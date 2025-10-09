Incydent w czasie przemówienia Sikorskiego. Kobieta została wyprowadzona z sali Źródło: TVN24

Wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski w ramach objazdu po Regionalnych Ośrodkach Debaty Międzynarodowej pojawił się w czwartek w Przemyślu.

Mówił tam między innymi o wtargnięciu rosyjskich dronów w przestrzeń powietrzną Polski w nocy z 9 na 10 września i dezinformacji ze strony Moskwy w tej sprawie. - Lokalne społeczności, wolontariusze, media, my wszyscy musimy stać na staży prawdy. Musimy edukować, wyjaśniać, demaskować kłamstwa. Pamiętać zawsze, kto jest tutaj ofiarą, a kto agresorem - wskazywał Sikorski.

Zakłócone przemówienie Sikorskiego

W tym momencie jedna z uczestniczek spotkania przerwała wypowiedź szefa MSZ i zwróciła się do niego z sali.

- Dziękuję bardzo, jeszcze nie skończyłem - sygnalizował Sikorski.

Kobieta, stojąc niedaleko sceny, kontynuowała jednak swoją wypowiedź na temat Izraela i wojny w Strefie Gazy. Trzymała w uniesionej dłoni klapki, mówiąc, że "to są klapki z izraelskiego więzienia, które miał na sobie Palestyńczyk z polskim paszportem".

W pewnym momencie podeszło do niej dwóch mężczyzn, którzy wyprowadzili ją z sali. Tuż przed tym wykrzyczała jeszcze: - Pan kłamie na temat tego, że w Gazie nie ma ludobójstwa. ONZ udowodnił, że w Gazie trwa ludobójstwo.

Rzuciła też hasło "wolna Palestyna".

- Szkoda, że pani nie zaczekała, bo ja się nie boję pytań, nie boję się bronić swoich poglądów. Rozumiem, że jeszcze wrócimy do tych kwestii, ale chciałbym skończyć to, co mam do powiedzenia - oświadczył minister Sikorski, kiedy była już za drzwiami i wrócił do zakłóconego przemówienia.

Szef MSZ o sytuacji w Strefie Gazy: nie wypełnia mojego zrozumienia słowa ludobójstwo

W rozmowie z Radiową Trójką pod koniec września Sikorski pytany był, czy w Strefie Gazy dochodzi do ludobójstwa. Odpowiedział wtedy, że "słowa trzeba ważyć". - Jeśli ich nadużyjemy, to następnym razem ich nam zabraknie - mówił.

Według niego, ludobójstwo to jest "celowe, z rozmysłem eksterminowanie jakiejś grupy etnicznej". Jak dodał, "gdyby Izrael chciał dokonać ludobójstwa, to by zajęło to tydzień czy dwa, a to jest konflikt wywołany przez Hamas, poprzez bezprzykładny akt terroru wobec Izraela". - To jest wojna z Hamasem, Izraela z Hamasem, przy której niestety ginie katastrofalna ilość ludności cywilnej - podkreślił minister.

Szef MSZ był też pytany o stanowisko niezależnej Międzynarodowej Komisji Śledczej ONZ ds. Okupowanych Terytoriów Palestyńskich, w tym Wschodniej Jerozolimy i Izraela, która orzekła, że Izrael popełnia w Strefie Gazie ludobójstwo. - Ja uważam, że to, co tam się dzieje, jest straszliwą tragedią, ale nie wypełnia mojego zrozumienia słowa ludobójstwo - odpowiedział minister.

