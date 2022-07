Ważna data dla ósmoklasistów. W piątek dostaną zaświadczenia o wyniku egzaminu

W piątek 8 lipca uczniowie, którzy zakończyli edukację w szkołach podstawowych, mogą odebrać zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. To dokument potrzebny przy rekrutacji do szkół średnich.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty było warunkiem ukończenia szkoły podstawowej i uzyskania świadectwa. Podeszło do niego niemal 503 tys., spośród 518 tys. wszystkich uczniów klas ósmych. Nie można było go nie zdać, jednak wynik jest ważny przy rekrutacji do liceów, techników, czy innych szkół ponadpodstawowych i może ostatecznie zaważyć na tym, czy uczeń dostanie się do wymarzonej szkoły i klasy.

Zaświadczenia, wraz ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej (w Warszawie wymagana jest kopia świadectwa poświadczona przez dyrektora szkoły podstawowej) i innymi dokumentami, jeśli są wymagane, kandydaci składają do swojej szkoły pierwszego wyboru. Czasu na to nie ma zbyt wiele - w zależności od miejsca w kraju terminy mogą się różnić, w Warszawie upływa on 13 lipca. Następnie komisje rekrutacyjne podadzą do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do wybranych szkół - w Warszawie będzie to 20 lipca.