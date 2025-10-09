Incydent w czasie przemówienia Sikorskiego. Kobieta została wyprowadzona z sali

Logo strona główna
Polska

sikorski incydent
Źródło: TVN24
Podczas przemówienia szefa MSZ Radosława Sikorskiego w Przemyślu doszło do incydentu. Kobieta przerwała wystąpienie wicepremiera, mówiąc, a potem krzycząc do niego ze środka sali. Sikorski bezskutecznie zwracał uwagę, że "jeszcze nie skończył". Ostatecznie została wyprowadzona.

Wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski w ramach objazdu po Regionalnych Ośrodkach Debaty Międzynarodowej pojawił się w czwartek w Przemyślu.

Mówił tam między innymi o wtargnięciu rosyjskich dronów w przestrzeń powietrzną Polski w nocy z 9 na 10 września i dezinformacji ze strony Moskwy w tej sprawie. - Lokalne społeczności, wolontariusze, media, my wszyscy musimy stać na staży prawdy. Musimy edukować, wyjaśniać, demaskować kłamstwa. Pamiętać zawsze, kto jest tutaj ofiarą, a kto agresorem - wskazywał Sikorski.

Zakłócone przemówienie Sikorskiego

W tym momencie jedna z uczestniczek spotkania przerwała wypowiedź szefa MSZ i zwróciła się do niego z sali.

- Dziękuję bardzo, jeszcze nie skończyłem - sygnalizował Sikorski.

Kobieta, stojąc niedaleko sceny, kontynuowała jednak swoją wypowiedź na temat Izraela i wojny w Strefie Gazy. Trzymała w uniesionej dłoni klapki, mówiąc, że "to są klapki z izraelskiego więzienia, które miał na sobie Palestyńczyk z polskim paszportem".

W pewnym momencie podeszło do niej dwóch mężczyzn, którzy wyprowadzili ją z sali. Tuż przed tym wykrzyczała jeszcze: - Pan kłamie na temat tego, że w Gazie nie ma ludobójstwa. ONZ udowodnił, że w Gazie trwa ludobójstwo.

Rzuciła też hasło "wolna Palestyna".

- Szkoda, że pani nie zaczekała, bo ja się nie boję pytań, nie boję się bronić swoich poglądów. Rozumiem, że jeszcze wrócimy do tych kwestii, ale chciałbym skończyć to, co mam do powiedzenia - oświadczył minister Sikorski, kiedy była już za drzwiami i wrócił do zakłóconego przemówienia.

Szef MSZ o sytuacji w Strefie Gazy: nie wypełnia mojego zrozumienia słowa ludobójstwo

W rozmowie z Radiową Trójką pod koniec września Sikorski pytany był, czy w Strefie Gazy dochodzi do ludobójstwa. Odpowiedział wtedy, że "słowa trzeba ważyć". - Jeśli ich nadużyjemy, to następnym razem ich nam zabraknie - mówił.

Według niego, ludobójstwo to jest "celowe, z rozmysłem eksterminowanie jakiejś grupy etnicznej". Jak dodał, "gdyby Izrael chciał dokonać ludobójstwa, to by zajęło to tydzień czy dwa, a to jest konflikt wywołany przez Hamas, poprzez bezprzykładny akt terroru wobec Izraela". - To jest wojna z Hamasem, Izraela z Hamasem, przy której niestety ginie katastrofalna ilość ludności cywilnej - podkreślił minister.

Szef MSZ był też pytany o stanowisko niezależnej Międzynarodowej Komisji Śledczej ONZ ds. Okupowanych Terytoriów Palestyńskich, w tym Wschodniej Jerozolimy i Izraela, która orzekła, że Izrael popełnia w Strefie Gazie ludobójstwo. - Ja uważam, że to, co tam się dzieje, jest straszliwą tragedią, ale nie wypełnia mojego zrozumienia słowa ludobójstwo - odpowiedział minister.

"Trwa ludobójstwo, którego nie dostrzegają Izraelczycy. Dla nich Strefa Gazy nie istnieje"
Świat
Autorka/Autor: akr/tr

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: tvn24

TAGI:
Radosław SikorskiPrzemyślPodkarpaciewojewództwo podkarpackieRelacje Izrael - Autonomia PalestyńskaAutonomia PalestyńskaIzrael-Palestyna. Konflikt w Strefie Gazy
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica