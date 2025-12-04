Logo strona główna
Polska

Akcja policji wymierzona w pedofilów. Ponad stu zatrzymanych

Akcja przeciwko pedofilom. Stu zatrzymanych
policja
Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zabezpieczyli ponad 600 tysięcy plików z materiałami przedstawiającymi seksualne wykorzystanie dzieci. W trakcie operacji pod kryptonimem "Game Over" zatrzymano ponad sto osób, a 37 z nich trafiło do aresztów. - Skala zagrożeń jest ogromna - podkreślają policjanci.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

W drugiej połowie listopada policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości przeprowadzili kolejną operację uderzającą w przestępców zaangażowanych w produkcję i dystrybucję materiałów - zdjęć i filmów - prezentujących seksualne wykorzystanie dzieci (z ang. child sexual abuse material - CSAM). Efekt operacji pod kryptonimem "Game Over" to 170 przeszukań. W ich trakcie zabezpieczono 1655 urządzeń, w tym nośniki danych zawierające ponad 600 tysięcy plików z CSAM i z materiałami zoofilskimi. Ponadto w trakcie przeszukań u niektórych osób ujawniono narkotyki, broń palną oraz amunicję. Zatrzymanych zostało 102 mężczyzn w wieku od 18 do 75 lat. Usłyszeli oni zarzuty posiadania, rozpowszechniania i produkowania nielegalnych treści. Dwóm z nich przedstawiono również zarzuty zgwałcenia i doprowadzenia do poddania się innej czynności seksualnej. Sąd zadecydował o areszcie tymczasowym dla 37 zatrzymanych osób.

Policjanci zabezpieczyli ponad 600 tysięcy plików
Policjanci zabezpieczyli ponad 600 tysięcy plików
Źródło: Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości

Wykorzystywali dzieci

Wśród zatrzymanych jest 38-latek, który zdaniem funkcjonariuszy jest autorem nagrań przedstawiających seksualne wykorzystanie dziecka ze swojego najbliższego otoczenia rodzinnego. Według policjantów jest on jednym z 10 najbardziej aktywnych producentów i dystrybutorów CSAM w Polsce - nielegalne treści mężczyzna zamieszczał na kilku forach pedofilskich. Funkcjonariusze zatrzymali także 46-latka, który według CBZC dopuścił się tzw. innej czynności seksualnej wobec pięciorga dzieci pomiędzy trzecim a dziewiątym rokiem życia, z których rodzinami mężczyzna był zaprzyjaźniony. Na zabezpieczonych u niego nagraniach znalazły się także treści, na których poddaje się innym czynnościom seksualnym z około 10-letnim chłopcem. Zatrzymano także mężczyznę, który miał podżegać matkę do obcowania płciowego z jej małoletnim, dziewięcioletnim wówczas synem, oraz dopuszczenia się wobec niego innej czynności seksualnej. Materiał dowodowy wskazuje, że proceder ten mógł trwać nawet cztery lata. W trakcie operacji "Game Over" policjanci dotarli także do dwójki szantażowanych dzieci - sprawcy chcieli uzyskać ich nagie wizerunki, a następnie rozpowszechniać je w środowiskach pedofilskich.

Kolejna taka operacja. "Skala zagrożeń jest ogromna"

- To już siódma operacja wymierzona przeciwko osobom podejrzanym o przestępstwa pedofilskie. Skala zagrożeń - jak widać po jej rezultatach - jest ogromna. Największym sukcesem jest to, że, podobnie jak w poprzednich operacjach, w kilku przypadkach udało się przerwać proceder krzywdzenia dzieci i odizolować sprawców, przynajmniej na jakiś czas - powiedział PAP komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości nadinspektor Adam Cieślak. Podkreślił, że we wszystkich przypadkach zidentyfikowano osoby, które były do tej pory bezkarne i nieznane w swoim środowisku jako pedofile.

Akcja policji wymierzona w pedofilów
Akcja policji wymierzona w pedofilów
Źródło: Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości

Operacja była ściśle koordynowana z Departamentem ds. Cyberprzestępczości i Informatyzacji Prokuratury Krajowej oraz z prokuratorami terenowymi z całego kraju. Do udziału w operacji dołączył Wydział do Walki z Handlem Ludźmi Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, a działania wspierali policjanci z komend wojewódzkich i powiatowych. W ramach wszystkich dotychczasowych operacji przeprowadzono blisko 6,5 tys. przeszukań, przedstawiono zarzuty 477 osobom, a wobec prawie 200 podejrzanych sąd zastosował tymczasowy areszt. Zabezpieczonych zostało ponad 2,5 mln plików z nielegalnymi treściami CSAM.

Akcja policji wymierzona w pedofilów
Akcja policji wymierzona w pedofilów
Źródło: Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: tam

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości

Udostępnij:
TAGI:
PolicjaPedofiliadzieci
