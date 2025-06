"Dziś kończymy ewakuację". Nocny komunikat MSZ

Dyplomata ewakuowany z Izraela: to była tajna misja, nikt o tym nie wiedział Źródło: TVN24

Jak poinformowało w komunikacie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, o godzinie 23.45 na lotnisku Chopina wylądował wojskowy samolot z Ammanu, stolicy Jordanii, z 64 Polakami na pokładzie. Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski przekazał, że w tej grupie znajdowało się czworo małych dzieci.

Na lotnisku Chopina w Warszawie wylądował wojskowy samolot z naszymi 64 Rodakami i 4 małych dzieci. W ciągu czterech dni do 🇵🇱 bezpiecznie wróciło około 300 Polaków i obywateli innych państw.



Dziś kończymy ewakuację. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w koordynację działań!… pic.twitter.com/y10k3tj3AQ — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) June 22, 2025 Rozwiń

W oświadczeniu opublikowanym na platformie X podkreślono, że tym samym zakończyła się akcja ewakuacyjna z Izraela. W cztery dni ewakuowano łącznie około 300 osób - Polaków i obywateli innych państw. "Dziękujemy MON, pilotom i wszystkim służbom, które przygotowały tę i poprzednie ewakuacje" - podkreślono na profilu MSZ.

Polaków wracających do Polski przywitała na lotnisku wiceministra spraw zagranicznych Henryka Mościcka-Dendys.

Samolot z 64 Polakami z Izraela przyleciał na lotnisko Chopina Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Ograniczenia w lotach nad Izraelem

Jak podała agencja Reutera, w niedzielę Izrael na krótko otworzył swoją przestrzeń powietrzną, a w poniedziałek rozszerzy operacje lotnicze.

Ponieważ rosyjska i ukraińska przestrzeń powietrzna również została zamknięta z powodu wojny, Bliski Wschód stał się ważniejszym szlakiem dla lotów między Europą a Azją, ale strona internetowa FlightRadar24 do śledzenia lotów pokazała pustą przestrzeń nad Iranem, Irakiem, Syrią i Izraelem. Linie lotnicze wybrały trasy przez Morze Kaspijskie lub przez Egipt i Arabię ​​Saudyjską, nawet jeśli oznacza to wyższe koszty paliwa i załogi oraz dłuższy czas lotu - zaznacza Reuters.

Izraelska linia lotnicza El Al poinformowała w niedzielę, że otrzymała wnioski o opuszczenie kraju od około 25 tysięcy osób w ciągu jednego dnia. Według informacji Reutera z Izraela zamierza wyjechać prawie 40 tysięcy turystów. Część z nich udaje się przez granicę z Jordanią do Ammanu i Akaby, a inni przez Egipt i statkiem na Cypr.

Ewakuacja Polaków z Izraela. Kulisy

Pierwsza grupa Polaków ewakuowanych z Izraela w związku z konfliktem izraelsko-irańskim wylądowała w Warszawie w środę rano. Z Izraela w konwoju lądowym dotarli oni do Egiptu, a stamtąd samolotem do kraju. Na pokładzie samolotu, który wylądował w Warszawie, przyleciały 154 osoby, z czego 130 obywateli polskich. Pozostałe osoby to obywatele Niemiec, Austrii, Francji i Ukrainy.

Polak o ewakuacji z Izraela: wszystko było świetnie zorganizowane Źródło: TVN24

W czwartek rano do Polski przyleciała samolotem rejsowym grupa osób, które opuściły Teheran. Grupa 13 polskich obywateli opuszczająca Iran nad ranem wyleciała z Baku w Azerbejdżanie.

W czwartek w nocy z Ammanu ewakuowano kolejną grupę 65 polskich obywateli.

Jak mówiła w piątek wiceszefowa MSZ Henryka Mościcka-Dendys, powołując się na informacje uzyskane od izraelskich władz, być może w poniedziałek zostanie otwarte lotnisko Ben Guriona w Tel Awiwie. W ocenie wiceministry taka sytuacja "znakomicie zmieniłaby możliwości wyjazdowe i prawdopodobnie pozwoliłaby wspierać rodaków, którzy chcieliby wyjechać później w formalnym czy komercyjnym wylocie z Izraela w czasie przez nich wybranym".

W sprawie grupy polskich obywateli wracających z Iranu w czwartek Mościcka-Dendys podkreśliła, że nie była to akcja ewakuacyjna, ponieważ - jak mówiła - "w żadnym momencie nie zaistniała sytuacja, by wyjazd z Iranu nie był możliwy". W piątek MSZ szacowało liczbę pozostałych Polaków w Iranie na kilka osób.

Ostrzeżenia MSZ

W związku z eskalacją konfliktu między Izraelem a Iranem, Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza polskim obywatelom podróże do Arabii Saudyjskiej, Omanu oraz Kataru.

Ministerstwo przypomniało jednocześnie, że zgodnie z prawem UE, obywatele polscy przebywający w państwach trzecich poza UE, w których nie ma polskiej placówki, uprawnieni są do pomocy dyplomatycznej i konsularnej państw członkowskich UE posiadających w danym kraju placówkę, na takich samych warunkach, na jakich państwa te pomagają swoim obywatelom. W Omanie nie ma polskiej placówki dyplomatycznej.

Jak poinformowano, aktualnie loty na trasach Doha–Warszawa oraz Warszawa–Doha są czasowo realizowane trasami alternatywnymi (okrężnymi), co może prowadzić do zmian harmonogramów i opóźnień.

W niedzielę USA przeprowadziły atak na trzy obiekty atomowe w Iranie. Prezydent Iranu Masud Pezeszkian zapowiedział odpowiedź na przeprowadzone ataki. Wcześniej, bo ponad tydzień temu, Iran został zaatakowany przez Izrael.

