Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Schetyna o połączeniu partii: herbata nie staje się słodsza od samego mieszania

22 0730 piasek cl-0004
Schetyna o połączeniu partii: herbata nie staje się słodsza od samego mieszania
Źródło: TVN24
Pomysł bardzo dobry, naturalny, bo zawsze integracja coś dokłada, czemuś pomaga - mówił na temat połączenia trzech partii tworzących Koalicję Obywatelską senator KO Grzegorz Schetyna. Jak jednak zauważył, "musi być coś jeszcze, żeby skutecznie przeprowadzić ten obóz demokratyczny do wyborów i je za dwa lata wygrać".

Na najbliższy weekend planowane jest wydarzenie, które ma być symbolicznym połączeniem trzech partii tworzących Koalicję Obywatelską: Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej i Inicjatywy Polskiej. W sobotę 25 października, odbędzie się Konwencja i Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej, podczas których dotychczasowi członkowie Nowoczesnej i Inicjatywy Polskiej mają zostać zaproszeni do nowej, wspólnej partii.

Grzegorz Schetyna
Grzegorz Schetyna
Źródło: TVN24

Schetyna: potrzebna jest integracja

Pytany w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 o swój stosunek do zniknięcia Platformy Obywatelskiej, Grzegorz Schetyna, senator KO i jeden ze współzałożycieli partii, odpowiedział: - Patrzyłbym na to nostalgicznie i historycznie, gdybym nie czuł się związany także z formą Koalicji Obywatelskiej, którą udało mi się wymyślić i wprowadzić w 2018 roku. 

- Koalicja Obywatelska była pomysłem na to, żeby integrować bliskie środowiska i pokazać, że można w opozycji się łączyć - mówił.

Senator KO został zapytany także o to, czy jego zdaniem połączenie partii to dobry pomysł. - Pomysł dobry, bardzo dobry, naturalny, bo zawsze integracja coś dokłada, czemuś pomaga - powiedział. - Natomiast zawsze w takiej sytuacji mówię, cytując klasyka, herbata nie staje się słodsza od samego jej mieszania - dodał. Jak zauważył, "musi być coś jeszcze, żeby skutecznie przeprowadzić ten obóz demokratyczny do wyborów i je za dwa lata wygrać".

Platforma zwija szyld? "Wiewiórki mówią, że będzie nowa formacja"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Platforma zwija szyld? "Wiewiórki mówią, że będzie nowa formacja"

- To jest sygnał, że potrzebna jest integracja, że obóz demokratyczny będzie silniejszy, jeżeli będzie razem, jeżeli będzie współpracował - powiedział Schetyna.

Wskazał też, co będzie największym wyzwaniem przed planowanymi na 2027 r. wyborami parlamentarnymi. - Jeżeli myślę o największym wyzwaniu, to myślę, jak napisać mapę koalicyjną, jak stworzyć taką skuteczną konstrukcję, żeby obóz demokratyczny mógł liczyć na ponad 50 procent mandatów w sejmie i w Senacie - powiedział.

"Potrzebna jest rozmowa w Platformie Obywatelskiej"

Senator w odpowiedzi na pytanie, czy jego zdaniem ktoś rzuci Tuskowi rękawicę w nadchodzących wyborach na przewodniczącego, odpowiedział: - Zawsze takie wybory - dwóch czy więcej kandydatów - coś dodają.

Czy Schetyna sam wystartowałby w wyborach? - Nie ma jeszcze zasady wyborów, nie mamy wewnętrznej ordynacji wyborczej. Jeżeli będzie, to wtedy się do tego odniosę - odpowiedział.

- Niczego nie wykluczam, bo ja uważam, że potrzebna jest rozmowa w Platformie Obywatelskiej. Potrzebna jest debata o organizacji partii - mówił. Wskazał, że jego zdaniem sekretarz generalny partii powinien być spoza układu rządowego, "żeby osoby, które zarządzają partią, strukturą Koalicji Obywatelskiej za chwilę, były osobami, które zajmują się tym na 100 procent".  

Dopytywany, czy wyobraża sobie, że premier rządu i przewodniczący PO to będą dwie różne osoby, Schetyna przyznał, że "bardzo trudno sobie to wyobrazić". - Wszystko jest oczywiście możliwe - zaznaczył.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
Konrad Piasecki - Rozmowa Piaseckiego

TVN24 HD
NA ŻYWO

Konrad Piasecki - Rozmowa Piaseckiego
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kkop/ads

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Grzegorz SchetynaKoalicja ObywatelskaPlatforma Obywatelska
Czytaj także:
Wybuch w mieszkaniu w Głubczycach
Wybuch pocisku artyleryjskiego w mieszkaniu, dwie osoby ranne
Opole
Na polu w Bukowcu Wielkim odkryto skarb srebrnych monet z XVII wieku
Chciał pozbierać kamienie, okazało się, że to monety
Olsztyn
Culiseta annulata
"Dziwna mucha" na przynęcie. W kraju szok
METEO
shutterstock_2344759903
Chaos na lotniskach. Ostrzeżenie polskiej ambasady
BIZNES
imageTitle
Palce mistrzów NBA zajęte. Historyczne obrazki
EUROSPORT
imageTitle
Zdecydowali w sprawie startu Rosjan i Białorusinów na igrzyskach
EUROSPORT
Donald Trump
"To strasznie dziwne podejmować decyzję, w której sam sobie wypłacam odszkodowanie"
BIZNES
Lotnisko w Wilnie
Wleciało kilkadziesiąt balonów. Zamknęli lotnisko i przejścia graniczne
Świat
Policjanci rozbili narkobiznes
Rodzinny narkobiznes. W mieszkaniu marihuana i pół miliona w gotówce
WARSZAWA
Inwestycja przy ulicy Podgórnej w Wieliszewie
W pozwoleniu był budynek jednorodzinny, na działce stanął blok
WARSZAWA
imageTitle
Szalona noc w Eurosporcie. Wszyscy stali, pudło w ostatniej akcji
EUROSPORT
Tomahawk
Tomahawki dla Ukrainy? Były wysłannik Trumpa: tak, ale pod warunkiem
Świat
lotto S shutterstock_275295956
Rośnie kumulacja w Lotto
BIZNES
Wiatr, silny wiatr, wichury
Silne podmuchy powrócą. Prognoza zagrożeń
METEO
Prezydent USA Donald Trump w Gabinecie Owalnym
Trump: nie chcę "zmarnowanego spotkania" z Putinem
Świat
Mark Rutte
Szef NATO w Waszyngtonie. Ma się spotkać z Trumpem
Świat
Izraelskie wojsko przy granicy Strefy Gazy
Trump: nasi sojusznicy są gotowi wkroczyć do Strefy Gazy
Świat
Nicolas Sarkozy trafił do więzienia
Sarkozy w więzieniu. Błyskawiczny wniosek jego adwokatów
Świat
Prezes PiS Jarosław Kaczyński
Dzisiaj przesłuchanie Kaczyńskiego w prokuraturze
Polska
Donald Trump prezentuje zdjęcie z Władimirem Putinem
Odwołane spotkanie, naciski na Zełenskiego, Sarkozy w więzieniu
TO WARTO WIEDZIEĆ
Jesień, liście, park, pochmurno, drzewa, chmury, wilgoć
Sporo chmur, lokalnie słabo popada. Pogoda na dziś
METEO
imageTitle
Takiej nocy nie było od dawna. Niesamowite strzelanie w Lidze Mistrzów
EUROSPORT
imageTitle
Szalone widowisko w meczu PSG. Dziewięć goli i dwie czerwone kartki
EUROSPORT
imageTitle
Zabójczy kwadrans Kanonierów. Anglia - Hiszpania 2:0
EUROSPORT
imageTitle
Zieliński dostał szansę. Inter wciąż perfekcyjny w Lidze Mistrzów
EUROSPORT
rosyjscy zolnierze 02 milru
Był przeciw Łukaszence, walczył dla Rosji i zginął
Świat
Hybrydowy autobus Otokar w barwach WTP
Na ulice Warszawy wyjedzie sto nowych autobusów hybrydowych
WARSZAWA
Koncert laureatów i wręczenie nagród XIX Konkursu Chopinowskiego
Na scenie artyści i politycy. Wręczono nagrody Konkursu Chopinowskiego
WARSZAWA
Liczba osób odwiedzających Luwr spadła o 15 proc.
"Złodzieje nie zarobią 88 milionów euro"
BIZNES
Donald Trump
Kulisy odwołanego spotkania z Putinem
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica