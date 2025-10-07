Jest decyzja w sprawie immunitetów Obajtka i Dworczyka

Parlament Europejski zagłosował za uchyleniem immunitetów Dworczykowi i Obajtkowi Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: Parlament Europejski zagłosował za uchyleniem immunitetów Michałowi Dworczykowi i Danielowi Obajtkowi.

Wniosek w sprawie Dworczyka dotyczy tak zwanej afery mailowej, a Obajtka - zawarcie dwóch umów na usługi detektywistyczne przez Orlen na jego prywatny użytek.

- Od tego momentu polska prokuratura może prowadzić czynności i postępowanie - poinformował korespondent TVN24 Maciej Sokołowski.

PE zagłosował zgodnie z rekomendacją komisji prawnej, która uznała w drugiej połowie września, że immunitety Dworczyka i Obajtka powinny być uchylone.

Jak przekazał korespondent TVN24 Maciej Sokołowski, wtorkowe głosowanie w sprawie immunitetów Dworczyka i Obajtka nie ma wyniku liczbowego z uwagi na brak specjalnego wniosku w tej sprawie. Przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Robercie Metsoli wystarczyło spojrzenie na salę, aby stwierdzić wynik.

- Od tego momentu polska prokuratura może prowadzić czynności i postępowanie, a także ewentualnie postawić zarzuty, bo takie są już zapowiedzi chociażby wobec Daniela Obajtka - tłumaczył Sokołowski.

Wtorkowa decyzja w sprawie uchylenia immunitetów polskich europosłów nie zmienia nic, jeśli chodzi o ich funkcjonowanie w PE.

Daniel Obajtek i Michał Dworczyk Źródło: Radek Pietruszka/PAP

Sprawy Obajtka i Dworczyka. Czego dotyczą?

Wnioski o uchylenie immunitetów obu europosłom PiS skierował w 2024 roku ówczesny minister sprawiedliwości i prokurator generalny Adam Bodnar.

Wniosek w sprawie Dworczyka dotyczy posługiwania się przez niego prywatną skrzynką mailową, w czasie kiedy sprawował funkcję szefa kancelarii premiera. Za pośrednictwem niezabezpieczonej skrzynki Dworczyk miał prowadzić korespondencję w zakresie realizacji zadań służbowych, która zawierała między innymi informacje niejawne czy związane z obronnością i bezpieczeństwem państwa.

W przypadku Obajtka chodzi o zawarcie dwóch umów na usługi detektywistyczne przez Orlen. Usługi firmy, którą wskazał jako szef koncernu, miały służyć jego prywatnym interesom i kosztowały spółkę niemal 400 tysięcy złotych.

Immunitet europosła odbierany jest w danej sprawie na wniosek organów krajowych. W obecnej kadencji PE uchylił wcześniej immunitety czterem innym polskim europosłom: Adamowi Bielanowi, Mariuszowi Kamińskiemu, Maciejowi Wąsikowi i Grzegorzowi Braunowi.

Proces uchylania immunitetu europosłowi

Każdy wniosek o uchylenie immunitetu europosła jest kierowany do komisji prawnej (JURI) w europarlamencie, która przygotowuje sprawozdanie na ten temat. Komisja nie jest zobligowana do przygotowania tego dokumentu w określonym terminie, ale zwykle trwa to kilka miesięcy. Następnie wniosek jest poddawany pod głosowanie całej izby. PE podejmuje decyzję zwykłą większością głosów.

Uchylenie immunitetu nie oznacza uznania europosła za winnego, a jedynie umożliwia krajowym organom sądowym prowadzenie dochodzenia lub procesu sądowego. Posłowie do Parlamentu Europejskiego są wybierani zgodnie z krajową ordynacją wyborczą, więc jeśli zostaną uznani za winnych popełnienia przestępstwa, decyzja o unieważnieniu ich mandatu należy do władz państwa członkowskiego.

