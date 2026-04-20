Polska Macron z wizytą w Gdańsku. "Im mniej słów, a więcej czynów, tym lepiej" Oprac. Adrian Wróbel |

Emmanuel Macron spotyka się z Donaldem Tuskiem w Gdańsku

Macron wcześniej złożył kwiaty na francuskim cmentarzu wojskowym, gdzie znajduje się około 1500 grobów żołnierzy z okresu I i II wojny światowej, a także z okresu wojen napoleońskich.

We wcześniejszym wywiadzie wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz w rozmowie z dziennikarzami wyjaśnił agendę rozmów. - Obrona wschodniej flanki NATO, współdziałanie w ramach Air Policing, stacjonowanie francuskich Rafali w Polsce, które miało miejsce po nocy dronowej, to wszystko jest przedmiotem wspólnych działań, również wspólne zaangażowanie w programy europejskie, takie jak SAFE - powiedział szef MON.

Pytany o uczestnictwo we francuskim programie odstraszania nuklearnego, zapewnił, że "o tym na pewno będziemy rozmawiać", ale w tej sytuacji "im mniej słów, a więcej czynów, tym lepiej".

W szczycie polsko-francuskim udział biorą także przedstawiciele resortów spraw zagranicznych, obrony, energii oraz kultury i dziedzictwa narodowego obu krajów.

Przywódcy mają też złożyć kwiaty pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców 1970, zwiedzić wystawę w Europejskim Centrum Solidarności i umieścić zawieszki na ścianie wolności. Delegacje odwiedzą Europejskie Centrum Solidarności, gdzie odbędzie się ceremonia wręczenia Nagrody Bronisława Geremka, przyznawana osobom szczególnie zasłużonym dla relacji polsko-francuskich.

Traktat polsko-francuski

Będzie to pierwszy szczyt po podpisaniu 9 maja 2025 roku w Nancy traktatu o wzmocnionej współpracy i przyjaźni między Polską a Francją. Traktat dotyczy kwestii militarnych, gospodarczych, społecznych i związanych z kulturą. Zakłada wzajemne gwarancje bezpieczeństwa, współpracę w zakresie zwalczania zagrożeń hybrydowych, wspólne działania w zakresie przemysłu obronnego, gospodarki, rolnictwa i nauki.

W poniedziałek będzie również obchodzony po raz pierwszy Dzień Przyjaźni Polsko-Francuskiej, ustanowiony w traktacie. " Jest to wyraz trwałych więzi między naszymi społeczeństwami i wspólnej wizji przyszłości - bezpiecznej, silnej i konkurencyjnej Europy" - podkreślił polski resort dyplomacji w opublikowanym na początku tygodnia komunikacie.

"Obchodząc po raz pierwszy Dzień Przyjaźni Polsko-Francuskiej, wierzymy, że silne historyczne fundamenty naszych stosunków dwustronnych oraz wspólna wizja będą nadal wzmacniać naszą przyjaźń i współpracę na rzecz dobra obywateli obu krajów" - dodało MSZ.

