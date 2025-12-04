Tusk "przedstawi pilną informację". Wiemy nieoficjalnie, czego ma dotyczyć

Szef polskiego rządu o tym, że wystąpił do marszałka Sejmu z wnioskiem, poinformował w serwisie X. "Zwróciłem się do Marszałka Włodzimierza Czarzastego z wnioskiem o utajnienie pierwszego piątkowego punktu posiedzenia Sejmu, podczas którego przedstawię pilną informację dotyczącą bezpieczeństwa państwa" - napisał.
Jak dowiedziała się nieoficjalnie reporterka TVN24 Agata Adamek, ma ona dotyczyć sprawy kryptowalut i pojawiającego się rosyjskiego śladu.
Czarzasty: wniosek już wpłynął
Czarzasty przekazał, że wniosek premiera wpłynął już do niego. Zapytany, czy informacja Tuska będzie pierwszym punktem piątkowych obrad, przed zaplanowanymi głosowaniami w sprawie projektu ustawy budżetowej, czy też posłowie wysłuchają jej później, odpowiedział, że kwestie związane z wnioskiem postawi na czwartkowym posiedzeniu Prezydium Sejmu, które zbierze się o godzinie 18.
- Wtedy zdecydujemy dokładnie, jak to wszystko będzie wyglądało - dodał marszałek Sejmu.
Pytany, czego mają dotyczyć informacje, które chce przedstawić szef rządu, Czarzasty odparł, że "musimy posłuchać pana premiera". - Jestem oczywiście informowany o wszystkim, ale posiedzenie jest tajne po to, żeby w trybie tajnym to przedstawiać - podkreślił.
Autorka/Autor: js/akr
Źródło: tvn24.pl, PAP
Źródło zdjęcia głównego: PAP/Rafał Guz