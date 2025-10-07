Logo strona główna
Polska

Jest decyzja w sprawie immunitetów Obajtka i Dworczyka

Daniel Obajtek i Michał Dworczyk
Parlament Europejski zagłosował za uchyleniem immunitetów Dworczykowi i Obajtkowi
Źródło: TVN24
Parlament Europejski zagłosował za uchyleniem immunitetów europosłom PiS Michałowi Dworczykowi i Danielowi Obajtkowi. Sprawa pierwszego z nich dotyczy tak zwanej afery mailowej, a drugiego przekroczenia uprawnień, gdy sprawował jeszcze funkcję szefa Orlenu.
Kluczowe fakty:
  • Parlament Europejski zagłosował za uchyleniem immunitetów Michałowi Dworczykowi i Danielowi Obajtkowi.
  • Wniosek w sprawie Dworczyka dotyczy tak zwanej afery mailowej, a Obajtka - zawarcie dwóch umów na usługi detektywistyczne przez Orlen na jego prywatny użytek.
  • - Od tego momentu polska prokuratura może prowadzić czynności i postępowanie - poinformował korespondent TVN24 Maciej Sokołowski.

PE zagłosował zgodnie z rekomendacją komisji prawnej, która uznała w drugiej połowie września, że immunitety Dworczyka i Obajtka powinny być uchylone.

Jak przekazał korespondent TVN24 Maciej Sokołowski, wtorkowe głosowanie w sprawie immunitetów Dworczyka i Obajtka nie ma wyniku liczbowego z uwagi na brak specjalnego wniosku w tej sprawie. Przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Robercie Metsoli wystarczyło spojrzenie na salę, aby stwierdzić wynik.

- Od tego momentu polska prokuratura może prowadzić czynności i postępowanie, a także ewentualnie postawić zarzuty, bo takie są już zapowiedzi chociażby wobec Daniela Obajtka - tłumaczył Sokołowski.

Wtorkowa decyzja w sprawie uchylenia immunitetów polskich europosłów nie zmienia nic, jeśli chodzi o ich funkcjonowanie w PE.

>> Obejrzyj reportaż "Mazurski Dubaj Daniela Obajtka" w TVN24+

Daniel Obajtek i Michał Dworczyk
Daniel Obajtek i Michał Dworczyk
Źródło: Radek Pietruszka/PAP

Sprawy Obajtka i Dworczyka. Czego dotyczą?

Wnioski o uchylenie immunitetów obu europosłom PiS skierował w 2024 roku ówczesny minister sprawiedliwości i prokurator generalny Adam Bodnar.

Wniosek w sprawie Dworczyka dotyczy posługiwania się przez niego prywatną skrzynką mailową, w czasie kiedy sprawował funkcję szefa kancelarii premiera. Za pośrednictwem niezabezpieczonej skrzynki Dworczyk miał prowadzić korespondencję w zakresie realizacji zadań służbowych, która zawierała między innymi informacje niejawne czy związane z obronnością i bezpieczeństwem państwa.

W przypadku Obajtka chodzi o zawarcie dwóch umów na usługi detektywistyczne przez Orlen. Usługi firmy, którą wskazał jako szef koncernu, miały służyć jego prywatnym interesom i kosztowały spółkę niemal 400 tysięcy złotych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Mazurski Dubaj" i pytania o Obajtka. Ministra: będzie kontrola

"Mazurski Dubaj" i pytania o Obajtka. Ministra: będzie kontrola

Chcą odwołania szefowej KE. "To zostało przekształcone w element kampanii"

Chcą odwołania szefowej KE. "To zostało przekształcone w element kampanii"

Świat

Immunitet europosła odbierany jest w danej sprawie na wniosek organów krajowych. W obecnej kadencji PE uchylił wcześniej immunitety czterem innym polskim europosłom: Adamowi Bielanowi, Mariuszowi Kamińskiemu, Maciejowi Wąsikowi i Grzegorzowi Braunowi.

Proces uchylania immunitetu europosłowi

Każdy wniosek o uchylenie immunitetu europosła jest kierowany do komisji prawnej (JURI) w europarlamencie, która przygotowuje sprawozdanie na ten temat. Komisja nie jest zobligowana do przygotowania tego dokumentu w określonym terminie, ale zwykle trwa to kilka miesięcy. Następnie wniosek jest poddawany pod głosowanie całej izby. PE podejmuje decyzję zwykłą większością głosów.

Uchylenie immunitetu nie oznacza uznania europosła za winnego, a jedynie umożliwia krajowym organom sądowym prowadzenie dochodzenia lub procesu sądowego. Posłowie do Parlamentu Europejskiego są wybierani zgodnie z krajową ordynacją wyborczą, więc jeśli zostaną uznani za winnych popełnienia przestępstwa, decyzja o unieważnieniu ich mandatu należy do władz państwa członkowskiego.

OGLĄDAJ: "Już niedługo tu może być małe miasto". Mazurski Dubaj Daniela Obajtka
Superwizjer - mazurski Dubaj Daniela Obajtka

"Już niedługo tu może być małe miasto". Mazurski Dubaj Daniela Obajtka

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kgr, Maciej Sokołowski/ads, akw

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Radek Pietruszka/PAP

Daniel ObajtekMichał Dworczyk
