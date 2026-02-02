"Epoka po pandemii", którą "uosabia" Grzegorz Braun

"Zawsze jest tak, że każdym sezonie politycznym jest ktoś, kto uosabia tą największą frustrację, teraz akurat jest to Braun"

W ubiegłą sobotą odbył się kongres programowy Konfederacji Korony Polskiej. Wśród poglądów wyrażanych przez zaproszonych tam gości można było usłyszeć między innymi , że "to nie Rosja zaatakowała Ukrainę", jak również kwestionowanie rosyjskich zbrodni w Buczy, nazywanie Unii Europejskiej nowotworem i porównanie Polski do Auschwitz.

Dudek: Braun to uosabia

Według profesora Antoniego Dudka, który w poniedziałek gościł w "Kropce nad i", nie należy wyciągać wniosków, że wszyscy, którzy przychodzą na spotkania partii Grzegorza Brauna podzielają jego poglądy. Jak ocenił, Braun przyciąga do siebie tych, którzy czują się przez państwo pokrzywdzeni i szukają "antysystemowca"

- Zawsze jest tak, że w każdym sezonie politycznym jest ktoś, kto uosabia tę największą frustrację. Kiedyś to był Andrzej Lepper, później to był Paweł Kukiz, teraz akurat jest to Grzegorz Braun - mówił prof. Antoni Dudek. - Nie wiem, czy wszyscy, którzy przychodzą do Brauna mają takie poglądy, jak on, natomiast on uchodzi za tego głównego antysystemowca - podkreślił.

Jak dodał, duża obecność drobnych przedsiębiorców na kongresie Brauna wynika z faktu, że "jest grupa, która ma poczucie, że państwo nie walczy o ich interes, że państwo nie poradzi sobie z wielkimi koncernami, że ich łupi". Jak mówił, liczą oni, że ktoś stanie w ich obronie - "może Mentzen, a wcześniej mieli nadzieję, że Kukiz, a jeszcze wcześniej, że może Lepper".

W ocenie prof. Dudka, radykalne poglądy, będące częścią "antysystemowości" Brauna, nie przeszkadzają ludziom. Jak mówił, "cała ta epoka po pandemii jest eksplozją takich skrajności i Braun to uosabia".