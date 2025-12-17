W "Kropce nad i" o próbie sił na prawicy. "Kaczyński ucieka"

Giertych o głosowaniu nad ustawą łańcuchową: Kaczyński uciekł Źródło: TVN24

Sejm nie zdołał w środę odrzucić weta prezydenta Karola Nawrockiego wobec tak zwanej ustawy łańcuchowej. Za ponownym uchwaleniem ustawy głosowało 246 posłów, a przeciwko było 192. W głosowaniu nie wzięło udziału 22 posłów, w tym Jarosław Kaczyński, który był nieobecny na sali plenarnej. We wrześniu prezes PiS był w grupie 49 posłów swojego klubu, którzy głosowali za przyjęciem projektu.

Giertych: Nawrocki przejmuje kontrolę nad rządem dusz prawicowych

Poseł KO Roman Giertych ocenił w "Kropce nad i" w TVN24, że "psy padły ofiarą wojny pomiędzy Nawrockim a Kaczyńskim". - Wojny o przywództwo w obozie prawicy. Weto prezydenta w sytuacji, w której Jarosław Kaczyński głosował za tą ustawą, było taką próbą sił: kto kogo. I widać, że Nawrocki wygrał (...). Jarosław Kaczyński ucieka z Sejmu (...). Wczoraj był aktywny, a dzisiaj nie przyszedł do Sejmu, nie zagłosował razem z nami - mówił, odnosząc się do wtorkowego spotkania wigilijnego PiS na Nowogrodzkiej.

- Prawdą jest to, że Nawrocki przejmuje kontrolę nad rządem prawicowych dusz, bo dzisiaj wszystko brunatnieje. Ten cały proces jest taki, że idziemy w stronę prawą - skomentował Giertych.

Giertych o Boguckim: najlepszy rosyjski agent nie działałby dla państwa polskiego gorzej

Jeszcze przed głosowaniem szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki zwrócił się z sejmowej mównicy do premiera Donalda Tuska. Sugerował, że w dzisiejszym głosowaniu "nie chodzi o prawa zwierząt". Cytował też wpisy szefa rządu na temat ustawy łańcuchowej i w kontrze do nich sugerował, że Tusk w przeszłości był "na łańcuchu" Kremla.

Giertych był pytany również o przemówienie Boguckiego. - Myślę, że ten burak, cham i prostak, który dzisiaj się wypowiadał w imieniu Kancelarii Prezydenta, który porównał premiera polskiego rządu do kogoś, kto jest na łańcuchu jakiegokolwiek by nie było obcego mocarstwa, to jest w pewien sposób przykład tego, w jaki sposób pan Nawrocki i jego kancelaria zmienia polską politykę - skomentował poseł KO.

- Napisałem parę dni temu list (do prezydenta): "Panie Nawrocki, ogarnij się pan i zachowuj się pan chociaż jakbyś udawał, że jesteś pan prezydentem". Przecież nie można w ten sposób postępować, że na złość się wetuje - kontynuował.

Szef Kancelarii Prezydenta w swoim przemówieniu odniósł się też do sytuacji w ochronie zdrowia. - Mógłbym zapytać dzisiaj: a co panu zawinili pacjenci, którzy nie mogą dostać się do lekarza? A co panu zawiniły dzieci, kobiety w ciąży, osoby starsze, których pan chce pozbawić tak naprawdę w większości darmowych leków? - zwracał się do obecnego na sali plenarnej premiera.

Olejnik pytała Giertycha, czy tym wystąpieniem Bogucki "zaorał" rządzących. W ocenie posła KO "to demagogia", a przedstawiciel Pałacu Prezydenckiego nie powinien otrzymać prawa głosu. - Jak ktoś mówi nie na temat, to mu się zwraca uwagę (...). Pan marszałek (Włodzimierz Czarzasty) później powiedział, że jedna minuta (wypowiedzi Boguckiego - red.) była poświęcona ustawie, a dziewięć wypowiedziom politycznym, ale nie powinien dopuszczać takich chamskich wypowiedzi. Uważam, że w takiej sytuacji powinna jednak zadziałać większa asertywność marszałka - argumentował.

W dalszej części rozmowy Giertych ocenił, że "najlepszy rosyjski agent nie działałby dla państwa polskiego gorzej, a dla Rosji lepiej, niż to, co pan Bogucki robi każdego dnia, kiedy występuje".

- Po prostu oni (urzędnicy Kancelarii Prezydenta) się zachowują, jakby byli ruskimi agentami. W taki sposób postępując, tak atakując, tak mocno podważając pozycję Polski, jakby byli po prostu płaceni rublami przez Putina. I nie ma co do tego najmniejszej wątpliwości, że agentura ruska, gdyby miała wpływy w Polsce, to dokładnie tak by działała - zaznaczył poseł KO.

