Schetyna o połączeniu partii: herbata nie staje się słodsza od samego mieszania Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Na najbliższy weekend planowane jest wydarzenie, które ma być symbolicznym połączeniem trzech partii tworzących Koalicję Obywatelską: Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej i Inicjatywy Polskiej. W sobotę 25 października, odbędzie się Konwencja i Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej, podczas których dotychczasowi członkowie Nowoczesnej i Inicjatywy Polskiej mają zostać zaproszeni do nowej, wspólnej partii.

Grzegorz Schetyna Źródło: TVN24

Schetyna: potrzebna jest integracja

Pytany w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 o swój stosunek do zniknięcia Platformy Obywatelskiej, Grzegorz Schetyna, senator KO i jeden ze współzałożycieli partii, odpowiedział: - Patrzyłbym na to nostalgicznie i historycznie, gdybym nie czuł się związany także z formą Koalicji Obywatelskiej, którą udało mi się wymyślić i wprowadzić w 2018 roku.

- Koalicja Obywatelska była pomysłem na to, żeby integrować bliskie środowiska i pokazać, że można w opozycji się łączyć - mówił.

Senator KO został zapytany także o to, czy jego zdaniem połączenie partii to dobry pomysł. - Pomysł dobry, bardzo dobry, naturalny, bo zawsze integracja coś dokłada, czemuś pomaga - powiedział. - Natomiast zawsze w takiej sytuacji mówię, cytując klasyka, herbata nie staje się słodsza od samego jej mieszania - dodał. Jak zauważył, "musi być coś jeszcze, żeby skutecznie przeprowadzić ten obóz demokratyczny do wyborów i je za dwa lata wygrać".

- To jest sygnał, że potrzebna jest integracja, że obóz demokratyczny będzie silniejszy, jeżeli będzie razem, jeżeli będzie współpracował - powiedział Schetyna.

Wskazał też, co będzie największym wyzwaniem przed planowanymi na 2027 r. wyborami parlamentarnymi. - Jeżeli myślę o największym wyzwaniu, to myślę, jak napisać mapę koalicyjną, jak stworzyć taką skuteczną konstrukcję, żeby obóz demokratyczny mógł liczyć na ponad 50 procent mandatów w sejmie i w Senacie - powiedział.

"Potrzebna jest rozmowa w Platformie Obywatelskiej"

Senator w odpowiedzi na pytanie, czy jego zdaniem ktoś rzuci Tuskowi rękawicę w nadchodzących wyborach na przewodniczącego, odpowiedział: - Zawsze takie wybory - dwóch czy więcej kandydatów - coś dodają.

Czy Schetyna sam wystartowałby w wyborach? - Nie ma jeszcze zasady wyborów, nie mamy wewnętrznej ordynacji wyborczej. Jeżeli będzie, to wtedy się do tego odniosę - odpowiedział.

- Niczego nie wykluczam, bo ja uważam, że potrzebna jest rozmowa w Platformie Obywatelskiej. Potrzebna jest debata o organizacji partii - mówił. Wskazał, że jego zdaniem sekretarz generalny partii powinien być spoza układu rządowego, "żeby osoby, które zarządzają partią, strukturą Koalicji Obywatelskiej za chwilę, były osobami, które zajmują się tym na 100 procent".

Dopytywany, czy wyobraża sobie, że premier rządu i przewodniczący PO to będą dwie różne osoby, Schetyna przyznał, że "bardzo trudno sobie to wyobrazić". - Wszystko jest oczywiście możliwe - zaznaczył.

OGLĄDAJ: TVN24 HD