Polska

"Powołam się na prywatne rozmowy". Decyzja Hołowni "może doprowadzić do zerwania koalicji"

Szymon Hołownia
Dr Anna Materska-Sosnowska: decyzja Hołowni "może doprowadzić do zerwania koalicji"
Źródło: TVN24
Politolożka Anna Materska-Sosnowska oceniła w "Faktach po Faktach" w TVN24, że decyzja Szymona Hołowni o porzuceniu Polski 2050 "to katastrofa", która oznacza wejście w "stan turbulencji". Socjolog polityki Wojciech Rafałowski wskazał, kto według niego ma szansę przejąć ugrupowanie, choć zaznaczył, że "może to się skończyć jeszcze gorzej dla tej partii".

Lider Polski 2050 Szymon Hołownia przekazał w sobotę po posiedzeniu Rady Krajowej, że nie zamierza ubiegać się o funkcję wicepremiera w rządzie Donalda Tuska, a także, że nie zamierza startować w styczniowych wyborach na przewodniczącego partii. We wtorek poinformował, że wystąpił o stanowisko Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców.

"Katastrofa" dla Polski 2050

Wydarzenia skupione wokół Polski 2050 komentowali w czwartkowym wydaniu "Faktów po Faktach" w TVN24 goście - dr Anna Materska Sosnowska, politolożka z Uniwersytetu Warszawskiego oraz Fundacji im. Stefana Batorego oraz prof. dr hab. Wojciech Rafałowski, socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego.

- To jest katastrofa. Wchodzimy w stan turbulencji. Powołam się na prywatne rozmowy, PSL mówi: 20 procent my bierzemy, 50 procent Platforma, 30 procent pewnie się rozpełźnie - stwierdziła Materska-Sosnowska. - To może doprowadzić do zerwania koalicji - oceniła.

Rafałowski zgodził się z politolożką, że "jest to katastrofa dla partii, która ma obecnie 1 procent poparcia w sondażach". - To jest gigantyczny problem. W tej chwili jest kapitan, który opuszcza tonący okręt - stwierdził.

Rafałowski: kapitan opuszcza tonący okręt
Źródło: TVN24

Materska-Sosnowska zastanawiała się, czy Polska 2050 "nie skończy, jak partia (Jarosława) Gowina", czyli Porozumienie. - PiS mówi, że skończą jak Nowoczesna. Ale Nowoczesna ma się dobrze, są w parlamencie - zwróciła uwagę.

Zdjęcie z 5 października 2024 roku
Szymon Hołownia na konwencji Polski 2050
Źródło: Marcin Obara/PAP

Rafałowski stwierdził, że Ryszard Petru ma szansę przejąć Polskę 2050, ale "może to się skończyć jeszcze gorzej dla tej partii". - Ryszard Petru jest wolnorynkowcem, neoliberałem i on, głosząc tego rodzaju hasła, nie zyska poparcia w społeczeństwie - ocenił.

OGLĄDAJ: Polska 2050 dostanie wicepremiera? Czarzasty: nie ma takiego zapisu w umowie
pc

Polska 2050 dostanie wicepremiera? Czarzasty: nie ma takiego zapisu w umowie

pc
Autorka/Autor: asty//akw

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Marcin Obara/PAP

Szymon HołowniaPolska 2050PolitykaKoalicja 15 października
