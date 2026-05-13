Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Wahadło ciągle się kołysze". George Clooney o stanie amerykańskiej demokracji

|
k24
Clooney: myślę o USA jako symbolu demokracji
Źródło wideo: Kontakt24, TVN24
Mam nadzieję, że przypomnimy sobie naszą najlepszą wersję, zamiast patrzeć i celebrować nasze najgorsze cechy - mówił amerykański aktor George Clooney, pytany o stan demokracji w USA. Clooney i jego żona Amal to goście Impact'26, który ruszył w środę. Z małżeństwem spotkał się szef polskiego rządu Donald Tusk.

13 maja 2026 roku w Poznaniu rozpoczął się Impact'26 - jeden z najważniejszych szczytów gospodarczo-technologicznych w Europie Środkowo-Wschodniej. W dniu otwarcia wydarzenia dziennikarka "Faktów" TVN Anita Werner przeprowadziła wywiad z wybitną prawniczką i aktywistką na rzecz praw człowieka Amal Clooney oraz jej mężem, aktorem George'em Clooneyem. Materiały otrzymaliśmy na Kontakt24.

Clooney: myślę o Stanach Zjednoczonych jako symbolu demokracji

Anita Werner zauważyła, że Stany Zjednoczone przez lata były symbolem wolności i demokracji, lecz teraz przechodzą poważne zmiany. George Clooney pytany był o to, dokąd to wszystko zmierza i co czeka nas na końcu tej drogi. - Wahadło ciągle się kołysze i dotyczy to też Stanów Zjednoczonych - odparł aktor. - Wychylało się ono od Busha do Clintona, do Busha, a potem Obamy, Trumpa, Bidena i znowu do Trumpa - mówił.

Amal i George Clooneyowie na Impact'26
Amal i George Clooneyowie na Impact'26
Źródło zdjęcia: Kontakt24

- I tak to wahadło się wciąż buja dość szybko i mocno - ocenił Clooney. - Będziemy musieli naprawić niektóre z tych błędów, które zostały popełnione po drodze i to nie jest pierwszy raz, kiedy te błędy były kluczowe - ciągnął.

Przyznał, iż "czuje, że zawsze musi być optymistą, jeśli chodzi o ideę". - Myślę o Stanach Zjednoczonych jako symbolu demokracji - powiedział.

- Mam nadzieję, że przypomnimy sobie naszą najlepszą wersję, zamiast patrzeć i celebrować nasze najgorsze cechy - mówił Clooney.

Tusk spotkał się z Clooneyami

Z Clooneyami spotkał się premier Donald Tusk, który opublikował wspólne zdjęcie. "Amal i George Clooney zgodzili się ze mną, że Polska to najlepsze miejsce na Ziemi" - napisał, nawiązuje do słów, które wypowiedział podczas otwarcia Impact'26.

Goście Impact'26 w Poznaniu

Impact od lat uznawany jest za jedno z najważniejszych wydarzeń gospodarczo-technologicznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Tegoroczna edycja zapowiada się rekordowo - program obejmuje 25 ścieżek tematycznych i aż 94 godziny debat, w których udział weźmie ponad 650 ekspertów, przedsiębiorców oraz przedstawicieli środowisk naukowych i kulturalnych. Na Impact'26 wystąpią m.in. były premier Kanady Justin Trudeau, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii Daron Acemoglu, noblistka i pisarka Olga Tokarczuk, dyrektor zarządzająca Międzynarodowego Funduszu Walutowego Kristalina Georgieva oraz historyk Timothy Snyder z Uniwersytetu w Toronto. W gronie prelegentów znajdzie się również Ian Brzezinski, członek Grupy Doradców Strategicznych Rady Atlantyckiej, który niedawno gościł w TVN24 BiS.

OGLĄDAJ: Tusk: zawsze to powtarzam, że ludzi dobrej woli jest więcej
pc

Tusk: zawsze to powtarzam, że ludzi dobrej woli jest więcej

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: Kontakt24, TVN24
Udostępnij:
Tagi:
PoznańUSADonald Tusk
Kuba Koprzywa
Kuba Koprzywa
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
PiS
"Sami się wpakowaliśmy". Jak PiS "połyka żabę"
Marcin Złotkowski
Joan Collins na czerwonym dywanie w Cannes
Skradła show w Cannes. Trudno uwierzyć, ile ma lat
Maciej Wacławik
Radosław Sikorski
"Będę z nim rozmawiał". Sikorski zapowiada ruch w sprawie Ziobry
Aleksandra Sapeta
Łukasz Pach i jego służbowe samochody
Samochody za milion, co rok nowy telefon i 240 tysięcy dodatku dla dyrektora pogotowia
Katowice
Donald Tusk, posiedzenie Sejmu RP
Postawił Tuskowi warunek. Kulisy wystąpienia
Polska
Matt Damon i Ben Affleck
Ben Affleck i Matt Damon pozwani przez policjantów
Kultura i styl
Dominik Tarczyński
Tarczyński dostał decyzję z Wielkiej Brytanii. "Bez możliwości odwołania"
Polska
Alicja "Pray" (Polska)
Polka w finale Eurowizji
Tomasz-Marcin Wrona
Most Świętokrzyski w Warszawie
Nastolatkowie brutalnie zaatakowani na Moście Świętokrzyskim
WARSZAWA
Flaga UE
Sędzia zdjęła flagę UE i schowała pod kaloryfer
Szczecin
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Na S8 padły strzały. Ranny policjant i kierowca
Wrocław
Tłumy nad hotelowym basenem, Grecja
Nie miał szans na leżak nad basenem, wygrał w sądzie. Hotele reagują
Świat
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Węgry
Tak wygląda "arogancki luksus w splądrowanym kraju". Magyar pokazał siedzibę Orbana
Świat
Eurowizja 2026. Alicja Szemplińska podczas półfinału konkursu
Fala komentarzy po występie Polki na Eurowizji
Kultura i styl
Peter Magyar
Magyar pokazał, czym będzie jeździł jako premier. "Ludzie ją znają"
walizka podróż nogi
Dziesiątki osób nie polecą na wakacje. Polskie biuro podróży ogłasza niewypłacalność
Paulina Karpińska
Premier Donald Tusk rozmawiał w środę z prawniczką i aktywistką na rzecz praw człowieka Amal Clooney i aktorem Georgem Clooneyem
"Zgodzili się ze mną, że..." Tusk o spotkaniu z Clooneyami
Polska
Kurt
Ukraiński dowódca łamiącym się głosem. "Ciężko o tym mówić"
Obrońca, adwokat (zdjęcie ilustracyjne)
Były mecenas poszukiwany listem gończym. Sąd: może przebywać na Dominikanie
Olsztyn
Donald Trump w Chinach
Trump przyleciał do Chin. Tak go powitano
Świat
Polskie myśliwce
Zmasowany atak Rosji na Ukrainę. Polska poderwała myśliwce
Polska
Gold Coast, Australia
Wycofują się z budowy Trump Tower. "Marka staje się niepopularna"
Świat
Dziecko (zdjęcie ilustracyjne)
4-latek ma troje rodziców. To pierwsza taka decyzja sądu
Świat
Wisła, Warszawa (maj 2026)
Tak źle w Warszawie nie było od ponad 70 lat
METEO
Ulewa, burza, deszcz
Rozległy front zafaluje. Opady będą obfite
METEO
Zbigniew Ziobro
"Przecieram oczy ze zdumienia". Reakcje w PiS na sprawę Ziobry
Marcin Złotkowski
"Kradną nam Skłodowską"? Spór o nowy banknot euro
"Kradną nam Skłodowską". Polska noblistka na banknocie euro. Z jakim nazwiskiem?
Zuzanna Karczewska
Policja rozbiła grupę złodziei samochodów
Auta znikały z prywatnych posesji i zamkniętych osiedli
WARSZAWA
Radosław Sikorski
Sikorski o Ziobrze. Wymienił całą listę osób
Zbigniew Ziobro
Na jakim "pokładzie" Ziobro dotarł do USA?
Sebastian Zakrzewski

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica