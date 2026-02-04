Starcie na linii Mariusz Błaszczak-Michał Dworczyk. "Dziwię się Michale..."

Błaszczak odpowiada Dworczykowi ws. doniesień o szpiegu w MON

We wtorek Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało o zatrzymaniu "wieloletniego pracownika" pod zarzutem "współpracy z obcym wywiadem". Według doniesień mediów, zatrzymany mężczyzna to pracownik cywilny Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON.

Senator KO Krzysztof Kwiatkowski podkreślił w rozmowie z TVN24, że ostatnią procedurę sprawdzającą mężczyzna przeszedł w 2021, kiedy ministrem obrony był Mariusz Błaszczak. - Ta procedura okazała się najprawdopodobniej dziurawa - ocenił.

"Gładko wchodzisz w rządową narrację"

Wagę tych doniesień podniósł w środę europoseł PiS Michał Dworczyk, były szef kancelarii premiera Mateusza Morawieckiego. "Szczególnie, że tym razem chodzi o pracownika kluczowej komórki - Departamentu Strategii i Planowania Obronnego. DSiPO pomimo swoich wielu ułomności organizacyjnych, pozostaje 'mózgiem' urzędu centralnego" - napisał na X.

Dworczykowi odpowiedział Mariusz Błaszczak. "Dziwię się Michale, że tak gładko wchodzisz w narrację, którą narzuca rząd. Nie widzisz, że wyolbrzymianie tej sprawy ma na celu wyłącznie uderzenie w rząd Prawa i Sprawiedliwości?" - napisał. Według byłego ministra obrony, rząd wyolbrzymia ten incydent, "żeby móc ogłosić kontrwywiadowczy sukces, po całej serii wpadek i kompromitacji".

Ocenił, że zatrzymana osoba nie była szpiegiem, a jedynie "pożytecznym idiotą". "Ta osoba sama się zdenuncjonowała, informując MON, że musi zostać na Białorusi. Który szpieg tak robi? Naprawdę wierzysz, że ten człowiek, który zajmował się - jak informuje niezależna.pl - sprawami administracyjnymi mógł mieć dostęp do kluczowych dokumentów strategicznych?" - pisał dalej Błaszczak.

Urlop na Białorusi

We wtorek rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński powiedział, że nie może ujawnić, na rzecz jakiego państwa szpiegował pracownik MON oraz jakie dokumenty zostały zabezpieczone.

Jednak według informacji mediów, kierownictwo MON nabrało podejrzeń wobec swojego pracownika po tym, jak w zeszłym roku wyjawił on, że spędza urlop na Białorusi. Jak informował dziennikarz Radia Zet Mariusz Gierszewski, mężczyzna musiał to zrobić, ponieważ Polska zamknęła granicę z Białorusią i nie mógł wrócić na czas do pracy.

