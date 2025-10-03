"Powołam się na prywatne rozmowy". Decyzja Hołowni "może doprowadzić do zerwania koalicji"

Dr Anna Materska-Sosnowska: decyzja Hołowni "może doprowadzić do zerwania koalicji" Źródło: TVN24

Lider Polski 2050 Szymon Hołownia przekazał w sobotę po posiedzeniu Rady Krajowej, że nie zamierza ubiegać się o funkcję wicepremiera w rządzie Donalda Tuska, a także, że nie zamierza startować w styczniowych wyborach na przewodniczącego partii. We wtorek poinformował, że wystąpił o stanowisko Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców.

"Katastrofa" dla Polski 2050

Wydarzenia skupione wokół Polski 2050 komentowali w czwartkowym wydaniu "Faktów po Faktach" w TVN24 goście - dr Anna Materska Sosnowska, politolożka z Uniwersytetu Warszawskiego oraz Fundacji im. Stefana Batorego oraz prof. dr hab. Wojciech Rafałowski, socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego.

- To jest katastrofa. Wchodzimy w stan turbulencji. Powołam się na prywatne rozmowy, PSL mówi: 20 procent my bierzemy, 50 procent Platforma, 30 procent pewnie się rozpełźnie - stwierdziła Materska-Sosnowska. - To może doprowadzić do zerwania koalicji - oceniła.

Rafałowski zgodził się z politolożką, że "jest to katastrofa dla partii, która ma obecnie 1 procent poparcia w sondażach". - To jest gigantyczny problem. W tej chwili jest kapitan, który opuszcza tonący okręt - stwierdził.

Rafałowski: kapitan opuszcza tonący okręt Źródło: TVN24

Materska-Sosnowska zastanawiała się, czy Polska 2050 "nie skończy, jak partia (Jarosława) Gowina", czyli Porozumienie. - PiS mówi, że skończą jak Nowoczesna. Ale Nowoczesna ma się dobrze, są w parlamencie - zwróciła uwagę.

Szymon Hołownia na konwencji Polski 2050 Źródło: Marcin Obara/PAP

Rafałowski stwierdził, że Ryszard Petru ma szansę przejąć Polskę 2050, ale "może to się skończyć jeszcze gorzej dla tej partii". - Ryszard Petru jest wolnorynkowcem, neoliberałem i on, głosząc tego rodzaju hasła, nie zyska poparcia w społeczeństwie - ocenił.

