Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Episkopat o "wzbudzanej niechęci". "Czasami fałszywie w imię obrony wartości"

shutterstock_2565912241
Abp Tadeusz Wojda nowym przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski
Źródło: TVN24
Członkowie Konferencji Episkopatu Polski ds. Migrantów i Uchodźców oświadczyli, że cudzoziemcy są przedmiotem ideologicznych sporów i wzbudzanej niechęci, czasami fałszywie w imię obrony chrześcijańskich wartości. Hierarchowie zaapelowali do księży między innymi o otoczenie obcokrajowców opieką duszpasterską.

W tym roku 111. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy w Kościele katolickim obchodzony będzie wyjątkowo 4 i 5 października ze względu na Jubileusz Migrantów połączony z Jubileuszem Świata Misyjnego, które będą celebrowane w tych dniach w Rzymie.

Z tej okazji Rada KEP ds. Migrantów i Uchodźców opublikowała wskazania do wykorzystania duszpasterskiego w diecezjach i parafiach według uznania biskupa diecezjalnego.

Członkowie Rady podkreślili, że Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy ma być "zachętą do naszej modlitwy i zainteresowania duszpasterskiego tymi, którzy znaleźli w naszym kraju nie tylko pracę, ale widzą tu też nadzieję na swoją i najbliższych przyszłość".

CZYTAJ RÓWNIEŻ: List kardynała Rysia "tak naprawdę przypomina nauczanie Kościoła"

"Ciągle są wśród nich wypędzeni, uchodźcy i przymusowo przesiedleni na skutek wojen, prześladowań, głodu i coraz częściej zmian klimatycznych. Cudzoziemcy, nawet legalnie przebywający i pracujący w Polsce, są przedmiotem ideologicznych sporów i wzbudzanej niechęci, niestety czasami fałszywie w imię obrony chrześcijańskich wartości" - ocenili autorzy wskazań.

Przypomnieli słowa papieża Leona XIV zawarte w tegorocznym "Orędziu na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy": "W szczególny sposób katolicy migranci i uchodźcy mogą stać się dziś misjonarzami nadziei w przyjmujących ich krajach, wskazując nowe drogi wiary tam, gdzie orędzie Jezusa Chrystusa jeszcze nie dotarło, lub inicjując dialog międzyreligijny oparty na życiu powszednim i poszukiwaniu wspólnych wartości".

"Słowa te stają się coraz bardziej znaczące w polskich realiach wobec rosnącej wśród nas liczby katolików np. z krajów Ameryki Łacińskiej albo z Filipin. Oni czekają na naszą posługę zbawienia" - zaznaczyli.

Rada KEP ds. Migrantów i Uchodźców zaproponowała, aby Dzień Migranta i Uchodźcy w parafiach był "spotkaniem wiernych na modlitwie".

Apel o organizację parafialnych kursów języka polskiego

"Za pozwoleniem biskupa diecezjalnego można jedną z Mszy Świętych niedzielnych odprawić za migrantów i uchodźców według formularza mszalnego nr 40 (Mszał Rzymski, Msze i modlitwy w różnych potrzebach, Różne okoliczności życia publicznego: Za migrantów i wygnańców), ze stosowną homilią i modlitwą powszechną" - czytamy we wskazaniach.

Przypomnieli, że inicjatorem corocznych modlitw za migrantów i uchodźców, którzy zginęli w drodze do Europy, jest Wspólnota Sant'Egidio. Modlitwy te są objęte patronatem Rady KEP ds. Migrantów i Uchodźców.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Kardynał Grzegorz Ryś
Apel kardynała Rysia. Gużyński: zachowanie godne kościelnych mężów stanu
1307N207X KAZANIE-0002
Terlikowski: powiedzcie bratu "przestań bredzić". Reakcja na słowa Meringa
Konrad Krajewski
Papieski jałmużnik: bardzo dotknęło mnie to, co się działo w Polsce dwa tygodnie temu
Świat

"Można te modlitwy połączyć np. z modlitwą różańcową, która jest praktykowana w październiku. Proszę o rozpowszechnienie tej informacji i zachętę duszpasterzy" - napisali.

Zdaniem autorów komunikatu najbardziej poszukiwaną przez cudzoziemców pomocą jest kurs języka polskiego. Zaapelowali o organizację parafialnych kursów naszego języka. "Nieznajomość języka jest pierwszą i największą przeszkodą w procesie integracji cudzoziemców" - ocenili.

Członkowie Rady poprosili duszpasterzy o wyjście do obcokrajowców i zadbanie o organizację spotkań, a dla katolików o odprawianie mszy świętej i innych sakramentów w językach obcych.

KEP o funkcjonowaniu Caritasów

"To nasza powinność duszpasterska. W diecezjach powinni być ustanowieni duszpasterze w miarę możliwości w językach rodzimych obcokrajowców, najczęściej w angielskim i hiszpańskim" - podkreślili. Przypomnieli, że ważną posługę wśród obcokrajowców pełnią coraz lepiej funkcjonujące grupy Caritasów diecezjalnych i Caritasu Polska.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Episkopat w sprawie migrantów przy granicy Polski z Białorusią. Komunikat po posiedzeniu biskupów

"Realizowane przez Caritas programy pomocy w centrach i punktach pomocy cudzoziemcom i uchodźcom (np. Centrach Integracji Cudzoziemców) nie mogą się zatrzymać na skutek presji środowisk antyimigranckich. Należy jasno tłumaczyć, że ostatnie lata udowodniły, iż pomoc świadczona w Centrach pomogła wielu migrantom, nie tylko uchodźcom z Ukrainy" – zastrzegli.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/akw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Marco Iacobucci Epp/Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
Kościół katolickiKościół hierarchowieMigranci i uchodźcy w Europie
Czytaj także:
lotto - Longfin Media shutterstock_2241139651
Wyniki losowania Lotto
BIZNES
Donald Trump podczas rozmowy z dziennikarzami
Trump pytany o decyzję szefa Pentagonu. "Dlaczego to takie ważne?"
Świat
imageTitle
Polska - Włochy, czyli finał przed finałem. "Nie ma faworyta"
EUROSPORT
imageTitle
Trzeci taki Polak w historii. Kosmiczne wyróżnienie dla Czesława Langa
EUROSPORT
Żółw błotny Emys orbicularis L
Łowił ryby, wyłowił żółwie błotne. Chciał je dać "w prezencie"
WARSZAWA
W sprawie o próbę zabójstwa zapadł prawomocny wyrok
Masaż, po nim śmierć. A strzały? Zdaniem sędziów, chciał pomścić brata
Klaudia Ziółkowska, Alicja Glinianowicz
Departament sprawiedliwości USA wniósł oskarżenie karne przeciwko Jamesowi Comeyowi
Były szef FBI oskarżony o krzywoprzysięstwo
Świat
Prorosyjski oligarcha Vladimir Plahotniuc usłyszał zarzuty
Prorosyjski oligarcha sprowadzony w przededniu wyborów. "Gigantyczny sukces obozu prozachodniego"
Świat
Jednostki Globalnej Flotylli Sumud zmierzają do Strefy Gazy z Barcelony, 31 sierpnia 2025
Flotylla płynie do Gazy. Izraelska "marynarka jest przygotowana"
Świat
Mark Rutte
Szef NATO o zestrzeliwaniu, "nietypowa trasa" Netanjahu, Hegseth wzywa dowódców
TO WARTO WIEDZIEĆ
Miejscami będzie pogodnie
Wiele słonecznych miejsc, do 18 stopni
METEO
imageTitle
Lewandowski na ratunek Barcelonie, trzeci gol w sezonie
EUROSPORT
pc
"Nie mogłem się oderwać". Komasa o prowokacyjnym projekcie, który otworzy festiwal w Toronto
Monika Olejnik
Mahmud Abbas na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ w Nowym Jorku
Odmówiono mu wizy, ale przemówienie wygłosił
Świat
imageTitle
O wyniku Orlen Wisły w Lidze Mistrzów zadecydowała ostatnia akcja
EUROSPORT
Carla Bruni i Nicolas Sarkozy. Zdjęcie z 25 września
"Miłość jest odpowiedzią". Carla Bruni u boku skazanego Nicolasa Sarkozy'ego
Świat
Franciszek Sterczewski
Sterczewski po ataku na flotyllę: mam nadzieję, że rząd stanie po naszej stronie
Polska
Siedziba firmy Bosch w niemieckim Gerlingen
Niemiecki gigant zwolni 13 tysięcy osób. "Nie ma innego wyjścia"
BIZNES
Strażacy pomagali rannemu rowerzyście (zdjęcie ilustracyjne)
Potrącony rowerzysta wpadł na dach auta
WARSZAWA
Michał Wiśniewski, burmistrz Konstancina-Jeziorny
Burmistrz Konstancina-Jeziorny wyrzucony z PO. "Chodzi o jego postępowanie"
WARSZAWA
Komar tygrysi (Aedes albopictus)
Alert przed komarami. Mogą roznosić dengę   
METEO
Zbigniew Ziobro w Sejmie
"Nie strasz, nie strasz". Echa listu Święczkowskiego w sprawie Ziobry
Polska
Ministerstwo Sprawiedliwości
Sędziowie Schab i Iwaniec z nowymi zarzutami
Polska
imageTitle
Zagłębie Lubin skuteczne w dogrywce, kompromitacja Ruchu Chorzów
EUROSPORT
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Pełczyńska-Nałęcz: to jest absurdalnie ustawiony podatek
BIZNES
imageTitle
Defensywa przecieka. Druga z rzędu wyraźna porażka Industrii
EUROSPORT
Maraton Warszawski już 27 i 28 września
20 tysięcy osób weźmie udział w trzech biegach
WARSZAWA
Tankowiec opuszcza rosyjski port w Soczi. Zdjęcie poglądowe
Nowa taktyka operatorów. "Ukrywają swoje działania"
BIZNES
Szymon Hołownia
Hołownia pogodził się z utratą stanowiska? "Jest człowiekiem słowa"
Polska
Dokarmianie ptaków - karmnik
Jak dokarmiać ptaki?
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica