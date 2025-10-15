Spór o sukcesy rządu w "Kropce nad i". "Bzdury totalne"

Brejza o sukcesach rządów koalicji 15 października Źródło: TVN24

W środę mijają dwa lata od wyborów parlamentarnych, w wyniku których Prawo i Sprawiedliwość po dwóch kadencjach straciło władzę, a rząd utworzyły Koalicja Obywatelska, Lewica, Polska 2050 i Polskie Stronnictwo Ludowe.

Ugrupowania te określają się mianem "koalicji 15 października" (od daty przeprowadzenia wyborów parlamentarnych), chociaż umowę koalicyjną podpisały 10 listopada 2023 roku, a rząd Donalda Tuska powstał 13 grudnia 2023 roku.

W "Kropce nad i" w TVN24 Krzysztof Brejza i Radosław Fogiel spierali się o sukcesy dwuletniego rządu Tuska.

- To jest moment podsumowania dwóch lat rządu koalicyjnego - zaznaczył eurodeputowany KO Krzysztof Brejza. - Realizowany jest program koalicyjnych ugrupowań, również ludowców, również lewicy - dodał.

Przekazał, że Polska osiąga rekordy w "podstawowych parametrach dla jakości życia". - Weszliśmy do G20, mamy jeden z najniższych poziomów bezrobocia w historii, płace Polaków rosną najszybciej w historii, mamy najniższą inflację - wyliczał.

Poseł PiS Radosław Fogiel zapytany o to, jaki jest sukces rządu Donalda Tuska, odpowiedział, że "mogli na pewno zepsuć dużo więcej". - Nie zrobili tego, bo rząd niespecjalnie się przykłada do pracy - ocenił.

Brejza dalej zauważył, że "zmienił się model funkcjonowania państwa". Przypomniał też, co politycy PiS mówili w trakcie kampanii przed wyborami. - Mówiliście, że my zniesiemy 500 plus. To było kłamstwo. Mówiliście, że zniesiemy barierę na granicy polsko-białoruskiej. To było kłamstwo. (...) Mówiliście, że Polska będzie rozprzedawana. To są bzdury totalne - wymieniał.

- Zawsze u was jest tak, że jak coś mówicie, to trzeba przez translator odwrotności to przepuścić - skomentował europoseł.

Zdaniem Fogla sukcesem rządu Tuska jest także to, że Polska nie stała się niemieckim landem. - Nie jesteśmy jeszcze na szczęście niemieckim landem, mimo że ten rząd rzeczywiście realizuje bardzo proniemiecką politykę - ocenił.

