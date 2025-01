"Ktoś mógłby pomyśleć, że czułem się lekko zawstydzony". Tusk odpowiada europosłom PiS i Konfederacji

Po raz kolejny można było usłyszeć i zobaczyć, dlaczego z taką determinacją walczyłem wspólnie z innymi demokratami w Polsce, żeby tych ludzi odsunąć od władzy - mówił premier Donald Tusk, odpowiadając z mównicy Parlamentu Europejskiego krytykującym go w czasie debaty politykom polskiej opozycji. Wcześniej w środę szef rządu przedstawiał priorytety polskiej prezydencji w Radzie UE. Po nim głos zabrał między innymi europoseł PiS Patryk Jaki, który utrzymywał, że Tusk "dla konkurencji politycznej ogłosił Norymbergę". - Ursula von der Leyen namaściła pana na polskiego premiera i od tego czasu zachowuje się pan jak niemiecki namiestnik - mówiła Anna Bryłka z Konfederacji.

Premier Donald Tusk przedstawił w środę w Parlamencie Europejskim priorytety polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. - Dzisiaj być może najważniejsze słowa, jakie powinny paść tu, w Parlamencie Europejskim, to słowa skierowane wprost do Europejek i Europejczyków: podnieście wysoko swoje głowy. Europa była, jest i będzie wielka - powiedział. Odnosił się również do słów prezydenta USA Donalda Trumpa.

Bryłka: zero konkretów, zero pomysłów, zero rozwiązań

- Zero konkretów, zero pomysłów, zero rozwiązań. Te wszystkie okrągłe słówka, które pan teraz wygłosił, nijak mają się do rzeczywistości - zarzuciła Tuskowi europosłanka Anna Bryłka z ramienia Konfederacji. Nazwała go również "architektem systemu, który prowadzi Europę do upadku". Zarzuciła premierowi poparcie dla projektu Zielonego Ładu, kiedy był przewodniczącym Rady Europejskiej i przewodził Europejskiej Partii Ludowej.

Bryłka stwierdziła także, że Tusk i jego formacja "byli po stronie Putina i Łukaszenki", głosując "przeciwko budowie zapory na granicy" oraz, że premier "straszył własny naród sankcjami za sprzeciw wobec systemu relokacji". Nazwała go również "obłudnym oszustem". - Ursula von der Leyen namaściła pana na polskiego premiera i od tego czasu zachowuje się pan jak niemiecki namiestnik w Polsce, bo panu jest obcy polski interes narodowy - mówiła.

Bryłka po wystąpieniu Tuska w PE: zero konkretów, pomysłów, rozwiązań TVN24

Jaki: dla konkurencji politycznej ogłosił Norymbergę

Europoseł PiS Patryk Jaki również nazwał premiera Tuska "oszustem" oraz krytykował fakt, że Tusk mówi o praworządności, choć sam - jego zdaniem - "prawem wytarł sobie buty". - Pięknie mówił dzisiaj o potrzebie jedności, a chcecie zobaczyć, jak ta jedność wygląda w Polsce? Dla konkurencji politycznej ogłosił Norymbergę (...) Następnie siłą przejął prokuraturę (...). Dokładnie to samo zrobił z mediami publicznymi - wymieniał europoseł.

Krytyczne stanowiska wobec premiera Donalda Tuska wygłosili również m.in. Ewa Zajączkowska-Hernik i Marcin Sypniewski wybrani do Parlamentu Europejskiego z list Konfederacji oraz Tobiasz Bocheński, europoseł PiS.

Jaki po wystąpieniu Tuska w PE: wstyd i hańba

Tusk odpowiada na krytykę

Premier Donald Tusk odpowiedział później z mównicy na krytyczne uwagi europosłów, w tym członków PiS i Konfederacji. - Wiele z tych wypowiedzi utwierdziło mnie w przekonaniu, jak ważną misją, nieustającą misją nie tylko dla polskiej prezydencji w Unii Europejskiej, ale także dla tych wszystkich, dla których Europa, demokracja, wolność naprawdę coś znaczą, jest nieustanna, stała walka o te wartości - powiedział. - Ktoś mógłby pomyśleć, że czułem się jako polski premier lekko zawstydzony niektórymi wypowiedziami przedstawicieli skrajnej prawicy z mojego kraju. Odłóżmy na bok takie uczucia jak wstyd. Ostatnie lata i ostatnie miesiące pokazały, że polityka bywa coraz częściej bezwstydna - zaznaczył.

Donald Tusk Ronald Wittek/EPA/PAP

- Natomiast tak naprawdę jestem wdzięczny tym wszystkim, którzy weszli na mównicę i zgodnie ze swoim zwyczajem obrazili przedmówcę w sposób bardzo arogancki i lekko deprymujący ludzi przyzwyczajonych do kulturalnej debaty. Jestem wdzięczny z jednego powodu. Po raz kolejny zarówno ci, co oglądają tę debatę, jak i Parlament Europejski, mogli usłyszeć i zobaczyć, dlaczego z taką determinacją walczyłem wspólnie z innymi demokratami w Polsce, żeby tych ludzi odsunąć od władzy - mówił.

Według niego "ten sposób myślenia jest zagrożeniem dla demokracji, dla jedności Europy, dla tych wszystkich wartości, o które przez długie lata walczyliśmy".

