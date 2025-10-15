Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Spór o sukcesy rządu w "Kropce nad i". "Bzdury totalne"

15 2000 kropka cl-0009
Brejza o sukcesach rządów koalicji 15 października
Źródło: TVN24
Weszliśmy do G20, mamy jeden z najniższych poziomów bezrobocia w historii, płace Polaków rosną najszybciej w historii, mamy najniższą inflację - wymieniał w "Kropce nad i" Krzysztof Brejza sukcesy dwóch lat rządów Donalda Tuska. - Mogli na pewno zepsuć dużo więcej - ocenił z kolei Radosław Fogiel.

W środę mijają dwa lata od wyborów parlamentarnych, w wyniku których Prawo i Sprawiedliwość po dwóch kadencjach straciło władzę, a rząd utworzyły Koalicja Obywatelska, Lewica, Polska 2050 i Polskie Stronnictwo Ludowe.

Ugrupowania te określają się mianem "koalicji 15 października" (od daty przeprowadzenia wyborów parlamentarnych), chociaż umowę koalicyjną podpisały 10 listopada 2023 roku, a rząd Donalda Tuska powstał 13 grudnia 2023 roku.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Dwa lata koalicji 15 października. Padło sto konkretów, ile dowieziono?

Dwa lata koalicji 15 października. Padło sto konkretów, ile dowieziono?

Zespół autorów
Bartosz ChyżEwelina KwiatkowskaGabriela Sieczkowska
Miało być "szybkie i bezwzględne" przywrócenie praworządności. Dlaczego się nie udało

Miało być "szybkie i bezwzględne" przywrócenie praworządności. Dlaczego się nie udało

Michał Istel

W "Kropce nad i" w TVN24 Krzysztof Brejza i Radosław Fogiel spierali się o sukcesy dwuletniego rządu Tuska.

- To jest moment podsumowania dwóch lat rządu koalicyjnego - zaznaczył eurodeputowany KO Krzysztof Brejza. - Realizowany jest program koalicyjnych ugrupowań, również ludowców, również lewicy - dodał.

Przekazał, że Polska osiąga rekordy w "podstawowych parametrach dla jakości życia". - Weszliśmy do G20, mamy jeden z najniższych poziomów bezrobocia w historii, płace Polaków rosną najszybciej w historii, mamy najniższą inflację - wyliczał.

Poseł PiS Radosław Fogiel zapytany o to, jaki jest sukces rządu Donalda Tuska, odpowiedział, że "mogli na pewno zepsuć dużo więcej". - Nie zrobili tego, bo rząd niespecjalnie się przykłada do pracy - ocenił.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
12 gwarancji Trzeciej Drogi. Żadnej nie spełniono

12 gwarancji Trzeciej Drogi. Żadnej nie spełniono

Zuzanna Karczewska
Nowa Lewica: co z jej głównymi postulatami

Nowa Lewica: co z jej głównymi postulatami

Bartosz Chyż, Ewelina Kwiatkowska

Brejza dalej zauważył, że "zmienił się model funkcjonowania państwa". Przypomniał też, co politycy PiS mówili w trakcie kampanii przed wyborami. - Mówiliście, że my zniesiemy 500 plus. To było kłamstwo. Mówiliście, że zniesiemy barierę na granicy polsko-białoruskiej. To było kłamstwo. (...) Mówiliście, że Polska będzie rozprzedawana. To są bzdury totalne - wymieniał.

- Zawsze u was jest tak, że jak coś mówicie, to trzeba przez translator odwrotności to przepuścić - skomentował europoseł.

Zdaniem Fogla sukcesem rządu Tuska jest także to, że Polska nie stała się niemieckim landem. - Nie jesteśmy jeszcze na szczęście niemieckim landem, mimo że ten rząd rzeczywiście realizuje bardzo proniemiecką politykę - ocenił.

OGLĄDAJ: Brejza: ludzie z Zachodu nam zazdroszczą
pc

Brejza: ludzie z Zachodu nam zazdroszczą

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kkop//akw

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Krzysztof BrejzaRadosław FogielKoalicja 15 października
Czytaj także:
Sprzątanie po powodziach w stanie Puebla
Wody opadły, nic nie zostało. "Jesteśmy w całkowitym kryzysie"
METEO
Ulica w Londynie
Rewolucja na ulicach. To europejskie miasto ma być pierwsze
BIZNES
Pete Hegseth
Sygnał 7700. Na pokładzie szef Pentagonu
Świat
Posiedzenie komisji sprawiedliwości i praw człowiek
Awantura na komisji. Przegrane głosowanie, przekleństwa i wniosek o "zbadanie" posłów
15 1720 tusk org
Przerwane wystąpienie, nawiązanie do Bąkiewicza i pytanie: "ile jeszcze mamy czekać?"
Łódź
Kadr z filmu "Żołnierki Ukrainy"
Filmy o sile ludzkiego ducha. 11 naszych produkcji na festiwalu EDUKINO
WARSZAWA
imageTitle
Popis w drugiej połowie. Wisła wygrała z gigantem
EUROSPORT
shutterstock_2311880779
Tu królują elektryki. "Nadszedł czas, by stopniowo wycofywać przywileje"
BIZNES
Związki partnerskie
Co w ustawie o związkach partnerskich? Ustalenia "Faktów" TVN
Gęsta mgła, mgliście, noc, jesień
Noc pod znakiem deszczu i mgieł
METEO
UMOWA KOALICYJNA
Rząd dowozi w najważniejszych kwestiach? Co sądzą Polacy
ulica tlum ludzie przechodnie shutterstock_555163252
Międzynarodowy Fundusz Walutowy alarmuje w sprawie długu
BIZNES
Posiedzenie rządu (Rada Ministrów)
Co jest priorytetem dla obywateli? Sondaż
imageTitle
Pachnąca emerytura. Jakub Błaszczykowski w podcaście Eurosportu
EUROSPORT
Woda w Leoncinie niezdatna do picia (zdjęcie ilustracyjne)
Osiem miejscowości bez wody pitnej. Alert RCB
Wrocław
imageTitle
Majchrzak przegrał walkę o ćwierćfinał w Sztokholmie
EUROSPORT
Powstają murki oporowe w metrze
Z gruszki na taśmę. Tunele metra nabierają kształtów
WARSZAWA
Ruszyło EFNI
Ruszyło EFNI. "Ludzie potrzebują podzielić się swoimi obawami"
BIZNES
Śmiertelny wypadek w Tatrach
Wypadek w Tatrach. Zginął turysta
METEO
Niemieccy żołnierze w Calw
Spór o przywrócenie służby wojskowej dzieli rząd
Świat
Zaginiony Petros Krommidas
"Upiorny" wybór. Zaginiony od pół roku mężczyzna na liście kandydatów
Ewa Żebrowska
Żubr - zdjęcie poglądowe
Na Podkarpaciu padła żubrzyca. Przyczyną może być gruźlica
METEO
ABW
Sprzeciw speckomisji wobec rządowej propozycji
Robert Zieliński
Burmistrz Izbicy (z prawej) Jerzy Lewczuk odwiedził Marcina Romanowskiego w Budapeszcie
Polski burmistrz z Romanowskim zwiedzali "Budapeszt by night"
Lublin
Ścieżka rowerowa w alei Jana Pawła II na wizualizacji
Nieco mniej meandrowania. Zbudują brakujący fragment ścieżki
WARSZAWA
Nocna cisza alkoholowa ma obowiązywać w Śródmieściu
Radni warszawskiego Śródmieścia jednogłośni w sprawie nocnej prohibicji
WARSZAWA
Lądował śmigłowiec LPR (zdjęcie ilustracyjne)
Rodzina wybierała się na lody, ojciec potrącił raczkujące dziecko. Decyzja sądu
Białystok
Bojownicy Hamasu witani w Gazie "jak bohaterowie"? Co to za film
FAŁSZBojownicy Hamasu witani w Gazie "jak bohaterowie"? Co to za film
Zuzanna Karczewska
Doprowadzenie duchownego
Ksiądz, w którego mieszkaniu zmarł mężczyzna, ponownie zatrzymany
Katowice
Słynna dziura w chodniku w Chicago
Wszyscy myśleli, że to szczur. Prawda jest inna
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica