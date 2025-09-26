Abp Tadeusz Wojda nowym przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski Źródło: TVN24

W tym roku 111. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy w Kościele katolickim obchodzony będzie wyjątkowo 4 i 5 października ze względu na Jubileusz Migrantów połączony z Jubileuszem Świata Misyjnego, które będą celebrowane w tych dniach w Rzymie.

Z tej okazji Rada KEP ds. Migrantów i Uchodźców opublikowała wskazania do wykorzystania duszpasterskiego w diecezjach i parafiach według uznania biskupa diecezjalnego.

Członkowie Rady podkreślili, że Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy ma być "zachętą do naszej modlitwy i zainteresowania duszpasterskiego tymi, którzy znaleźli w naszym kraju nie tylko pracę, ale widzą tu też nadzieję na swoją i najbliższych przyszłość".

"Ciągle są wśród nich wypędzeni, uchodźcy i przymusowo przesiedleni na skutek wojen, prześladowań, głodu i coraz częściej zmian klimatycznych. Cudzoziemcy, nawet legalnie przebywający i pracujący w Polsce, są przedmiotem ideologicznych sporów i wzbudzanej niechęci, niestety czasami fałszywie w imię obrony chrześcijańskich wartości" - ocenili autorzy wskazań.

Przypomnieli słowa papieża Leona XIV zawarte w tegorocznym "Orędziu na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy": "W szczególny sposób katolicy migranci i uchodźcy mogą stać się dziś misjonarzami nadziei w przyjmujących ich krajach, wskazując nowe drogi wiary tam, gdzie orędzie Jezusa Chrystusa jeszcze nie dotarło, lub inicjując dialog międzyreligijny oparty na życiu powszednim i poszukiwaniu wspólnych wartości".

"Słowa te stają się coraz bardziej znaczące w polskich realiach wobec rosnącej wśród nas liczby katolików np. z krajów Ameryki Łacińskiej albo z Filipin. Oni czekają na naszą posługę zbawienia" - zaznaczyli.

Rada KEP ds. Migrantów i Uchodźców zaproponowała, aby Dzień Migranta i Uchodźcy w parafiach był "spotkaniem wiernych na modlitwie".

Apel o organizację parafialnych kursów języka polskiego

"Za pozwoleniem biskupa diecezjalnego można jedną z Mszy Świętych niedzielnych odprawić za migrantów i uchodźców według formularza mszalnego nr 40 (Mszał Rzymski, Msze i modlitwy w różnych potrzebach, Różne okoliczności życia publicznego: Za migrantów i wygnańców), ze stosowną homilią i modlitwą powszechną" - czytamy we wskazaniach.

Przypomnieli, że inicjatorem corocznych modlitw za migrantów i uchodźców, którzy zginęli w drodze do Europy, jest Wspólnota Sant'Egidio. Modlitwy te są objęte patronatem Rady KEP ds. Migrantów i Uchodźców.

"Można te modlitwy połączyć np. z modlitwą różańcową, która jest praktykowana w październiku. Proszę o rozpowszechnienie tej informacji i zachętę duszpasterzy" - napisali.

Zdaniem autorów komunikatu najbardziej poszukiwaną przez cudzoziemców pomocą jest kurs języka polskiego. Zaapelowali o organizację parafialnych kursów naszego języka. "Nieznajomość języka jest pierwszą i największą przeszkodą w procesie integracji cudzoziemców" - ocenili.

Członkowie Rady poprosili duszpasterzy o wyjście do obcokrajowców i zadbanie o organizację spotkań, a dla katolików o odprawianie mszy świętej i innych sakramentów w językach obcych.

KEP o funkcjonowaniu Caritasów

"To nasza powinność duszpasterska. W diecezjach powinni być ustanowieni duszpasterze w miarę możliwości w językach rodzimych obcokrajowców, najczęściej w angielskim i hiszpańskim" - podkreślili. Przypomnieli, że ważną posługę wśród obcokrajowców pełnią coraz lepiej funkcjonujące grupy Caritasów diecezjalnych i Caritasu Polska.

"Realizowane przez Caritas programy pomocy w centrach i punktach pomocy cudzoziemcom i uchodźcom (np. Centrach Integracji Cudzoziemców) nie mogą się zatrzymać na skutek presji środowisk antyimigranckich. Należy jasno tłumaczyć, że ostatnie lata udowodniły, iż pomoc świadczona w Centrach pomogła wielu migrantom, nie tylko uchodźcom z Ukrainy" – zastrzegli.

