentarnego PiS jako pierwsze podało RMF FM. Niedługo później poseł poinformował o swojej decyzji na platformie X.

"Dziś złożyłem rezygnację z członkostwa w Klubie Parlamentarnym PiS. Serdecznie dziękuję Koleżankom i Kolegom z PiS za lata świetnej współpracy. Pozostanę posłem niezrzeszonym skupionym na pracy dla Polski" - zapowiedział Kowalski.

Dziś złożyłem rezygnację z członkostwa w Klubie Parlamentarnym @pisorgpl. Serdecznie dziękuję Koleżankom i Kolegom z PiS za lata świetnej współpracy. Pozostanę posłem niezrzeszonym skupionym na pracy dla Polski. — Janusz Kowalski 🇵🇱 (@JKowalski_posel) April 30, 2026 Rozwiń

Rzecznik PiS o "konsekwencji"

Złożenie rezygnacji przez Kowalskiego potwierdził w mediach społecznościowych rzecznik PiS Rafał Bochenek. Jak wyjaśnił, zgodnie ze statutem ugrupowania decyzja ta oznacza również wystąpienie z jego szeregów.

Poseł @JKowalski_posel złożył rezygnację z członkostwa w klubie parlamentarnym @pisorgpl . Konsekwencją tej decyzji- zgodnie ze statutem - jest także wystąpienie z partii @pisorgpl . — Rafał Bochenek (@RafalBochenek) April 30, 2026 Rozwiń

Tusk: tak bardzo się dzisiaj starałeś

Decyzję Kowalskiego skomentował również w mediach społecznościowych premier Donald Tusk, który we wpisie załączył ich wspólne zdjęcie sprzed lat. "A tak bardzo się dzisiaj starałeś…" - skwitował.

A tak bardzo się dzisiaj starałeś… pic.twitter.com/AUfyclL4s1 — Donald Tusk (@donaldtusk) April 30, 2026 Rozwiń

Premier najprawdopodobniej nawiązał do czwartkowej debaty w Sejmie w związku z głosowaniem nad wotum nieufności dla ministry klimatu Pauliny Hennig-Kloski. Stwierdził wówczas, że "pierwsze skojarzenie, jakie mu się nasunęło, kiedy słuchał niektórych mówców ze strony PiS-u czy Konfederacji, to było skojarzenie z tak popularnymi w ich obozie politycznym freak fightami".

Zwrócił się też wtedy do Kowalskiego. - Pańskie wystąpienie należało do tej kategorii występów pseudosportowych - skwitował. Dodał też, że "tak słabego", chociaż o "dużym ładunku dramatyzmu" uzasadnienia dla wotum nieufności "w tej izbie nie słyszał".

Kowalski nie jest jedynym posłem, który w tym tygodniu odszedł z klubu PiS. Wcześniej zrobił to Łukasz Mejza. O kulisach jego wystąpienia oraz długiej liście skandali pisaliśmy tutaj.

Kim jest Janusz Kowalski?

Kowalski został wybrany na posła po raz pierwszy w wyborach parlamentarnych w 2019 roku, startując z opolskiej listy Prawa i Sprawiedliwości jako przedstawiciel Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry.

W grudniu 2019 roku został wiceministrem aktywów państwowych. W lutym 2021 został jednak odwołany ze stanowiska za krytykę koalicjantów. Dotyczyła ona między innymi przebiegu negocjacji budżetowych z Unią Europejską, jak i tego, że rząd przyjął Politykę Energetyczną Polski do 2040 roku, która zakładała gruntowną transformację polskiej energetyki - na przykład istotnie ogranicza zużycie węgla i znacząco ogranicza emisję CO2.

We wrześniu 2022 roku Kowalski objął funkcję wiceministra rolnictwa w rządzie Zjednoczonej Prawicy, a rok później ponownie uzyskał mandat poselski. W czerwcu 2024 roku polityk zrezygnował z członkostwa w Suwerennej Polsce (wcześniej Solidarnej Polsce), po czym we wrześniu tego samego roku wstąpił do Prawa i Sprawiedliwości.

W latach 2014-2015 był wiceprezydentem Opola.

OGLĄDAJ: "Struktura PiS się zmienia. To trudne dla Kaczyńskiego"