Polska

Tusk "przedstawi pilną informację". Wiemy nieoficjalnie, czego ma dotyczyć

Donald Tusk
Donald Tusk: Polska otrzyma 44 miliardy euro na zakup dronów z programu SAFE
Źródło: TVN24
Zwróciłem się do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego z wnioskiem o utajnienie pierwszego punktu posiedzenia Sejmu w piątek - przekazał premier Donald Tusk. Jak dodał, przedstawi pilną informację w sprawie bezpieczeństwa państwa. Jak dowiedziała się nieoficjalnie reporterka TVN24 Agata Adamek, ma to dotyczyć sprawy kryptowalut i pojawiającego się rosyjskiego śladu.

Szef polskiego rządu o tym, że wystąpił do marszałka Sejmu z wnioskiem, poinformował w serwisie X. "Zwróciłem się do Marszałka Włodzimierza Czarzastego z wnioskiem o utajnienie pierwszego piątkowego punktu posiedzenia Sejmu, podczas którego przedstawię pilną informację dotyczącą bezpieczeństwa państwa" - napisał.

Jak dowiedziała się nieoficjalnie reporterka TVN24 Agata Adamek, ma ona dotyczyć sprawy kryptowalut i pojawiającego się rosyjskiego śladu.

Czarzasty: wniosek już wpłynął

Czarzasty przekazał, że wniosek premiera wpłynął już do niego. Zapytany, czy informacja Tuska będzie pierwszym punktem piątkowych obrad, przed zaplanowanymi głosowaniami w sprawie projektu ustawy budżetowej, czy też posłowie wysłuchają jej później, odpowiedział, że kwestie związane z wnioskiem postawi na czwartkowym posiedzeniu Prezydium Sejmu, które zbierze się o godzinie 18.

- Wtedy zdecydujemy dokładnie, jak to wszystko będzie wyglądało - dodał marszałek Sejmu.

Pytany, czego mają dotyczyć informacje, które chce przedstawić szef rządu, Czarzasty odparł, że "musimy posłuchać pana premiera". - Jestem oczywiście informowany o wszystkim, ale posiedzenie jest tajne po to, żeby w trybie tajnym to przedstawiać - podkreślił.

Donald Tusk, Tomasz Siemoniak, Marek Boroń przy zniszczonym fragmencie torowiska na trasie Dęblin-Warszawa w okolicy miejscowości Mika
"To nie byli śmieciowi agenci". Minister o skali dywersji
Zniszczona po pożarze hala kompleksu handlowego przy Marywilskiej 44 w Warszawie
Są "nikim", mieszkają w Polsce. Steruje nimi Moskwa
Monika Winiarska, Tatiana Serwetnyk
Działania służb przy zniszczonym fragmencie torowiska na trasie Dęblin-Warszawa przy stacji kolejowej Mika
Akt dywersji. Co powinno zwrócić naszą uwagę?
Ewa Żebrowska
Autorka/Autor: js/akr

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Rafał Guz

Donald TuskSejmbezpieczeństwokryptowaluty
