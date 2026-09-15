Polska Dariusz Matecki przeskoczył płot Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Media: będzie postępowanie Oprac. Kuba Koprzywa |

Szef MSWiA składa zawiadomienie w sprawie zachowania Macierewicza wobec policji. Relacja reporterki TVN24 Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Dawid Wolski/East News

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Poniedziałek był kolejnym dniem zamieszania wokół Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Na miejscu pojawił się między innymi poseł PiS Dariusz Matecki. Sforsował płot uczelni, dostał się na jej teren i - jak opisuje RMF FM - próbował wejść do zamkniętego budynku.

Dariusz Matecki forsujący płot Akademii Wymiaru Sprawiedliwości Źródło zdjęcia: Dawid Wolski/East News

Dariusz Matecki przeskoczył płot Akademii Wymiaru Sprawiedliwości

RMF FM opisuje, że policjanci uprzedzali posła, by ten nie łamał prawa i nie próbował wtargnąć na teren Akademii. Poseł "ostrzegał policjantów, by go nie blokowali, bo ma immunitet i nie można naruszać jego nietykalności cielesnej". Matecki ostatecznie nie posłuchał i przeskoczył przez płot.

Funkcjonariusze mieli później przekonać Mateckiego, by opuścił teren uczelni i uchylili mu bramę, przez którą poseł PiS wyszedł na zewnątrz.

RMF FM donosi, że to nie koniec sprawy. Policja ma wszcząć postępowanie przeciwko parlamentarzyście z artykułu 193 Kodeksu Karnego, który mówi o naruszeniu miru domowego - donosi stacja. Grozi za to do roku więzienia.

Zapytaliśmy o to policję, czekamy na odpowiedzi.

Spór wokół Akademii Wymiaru Sprawiedliwości

Od ubiegłego tygodnia trwa spór wokół decyzji ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka o odwołaniu dotychczasowego rektora-komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości doktora Michała Sopińskiego, wobec którego ministerstwo prowadziło postępowanie administracyjne. Obowiązki po nim przejął profesor tej uczelni, doktor habilitowany Sławomir Cudak.