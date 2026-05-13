"Wahadło ciągle się kołysze". George Clooney o stanie amerykańskiej demokracji

13 maja 2026 roku w Poznaniu rozpoczął się Impact'26 - jeden z najważniejszych szczytów gospodarczo-technologicznych w Europie Środkowo-Wschodniej. W dniu otwarcia wydarzenia dziennikarka "Faktów" TVN Anita Werner przeprowadziła wywiad z wybitną prawniczką i aktywistką na rzecz praw człowieka Amal Clooney oraz jej mężem, aktorem George'em Clooneyem. Materiały otrzymaliśmy na Kontakt24.

Anita Werner zauważyła, że Stany Zjednoczone przez lata były symbolem wolności i demokracji, lecz teraz przechodzą poważne zmiany. George Clooney pytany był o to, dokąd to wszystko zmierza i co czeka nas na końcu tej drogi. - Wahadło ciągle się kołysze i dotyczy to też Stanów Zjednoczonych - odparł aktor. - Wychylało się ono od Busha do Clintona, do Busha, a potem Obamy, Trumpa, Bidena i znowu do Trumpa - mówił.

Amal i George Clooneyowie na Impact'26 Źródło zdjęcia: Kontakt24

- I tak to wahadło się wciąż buja dość szybko i mocno - ocenił Clooney. - Będziemy musieli naprawić niektóre z tych błędów, które zostały popełnione po drodze i to nie jest pierwszy raz, kiedy te błędy były kluczowe - ciągnął.

Przyznał, iż "czuje, że zawsze musi być optymistą, jeśli chodzi o ideę". - Myślę o Stanach Zjednoczonych jako symbolu demokracji - powiedział.

- Mam nadzieję, że przypomnimy sobie naszą najlepszą wersję, zamiast patrzeć i celebrować nasze najgorsze cechy - mówił Clooney.

Tusk spotkał się z Clooneyami

Z Clooneyami spotkał się premier Donald Tusk, który opublikował wspólne zdjęcie. "Amal i George Clooney zgodzili się ze mną, że Polska to najlepsze miejsce na Ziemi" - napisał, nawiązuje do słów, które wypowiedział podczas otwarcia Impact'26.

Amal i George Clooney zgodzili się ze mną, że Polska to najlepsze miejsce na Ziemi❤️🇵🇱 pic.twitter.com/p1d4TaxPxh — Donald Tusk (@donaldtusk) May 13, 2026 Rozwiń

Goście Impact'26 w Poznaniu

Impact od lat uznawany jest za jedno z najważniejszych wydarzeń gospodarczo-technologicznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Tegoroczna edycja zapowiada się rekordowo - program obejmuje 25 ścieżek tematycznych i aż 94 godziny debat, w których udział weźmie ponad 650 ekspertów, przedsiębiorców oraz przedstawicieli środowisk naukowych i kulturalnych. Na Impact'26 wystąpią m.in. były premier Kanady Justin Trudeau, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii Daron Acemoglu, noblistka i pisarka Olga Tokarczuk, dyrektor zarządzająca Międzynarodowego Funduszu Walutowego Kristalina Georgieva oraz historyk Timothy Snyder z Uniwersytetu w Toronto. W gronie prelegentów znajdzie się również Ian Brzezinski, członek Grupy Doradców Strategicznych Rady Atlantyckiej, który niedawno gościł w TVN24 BiS.

