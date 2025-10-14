Drony zakłóciły ćwiczenia holenderskich żołnierzy w Polsce

Kilkanaście dronów nad belgijską bazą wojskową Źródło: TVN24

Incydent, o którym jako pierwsze informowały holenderskie media, miał miejsce podczas ćwiczeń NATO Falcon Autumn, które na początku października zorganizowano w Polsce. Niewielkie drony niewiadomego pochodzenia pojawiły się w czasie, gdy żołnierze holenderskiej 11. Lekkiej Brygady Powietrznodesantowej (11. Luchtmobiele Brigade) rozstawiali obóz na terenie opuszczonego lotniska. Według holenderskiego dziennika "AD", w pobliżu zauważono samochody na białoruskich tablicach rejestracyjnych, a chwilę później nad bazą pojawiły się drony.

Drony zakłóciły ćwiczenia NATO

W poniedziałek wieczorem zdarzenie to potwierdził holenderski resort obrony. Dowódca ćwiczeń, generał brygady Frank Grandia ocenił, że zdarzenie było cenną lekcją z zakresu prowadzenia operacji w warunkach zakłóceń elektronicznych i zagrożenia ze strony dronów. "Musimy zakładać, że w czasie konfliktu nasze systemy mogą być zakłócane, a przeciwnik będzie korzystał z dronów do rozpoznania lub sabotażu" - powiedział.

Ćwiczenia nie zostały przerwane, ale ich przebieg zmodyfikowano. W ciągu kilku godzin z Holandii dostarczono systemy antydronowe, które zabezpieczyły dalszy etap operacji. Jak dotąd nie udało się ustalić pochodzenia ani operatorów dronów, które pojawiły się w czasie ćwiczeń.

Manewry NATO w Polsce

Falcon Autumn to coroczne manewry NATO, w których w tym roku uczestniczyły siły z Holandii, Polski i Stanów Zjednoczonych. Celem ćwiczeń jest sprawdzenie zdolności jednostek powietrznodesantowych do szybkiego reagowania w razie zagrożenia militarnego w Europie Wschodniej.

Holenderskie media podkreślają, że w ostatnich latach znacząco zaostrzono środki bezpieczeństwa podczas organizacji tych ćwiczeń. Między innymi żołnierze mają ograniczone możliwości korzystania z telefonów komórkowych, a wielu z nich śpi w pelerynach przeciwdeszczowych w lesie. "Nawet piloci śmigłowców, którzy w siłach zbrojnych mają reputację ciągłego spania w hotelach" - pisze dziennik "AD" i podkreśla, że żartobliwie nazwano to ćwiczenie "Embrace the Suck" (pol. "Pogodzić się z losem").

