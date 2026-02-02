Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kropka nad i

"Epoka po pandemii", którą "uosabia" Grzegorz Braun

Grzegorz Braun
"Zawsze jest tak, że każdym sezonie politycznym jest ktoś, kto uosabia tą największą frustrację, teraz akurat jest to Braun"
W każdym sezonie politycznym jest ktoś, kto uosabia największą frustrację. Kiedyś to był Andrzej Lepper, później to był Paweł Kukiz, teraz akurat jest to Grzegorz Braun - ocenił w "Kropce nad i" historyk i politolog profesor Antoni Dudek. Komentował niedawny kongres Konfederacji Korony Polskiej.

W ubiegłą sobotą odbył się kongres programowy Konfederacji Korony Polskiej. Wśród poglądów wyrażanych przez zaproszonych tam gości można było usłyszeć między innymi , że "to nie Rosja zaatakowała Ukrainę", jak również kwestionowanie rosyjskich zbrodni w Buczy, nazywanie Unii Europejskiej nowotworem i porównanie Polski do Auschwitz.

Dudek: Braun to uosabia

Według profesora Antoniego Dudka, który w poniedziałek gościł w "Kropce nad i", nie należy wyciągać wniosków, że wszyscy, którzy przychodzą na spotkania partii Grzegorza Brauna podzielają jego poglądy. Jak ocenił, Braun przyciąga do siebie tych, którzy czują się przez państwo pokrzywdzeni i szukają "antysystemowca"

- Zawsze jest tak, że w każdym sezonie politycznym jest ktoś, kto uosabia tę największą frustrację. Kiedyś to był Andrzej Lepper, później to był Paweł Kukiz, teraz akurat jest to Grzegorz Braun - mówił prof. Antoni Dudek. - Nie wiem, czy wszyscy, którzy przychodzą do Brauna mają takie poglądy, jak on, natomiast on uchodzi za tego głównego antysystemowca - podkreślił.

Jak dodał, duża obecność drobnych przedsiębiorców na kongresie Brauna wynika z faktu, że "jest grupa, która ma poczucie, że państwo nie walczy o ich interes, że państwo nie poradzi sobie z wielkimi koncernami, że ich łupi". Jak mówił, liczą oni, że ktoś stanie w ich obronie - "może Mentzen, a wcześniej mieli nadzieję, że Kukiz, a jeszcze wcześniej, że może Lepper".

W ocenie prof. Dudka, radykalne poglądy, będące częścią "antysystemowości" Brauna, nie przeszkadzają ludziom. Jak mówił, "cała ta epoka po pandemii jest eksplozją takich skrajności i Braun to uosabia".

Autorka/Autor: Mikołaj Gątkiewicz/ft

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Paweł Supernak/PAP/EPA

Udostępnij:
TAGI:
Kropka nad iGrzegorz BraunKonfederacja
Czytaj także:
Pijany kierowca potrącił kobietę i dziecko w Czersku
Potrącił kobietę i dziecko. Był pijany
Trójmiasto
imageTitle
Cracovia zagrała dla Legii. Wymarzony debiut Hiszpana
EUROSPORT
shutterstock_1233484615
USA miały zastąpić Rosję. Bruksela tłumaczy
BIZNES
imageTitle
Powrót legendy. Były gracz NBA w ŁKS
EUROSPORT
Karol Nawrocki w Davos
Prezydent ułaskawił trzy osoby. Znamy uzasadnienia
Polska
Statek na mieliźnie w Stambule
Statek towarowy utknął blisko plaży i domów
METEO
imageTitle
Gra niewarta świeczki. Alcaraz nie wystąpi w Rotterdamie
EUROSPORT
Ramzan Kadyrow
"Wszystko ma wypisane na twarzy". Co zrobi Putin bez Kadyrowa?
Tatiana Serwetnyk
Haker cyberatak cyberwojna Hacker
Polska "w piątce najlepiej chronionych państw na świecie"
Polska
Donald Trump
Trump chce zmniejszyć wpływ Chin. Wielomiliardowy projekt
BIZNES
Żandarmeria Wojskowa
Dron spadł na jednostkę wojskową. "Raczej zabawka"
Polska
Zalegający śnieg na chodnikach i parkingach najbardziej utrudnia funkcjonowanie osobom niewidomym oraz poruszającym się na wózkach i o kulach
Nastolatka po kłótni wybiegła w nocy na mróz bez butów i kurtki
WARSZAWA
Domański i Klingbeil
"To powinien być również impuls dla Niemiec"
BIZNES
Mężczyzna był poszukiwany przez Interpol
Był poszukiwany czerwoną notą Interpolu
Rzeszów
imageTitle
Jeden z najwybitniejszych w historii polskiego sportu zimowego. Józef Gąsienica Sobczak nie żyje
EUROSPORT
Donald Trump
Trump: to pomoże zakończyć wojnę
BIZNES
Dzień Świstaka 2026 w Pensylwanii
Co z tą zimą? Świstak Phil przepowiedział pogodę
METEO
Udało się uprzątnąć A2 po porannym wypadku i pożarze
Zderzenie ciężarówek i pożar na A2. Trasa na Warszawę zablokowana przez 10 godzin
Poznań
Polska "zapłaci Ukrainie reparacje"? Nie o tym zdecydował Parlament Europejski
Tusk dostał wiadomość od Zełenskiego. "Będę w Kijowie"
Świat
Donald Trump
Trump ją popierał, a potem stwierdził: nie mam z tym nic wspólnego
Justyna Sochacka
imageTitle
Ekstremalna zima nie odpuszcza. Mecz Ekstraklasy znów przełożony
EUROSPORT
Namioty grzewcze będą działać całą dobę
Ogrzewane namioty z ciepłymi napojami dostępne całą dobę
WARSZAWA
Szczecin
Na chodnikach "szklanka", ortopedia wstrzymuje przyjęcia
Szczecin
samochody, auta, zima, mróz
"Jeden zimny poranek wystarczy". Ekspertka ostrzega
BIZNES
Premier Grenlandii Jens-Frederik Nielsen
Premier Grenlandii ostrzega. "Nadal poszukują sposobów"
Świat
imageTitle
Ola Mirosław żegna się ze sportem. "Zasłużyła na rekord poniżej sześciu sekund"
EUROSPORT
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
"Wyczuła moment". Koniec z pozycją szarej eminencji
Marcin Złotkowski
Mróz, zima, noc
Kolejna ekstremalnie zimna noc. Ile stopni będzie
METEO
Jechał pod prąd na S7
Pijany jechał ciężarówką pod prąd na S7. Nagranie
Olsztyn
gen. bryg. Jarosław Chojnacki
Jest nowy Szef Sztabu DORSZ. "Wyrazy pełnego zaufania"
Polska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica