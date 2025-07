Jedwabne. Modlili się przy pomniku tragicznego wydarzenia sprzed 84 lat Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Jad Waszem wzywa właściwe polskie władze do usunięcia tej obraźliwej instalacji oraz do zapewnienia, że historyczne znaczenie tego miejsca zostanie zachowane i uszanowane" – zaznaczono w oświadczeniu Instytutu Jad Waszem opublikowanym w mediach społecznościowych.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Antysemityzm jako uniwersalny klucz. Tak się robi politykę

Izraelska instytucja przypomniała, że 84 lata temu, 10 lipca 1941 r., w trakcie niemieckiej agresji i okupacji wschodniej Polski, mieszkańcy Jedwabnego i okolic wzięli udział w brutalnym zamordowaniu setek swoich żydowskich sąsiadów.

"Ta straszliwa zbrodnia została szczegółowo udokumentowana w ciągu dekad rzetelnych badań historycznych oraz dzięki licznym zeznaniom ocalałych naocznych świadków" – podkreślił Instytut Jad Waszem, który zajmuje się badaniem Holokaustu i upamiętnianiem jego ofiar.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: "Skandaliczna wypowiedź" Brauna. Ruch prokuratury i reakcja dyrektora Muzeum Auschwitz

Rzecznik MSZ: odpowiemy na tę sytuację

Jerozolimska instytucja zaznaczyła, że próby zaprzeczenia lub przeinaczenia tych wydarzeń są nie tylko rażącym fałszowaniem historii i próbą rozgrzeszenia sprawców, ale też stanowią obrazę dla ofiar i grożą "niebezpiecznym rozmywaniem polskiej odpowiedzialności historycznej i moralnej".

Tylko poprzez przyjęcie do wiadomości i upamiętnienie najciemniejszych rozdziałów historii możemy mieć nadzieję, że takie okrucieństwa nigdy się nie powtórzą – napisano w oświadczeniu.

W ocenie IPN zbrodnia została dokonana z niemieckiej inspiracji Źródło: TVN24

Do sprawy tablic odniósł się także rzecznik MSZ Paweł Wroński. Wyraził oburzenie treściami, które zostały na nich umieszczone. Podkreślił, że "zafałszowują one prawdę historyczną", a "pisanie o tym, że Żydzi żyli z Niemcami w symbiozie w trakcie okupacji na terenie Polski, jest nie tylko negowaniem Holokaustu, ale też świadczy o braku podstawowej wiedzy". - My odpowiemy na tę sytuację - zapowiedział rzecznik resortu dyplomacji.

Kontrowersje wokół pomnika "prawdy o zbrodni w Jedwabnem"

Na prywatnej działce, znajdującej się w sąsiedztwie pomnika ku czci pomordowanych, ustawiono 8 dużych głazów z metalowymi tablicami, które środowiska narodowe określają jako "pomnik prawdy o zbrodni w Jedwabnem".

Na kamieniach znalazły się treści po polsku i angielsku sprzeczne z ustaleniami IPN i historyków, wskazujące na dokonanie zbrodni przez Niemców.

Według ustaleń śledztwa przeprowadzonego przez Instytut Pamięci Narodowej 10 lipca 1941 r. w Jedwabnem Polacy zamordowali co najmniej 340 żydowskich sąsiadów. Większość – kobiety, mężczyźni i dzieci – została spalona żywcem w stodole.

W ocenie IPN zbrodni dokonano z niemieckiej inspiracji. Liczni przesłuchani świadkowie wskazali na przybyłych w tym dniu do Jedwabnego umundurowanych Niemców.

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo